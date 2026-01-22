Χανιά: Συνελήφθη για διασπορά ψευδών ειδήσεων στην υπόθεση εξαφάνισης Τσικόπουλου

Στη σύλληψη διαχειριστή ιστοσελίδας στα Χανιά, προχώρησσν στελέχη του Α.Τ. Κισσάμου, έπειτα από ανάρτησή του σε δημόσια διαδικτυακή ομάδα στο Facebook όπου έκανε λόγο για δήθεν εμφάνιση του αγνοούμενου εδώ και εβδομάδες, 33χρονου γιατρού Αλέξανδρου (Αλέξη) Τσικόπουλου, στην περιοχή.

Στην εν λόγω ανάρτηση που αναπαρήχθη μαζίκά στο Facebook, ο συλληφθείς ισχυριζόταν ότι ο 33χρονος γιατρός, που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου 2025, εθεάθη τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή της Κισσάμου, παραθέτοντας μάλιστα συγκεκριμένες περιγραφές για την εμφάνιση και τη συμπεριφορά του.

Μεταξύ των σχολίων κάτω από την ανάρτηση ήταν και αυτό από τη μητέρα του Αλέξη Τσικόπουλου, η οποία ενοχλημένη από την «είδηση» και την αναπαραγωγή της, ζήτησε όποιος έχει πραγματικές πληροφορίες για την τύχη του παιδιού της, να απευθυνθεί απευθείας στην Αστυνομία και όχι να διασπείρει ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αμεση ήταν και η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. Κατά την έρευνα όμως που ακολούθησε, δεν επιβεβαιώθηκε τίποτα από τα αναφερόμενα στην ανάρτηση, ούτε βέβαια και οιαδήποτε εμφάνιση-παρουσία του αγνοούμενου γιατρού στην ευρύτερη περιοχή της Κισσάμου.

Κατόπιν τούτων, ο διαχειριστής της σελίδας στο Facebook συνελήφθη για το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για τη σύλληψη του 51 ετών ημεδαπού έχει αναλυτικά ως εξής:

Για το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων συνελήφθη χθες, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου, ένας ημεδαπός 51 ετών και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, ο άνδρας, μέσω της δημόσιας διαδικτυακής ομάδας που διατηρεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, προέβη στη διασπορά ψευδών πληροφοριών που αφορούσαν εξαφανισμένο άτομο, με αποτέλεσμα τον αποπροσανατολισμό των Αρχών και την πρόκληση άσκοπης περαιτέρω αναστάτωσης οικείων του εξαφανισθέντα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

