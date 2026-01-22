Νέα «πυρά» Δούκα σε Ανδρουλάκη: Είμαστε καθηλωμένοι – θεμέλιο υπέρβασης το «Οχι στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ»

Ο Χάρης Δούκας δεν θηκάρωσε και σε νέες δηλώσεις του την Πέμπτη, αυτή τη φορά στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών», επανήλθε δριμύτερος κατά της ηγεσίας Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ που παραμένει καθηλωμένο σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, με ασάλευτη την περίφημη βελόνα.

«Ολοι είμαστε στενοχωρημένοι γιατί είμαστε καθηλωμένοι» δήλωσε ο κ. Δούκας και με αφορμή όσα ακούστηκαν στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) την Τρίτη (20.1), εξέφρασε εκ νέου την ανησυχία του για την πορεία του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας σαφή αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης, στη βάση των προτάσεων που ο ίδιος κατέθεσε.

Το ΠΑΣΟΚ, επανέλαβε ο δήμαρχος Αθηναίων, «πρέπει να αλλάξει στρατηγική για να μπορέσει να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση», θέτοντας ως πρώτη και απαραίτητη προϋπόθεση την αποτύπωση του «Οχι σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ», με καθαρό τρόπο, στο επικείμενο συνέδριο του Μαρτίου.

«Μου έκανε εντύπωση θετικά ότι υπάρχει μια μετατόπιση στο ΠΑΣΟΚ, διάβασα και την ανακοίνωση που λέει ότι θέλουμε την προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ, εγώ θα έλεγα ότι θέλουμε την προοδευτική κυβέρνηση με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ», θέλησε να επισημάνει ο κ. Δούκας και για να γίνει αυτό, συμπλήρωσε, χρειάζονται:

«Πρώτον, διακριτό καθαρό ψήφισμα από τους φίλους και τα μέλη στο Συνέδριο που θα αποκλείει κάθε σενάριο συνεργασίας-συγκυβέρνησης με τη ΝΔ. Θα έχει την υπογραφή όλων των συνέδρων, το “όχι στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ”, αυτό είναι για μένα θεμέλιο.

»Δεύτερον, προοδευτική διακυβέρνηση σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσει άμεσα ένας προγραμματικός διάλογος με όλα τα κόμματα που λένε ότι είναι προοδευτικά και θέλουν να μπουν σε αυτή την ιστορία. Με πρωταγωνιστή και καταλύτη το ΠΑΣΟΚ, ξεκινάμε προγραμματικό διάλογο για την προοδευτική διακυβέρνηση. Είπε ο πρόεδρος να γίνουν κάποια στρογγυλά τραπέζια στο συνέδριο, σωστά, εγώ λέω να ξεκινήσουμε από τώρα το κάλεσμα. Ξεκινάμε τον διάλογο να δούμε πού υπάρχουν συγκλίσεις, πού αποκλίσεις, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ανοικτά και μπροστά».

