Τι θα ζητήσουν οι αγρότες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου θα περάσουν το μεσημέρι της Δευτέρας -στις 13.00- οι εκπρόσωποι των αγροτών, για το προγραμματισμένο ραντεβού με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι γενικές συνελεύσεις των μπλόκων συγκρότησαν την 25μελή επιτροπή, η οποία θα προσέλθει στον διάλογο, παρουσία έξι παρατηρητών.

Η συνάντηση θα γίνει με τα τρακτέρ στην άκρη, αφού ανάμεσα στις προϋποθέσεις που είχε θέσει η κυβέρνηση ήταν να παραμείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί και να μη συμμετάσχουν πρόσωπα ελεγχόμενα ή με παραβατική συμπεριφορά. Ανοικτά είναι και τα τελωνεία.

Οπως σημειώνει η ΕΡΤ από το μπλόκο των Μαλγάρων παραθέτουν και προκρίνουν το θέμα του ρυζιού, καθώς στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται οι μεγαλύτεροι ορυζώνες στην Ελλάδα, ενώ η συμφωνία Mercosur δημιουργεί ένα ακόμη ζήτημα για τη διάθεση του προϊόντος, που όπως λένε ήδη πωλείται φτηνά και χάνουν μέρος του εισοδήματος από αυτό, μιας και το κόστος παραγωγής είναι μεγαλύτερο από το κέρδος από τις πωλήσεις. Παράλληλα θα θέσουν το ζήτημα του ρεύματος.

Ταυτόχρονα έχουν επιδοθεί δύο κλήσεις σε αγρότες για παρακώλυση της δημόσιας συγκοινωνίας και οι δύο αγρότες αναμένονται την προσεχή Τετάρτη για ανωμοτί κατάθεση.

Οι αγρότες προσδοκούν στη συνάντηση αυτή να θέσουν τα επιχειρήματά τους με τέτοιο τρόπο ώστε να πείσουν το κυβερνητικό επιτελείο ότι υπάρχουν και περιθώρια για μεγαλύτερη στήριξη αλλά και ανάγκη για αυτή τη στήριξη.

Αναλυτικότερα:

Θα διαπραγματευτούν την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος όχι μόνο για το βαμβάκι και το σιτάρι, αλλά και για άλλα προϊόντα.

Θα ζητήσουν και θα επιχειρηματολογήσουν σχετικά με τα χρήματα που χρειάζονται για να μπορούν, με έναν πιο βιώσιμο και πιο δίκαιο τρόπο όπως λένε, να έχουν την απαλλαγή που θέλουν σε σχέση με το αγροτικό πετρέλαιο.

Την ίδια ώρα σε ανακοίνωσή τους, (από τα μπλόκα που ήδη συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό), όπως ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας, αναφέρει ότι ολοκληρώνονται οι κινητοποιήσεις τους και ολοκληρώνεται και το μπλόκο στο Νησέλι

Από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός, μέσω της εβδομαδιαίας ανασκόπησής του, τονίζει ότι «από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση επιλέγει τον διάλογο, αλλά χωρίς εύκολες υποσχέσεις και χωρίς κινήσεις που θα υπονόμευαν τη συνολική προσπάθεια σταθερότητας της οικονομίας.

Επισημαίνει ακόμη ότι «οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες».

