Οι «Τζακ Αντεροβγάλτες» λιγόστεψαν στο Λονδίνο

Τι εστί Λονδίνο την σήμερον ημέρα προσπάθησε να εξηγήσει κείμενο του Τζανλούκα Μερκούρι στην Corriere della Sera. Είναι, έγραψε, σαν να μιλάμε για δύο πόλεις. Υπάρχει μια κακή, με παραβατικούς που δεν πληρώνουν εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς, με πορτοφολάδες που σου κλέβουν το κινητό από το χέρι, με κλέφτες σε πολυκαταστήματα, κ.λπ. Και υπάρχει και μια καθωσπρέπει πόλη, με ακμάζουσες επιχειρήσεις της καινοτομίας, με αξιόλογη καλλιτεχνική παραγωγή, κ.λπ.

Ως σύνολο, αυτή η δισυπόστατη πόλη έχει επιτύχει και ένα τοπικό ρεκόρ: «Οι ανθρωποκτονίες βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2014, ενώ υπάρχει σημαντική μείωση σε ληστείες, μαχαιρώματα και πυροβολισμούς, παρά την αύξηση της μικροεγκληματικότητας». Συμπέρασμα; «Η πρωτεύουσα της Βρετανίας κατέστη το παράδειγμα της πολιτικοπολιτισμικής σύγκρουσης της εποχής μας».

Το οποίον σημαίνει ότι «οι δεξιοί μιλούν για πόλη εκτός ελέγχου και δίχως ευνομία, ενώ επικρίνουν τον [πακιστανικής καταγωγής] μουσουλμάνο δήμαρχο Σαντίκ Χαν – με πρώτους τους Ντόναλντ Τραμπ και Ελον Μασκ». Ο Μερκούρι σχολίασε ότι, τόσο για τον πρόεδρο των ΗΠΑ όσο και για τον μπίζνεσμαν της τεχνολογίας, ο Χαν έγινε σύμβολο όσων απεχθάνονται, πολύ πριν από την εκλογή του μουσουλμάνου Ζοχράν Μαμντάνι στο πόστο του δημάρχου Νέας Υόρκης. Τι, δηλαδή, απεχθάνεται το προαναφερθέν δίδυμο; «Μια πραγματικότητα στην οποία συνυπάρχουν διαφορετικοί πολιτισμοί και οι λευκοί αποτελούν μειονότητα».

Ο Χαν, συνέχισε ο ιταλός ρεπόρτερ, «είναι η επιτομή του προοδευτικού διοικητή, που μπορεί όχι μόνο να αναδείξει μια πολιτιστικά ζωντανή πόλη, αλλά και να ισχυριστεί ότι, σε αντίθεση με όσα λέει η Δεξιά, το Λονδίνο είναι από τις ασφαλέστερες πόλεις του Δυτικού κόσμου». Ταυτόχρονα, όμως, «ο δήμαρχος του Λονδίνου φαίνεται ότι επαναλαμβάνει το λάθος να υποτιμά τα μικροεγκλήματα, τα οποία επηρεάζουν (αν όχι σωματικά, αλλά συναισθηματικά οπωσδήποτε) τους απλούς ανθρώπους. Το αν η Δεξιά υπερβάλλει με τη σπέκουλα ή η Αριστερά [εννοεί τους Εργατικούς] ευθύνεται για την ανοχή, αυτό επηρεάζει τις εκλογικές επιλογές εκατομμυρίων ανθρώπων».

Ο Μερκούρι επικαλέστηκε στατιστικά στοιχεία για την εγκληματικότητα στους λονδρέζικους δρόμους. «Το 2025, η Μητροπολιτική Αστυνομία κατέγραψε 97 ανθρωποκτονίες στο Λονδίνο, μειωμένες από 153 το 2019 και 109 το 2024, αλλά και από 120 το 2015, για να μην αναφέρουμε τις 181 του 2005 και τις 216 του 2003. Οι δολοφονίες ατόμων κάτω των 25 ετών έχουν επίσης μειωθεί σημαντικά, με 18 υποθέσεις να καταγράφονται το 2025, σε σύγκριση με την κορύφωση των 69 το 2017.

Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι το ποσοστό βίαιων εγκλημάτων είναι αναλογικά χαμηλότερο στο Λονδίνο από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη βρετανική πόλη, όπως μπορεί να λέει άφοβα ο δήμαρχος. Αυτό του δίνει τη δύναμη να υποστηρίξει την κλασική προοδευτική προσέγγιση, η οποία στοχεύει στον εντοπισμό και στην εξάλειψη των κοινωνικών αιτιών του εγκλήματος όταν αυτό σχετίζεται με ορισμένες κατηγορίες πολιτών. Αυτό το όραμα της αιτίας και του αποτελέσματος αντιτίθεται στην παραδοσιακή δεξιά άποψη, η οποία διατείνεται ότι η τάση για διάπραξη εγκλήματος είναι εγγενώς συνδεδεμένη με ορισμένα εθνοτικά υπόβαθρα και όχι αποτέλεσμα περιθωριοποίησης.

»Ο Χαν εξελέγη με συντριπτική πλειοψηφία επειδή υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι οι περικοπές της κυβέρνησης των Τόρις, τόσο στις κοινωνικές υπηρεσίες όσο και στην αστυνομία, έχουν οδηγήσει σε αύξηση της εγκληματικότητας. Και τώρα μπορεί να πει ότι μια πολιτική αντίθετης φύσης αποδίδει καρπούς. Μπορεί να επισημάνει τα ευρήματα της λονδρέζικης Μονάδας Μείωσης της Βίας, μιας ομάδας ειδικών που εργάζεται από το 2019 εστιάζοντας στην πρόληψη και στην έγκαιρη παρέμβαση, αυτοσυστηνόμενη ως ‘‘εκπρόσωποι των νέων και των κοινοτήτων όλου του Λονδίνο’’».

Αυτοί οι επαγγελματίες, όπως έγραψε και ο Guardian, εργάζονται σε αστυνομικά τμήματα όπου μιλούν σε νέους μετά τη σύλληψή τους. Αναφέρουν ποσοστό επιτυχίας 90% όσον αφορά την αποτροπή από τη διάπραξη εγκλημάτων. Ετσι, οι νέοι Λονδρέζοι που διέτρεχαν τον μεγαλύτερο κίνδυνο ανθρωποκτονίας διατρέχουν πλέον μικρότερο κίνδυνο από τους ηλικιωμένους. Το 2017 υπήρχαν 2,51 ανθρωποκτονίες ανά 100.000 άτομα κάτω των 25 ετών, ενώ το ποσοστό για τους ενήλικες ήταν 1,65. Το 2025, το ποσοστό για τους ενήλικες ήταν 1,1 ανά 100.000, ενώ για τα άτομα κάτω των 25 ετών το ποσοστό ήταν 0,65, σημείωσε ο Μερκούρι.

«Η αλλαγή των τελευταίων ετών συνέπεσε με μια συγκεκριμένη επιλογή: να μειωθεί η εξακρίβωση στοιχείων», μια πρακτική με ρατσιστικό πρόσημο, αφού εφαρμόζεται κυρίως σε μαύρους πολίτες, «για την οποία η Δεξιά λέει ότι δεν χρησιμοποιείται επαρκώς εξαιτίας της πολιτικής ορθότητας» συνέχισε ο δημοσιογράφος.

Ο Πολ Μπρόγκντεν, επικεφαλής της Μονάδας Ανθρωποκτονιών της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, εξήγησε πως, δεδομένου ότι το 50% των ανθρωποκτονιών σχετίζονται με ναρκωτικά, αποδείχτηκε πιο αποτελεσματικό να επικεντρωθούμε στους αρχηγούς του οργανωμένου εγκλήματος και στους εμπόρους ναρκωτικών, ελέγχοντας την καθημερινή τους ρουτίνα. «Αυτό επέτρεψε στην αστυνομία να κάνει κατασχέσεις πολλών, σε σχέση με το παρελθόν, όπλων και σουγιάδων».

Εν ολίγοις, κατέληξε ο Μερκούρι, πρέπει να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στα δεδομένα και στις πολιτικές ώστε να κατανοήσουμε ότι η αντιμετώπιση των αιτίων του εγκλήματος ίσως είναι λιγότερο καρποφόρα στις κάλπες, αλλά πολύ σημαντική σε κοινωνικό επίπεδο.

