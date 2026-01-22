Νταβός: 400 εκατομμυριούχοι ζητούν υψηλότερους φόρους για τους υπερπλουσίους

Σχεδόν 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι από 24 χώρες καλούν τους παγκόσμιους ηγέτες να αυξήσουν τους φόρους για τους υπερπλουσίους, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας ότι οι πλουσιότεροι της κοινωνίας αγοράζουν πολιτική επιρροή.

Μια ανοιχτή επιστολή, που δημοσιεύθηκε με την ευκαιρία του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, καλεί τους διεθνείς ηγέτες που συμμετέχουν στη διάσκεψη αυτής της εβδομάδας, να κλείσουν το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των υπερπλουσίων και όλων των άλλων.

Η επιστολή, που υπογράφεται από διακεκριμένες προσωπικότητες, όπως ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μαρκ Ράφαλο, ο μουσικός Μπράιαν Ινο και η παραγωγός ταινιών και φιλάνθρωπος Αμπιγκεϊλ Ντίσνεϊ, αναφέρει ότι ο ακραίος πλούτος μολύνει την πολιτική, οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό και τροφοδοτεί την κλιματική κρίση, σημείωσε ο Guardian.

«Μια χούφτα παγκόσμιων ολιγαρχών με ακραίο πλούτο, έχουν εξαγοράσει τις δημοκρατίες μας, έχουν καταλάβει τις κυβερνήσεις μας, έχουν φιμώσει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, έχουν ασκήσει ασφυκτικό έλεγχο στην τεχνολογία και sτην καινοτομία, έχουν επιδεινώσει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν επιταχύνει την καταστροφή του πλανήτη μας», ανέφεραν στην επιστολή.

«Αυτό που εκτιμούμε, πλούσιοι και φτωχοί, καταστρέφεται από εκείνους που επιδιώκουν να διευρύνουν το χάσμα μεταξύ της τεράστιας εξουσίας τους και όλων των άλλων.

Oλοι το γνωρίζουμε αυτό. Oταν ακόμη και εκατομμυριούχοι, όπως εμείς, αναγνωρίζουν ότι ο ακραίος πλούτος έχει κοστίσει σε όλους τους άλλους τα πάντα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κοινωνία βρίσκεται επικίνδυνα στο χείλος του γκρεμού», πρόσθεσαν.

Σύμφωνα με το Forbes, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκρότησε πέρυσι το πλουσιότερο υπουργικό συμβούλιο στην Ιστορία των ΗΠΑ, με εκτιμώμενη συνολική αξία τον περασμένο Αύγουστο, 7,5 δισ. δολάρια.

Μια δημοσκόπηση που διεξήχθη για την ομάδα Patriotic Millionaires, η οποία αγωνίζεται για υψηλότερους φόρους στους υπερπλουσίους, διαπίστωσε ότι το 77% των εκατομμυριούχων από τις χώρες της G20, συμφωνούν ότι τα εξαιρετικά πλούσια άτομα αγοράζουν πολιτική επιρροή.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 3.900 άτομα από χώρες της G20 με περιουσία άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, διαπίστωσε επίσης ότι τα τρία πέμπτα πιστεύουν ότι ο Τραμπ είχε αρνητική επίδραση στη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας.

Πάνω από το 60% των ερωτηθέντων εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι ο υπερβολικός πλούτος αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία. Τα δύο τρίτα υποστήριξαν την επιβολή υψηλότερων φόρων στους υπερπλουσίους για να επενδύσουν σε δημόσιες υπηρεσίες, με μόνο το 17% να αντιτίθεται.

Η φιλανθρωπική οργάνωση Oxfam ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι πέρυσι δημιουργήθηκε ένας αριθμός δισεκατομμυριούχων που έσπασε κάθε ρεκόρ, ανεβάζοντας τον παγκόσμιο συνολικό αριθμό σε πάνω από 3.000 για πρώτη φορά.

«Πέρυσι, η αύξηση του πλούτου των δισεκατομμυριούχων ήταν άνευ προηγουμένου», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της Oxfam International, Αμιτάμπ Μπεχάρ.

«Στους υπερπλουσίους δίνεται πλήρης ελευθερία κινήσεων. Είναι ακατανόητο ότι το πλουσιότερο 1% κατέχει τώρα τρεις φορές περισσότερο από τον συνολικό δημόσιο πλούτο του κόσμου.

»Είναι μια σκληρή καταγγελία που δείχνει πόσο παράλογο είναι το χάσμα που υπάρχει τώρα μεταξύ των ολιγαρχών και του υπόλοιπου ανθρώπινου πληθυσμού. Οι κυβερνήσεις πρέπει να επιβάλουν φόρους στους υπερπλουσίους τώρα και να δώσουν προτεραιότητα στη μείωση των ανισοτήτων. Ο κόσμος δεν μπορεί να συνεχίσει σε αυτή την αισχρή πορεία», πρόσθεσε.

