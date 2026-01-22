Κακοκαιρία: Σε οκτώ περιοχές της Αττικής τα μεγαλύτερα ύψη βροχής [χάρτης]

Νερό ενός μήνα μέσα σε λίγες ώρες έπεσε στην Αττική την Τετάρτη (21.01) η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο του κύματος κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα. Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν σε μεγάλο μέρος της επικράτειας, οι οκτώ μεγαλύτερες μετρήσεις καταγράφηκαν στο Λεκανοπέδιο.

Οπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος και διευθυντής του Meteo Κώστας Λαγουβάρδος, το λεκανοπέδιο της Αττικής συγκέντρωσε εθνικά τα οκτώ πρώτα ύψη βροχής για το συγκεκριμένο 24ωρο.

Η ανάρτηση του κ. Λαγουβάρδου συνοδεύτηκε μάλιστα από έναν χάρτη στον οποίο αποτυπώνεται η κατανομή της 24ωρης βροχόπτωσης βασισμένη σε μετρήσεις από 543 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ειδικότερα, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής εντός του Λεκανοπεδίου καταγράφηκαν στις εξής περιοχές:

1. Παπάγου, 173,8 χιλιοστά

2. Νομισματοκοπείο, 148,4 χιλ.

3. Χαλάνδρι, 148,0 χιλ.

4. Βύρωνας Αττικής, 145,2 χιλ.

5. Δροσιά Αττικής, 144,0 χιλ.

6. Ηλιούπολη, 142,0 χιλ.

7. Μαρούσι Αττικής, 139,6 χιλ.

8. Αμπελόκηποι Αθηνών, 135,6 χιλ.

