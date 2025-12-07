Πειραιάς: Ξεκίνησε η αποξήλωση του δικτύου των τρόλεϊ

Επειτα από 72 χρόνια συνεχούς παρουσίας στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά, τα τρόλεϊ αποσύρονται σταδιακά, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής.

Η αποξήλωση ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής από τον Πειραιά, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ωστόσο υπήρξε ένταση με εργαζομένους, οι οποίοι αντιδρούν με τη διαδικασία.

Σύμφωνα με το Ertnews, ο κ. Κυρανάκης μετέφερε στους εργαζομένους ότι η απόφαση ελήφθη με γνώμονα τόσο την τεχνική κατάσταση του υφισταμένου δικτύου όσο και το οικονομικό όφελος για το Δημόσιο.

Δεσμεύθηκε επίσης, ότι δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας, αντίθετα θα γίνουν νέες προσλήψεις οδηγών και μισθολογικές αυξήσεις, ενώ τα δρομολόγια θα γίνουν πιο συχνά και «πιο αξιόπιστα».

Όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, ξεκίνησε η κατάργηση του 70% των εναέριων καλωδίων, αρχικά στον Πειραιά και στη συνέχεια στην Αθήνα, απελευθερώνοντας τον αστικό ορίζοντα και μειώνοντας τα κόστη συντήρησης.

Στο πλαίσιο της μετάβασης, οι γραμμές 17 και 20 θα αντικατασταθούν από σύγχρονα ηλεκτρικά λεωφορεία.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το κόστος λειτουργίας ανά χιλιόμετρο είναι σημαντικά χαμηλότερο: 5,5 ευρώ για τα τρόλεϊ έναντι μόλις 2,5 ευρώ για τα ηλεκτρικά λεωφορεία.

Επιπλέον, το παλιό δίκτυο θα απαιτούσε εκτεταμένη ανακατασκευή ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας την αλλαγή «οικονομικά μονόδρομο», σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη.

Το νέο σχέδιο προβλέπει ότι για κάθε δύο τρόλεϊ που αποσύρονται, θα αγοράζονται τρία ηλεκτρικά λεωφορεία, αυξάνοντας έτσι τη διαθεσιμότητα οχημάτων.

Σε συνδυασμό με τις νέες προσλήψεις οδηγών και τις μισθολογικές αυξήσεις, αναμένεται ότι τα δρομολόγια θα γίνουν πιο συχνά και πιο αξιόπιστα, κατέληξε ο ίδιος.

