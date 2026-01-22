Τι κάνεις όταν το κόμμα που έφτιαξες βρίσκεται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας –στη δημοσκοπική περιοχή του 1,1%;– και οι πολιτικές φιλοδοξίες σου καταρρέουν; Επιστρατεύεις το βασικό σου πολιτικό εργαλείο: στροφή στην επικοινωνία με κάθε τρόπο, ιδίως με την προβολή της ιδιωτικής σου ζωής, και δηλώσεις που μπορούν να γίνουν viral. Ο Στέφανος Κασσελάκης, ένα φεγγάρι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ιδρυτής και επικεφαλής του αναιμικού Κινήματος Δημοκρατίας, επέστρεψε στις… εργοστασιακές ρυθμίσεις λοιπόν: επικοινωνία, σε μια φιλότιμη αλλά όχι απαραίτητα αποτελεσματική πια, προσπάθεια να επιστρέψει στην πολιτική επικαιρότητα.

Ο κ. Κασσελάκης έδωσε μια συνέντευξη στο ΚΡΗΤΗ TV, στην εκπομπή «Πορτατίφ» (Νάντια Αϊβάτογλου), μια συνέντευξη που πριν από δύο χρόνια θα καταγραφόταν μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία, αλλά τώρα πέρασε απαρατήρητη. Σχεδόν απαρατήρητη.

Ο πρόεδρος του ΚΙΔΗ υποδέχτηκε την κυρία Αϊβάτογλου στο πολυσυζητημένο σπίτι του στο Κολωνάκι, κάθισε στην πολυθρόνα μαζί με τον σύζυγό του Τάιλερ Μακμπέθ, είπε ότι θα ήθελε να επενδύσει στην Κρήτη, παρατήρησε ότι αυτός και ο Τάιλερ δεν έχουν δεχθεί σοβαρές ομοφοβικές επιθέσεις στην Ελλάδα και εκτίμησε πως «η Πολιτεία είναι έτοιμη για έναν πρωθυπουργό που δεν θα την προδώσει, ανεξαρτήτως του σεξουαλικού του προσανατολισμού».

«Νομίζω ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να αποκτήσει έναν πρωθυπουργό που δεν προέρχεται από τα στεγανά ενός συστήματος που τον έχει προδώσει. Τώρα, εάν αυτό το άτομο τυχαίνει να είναι γκέι ή τυχαίνει να έχει σπουδάσει στο εξωτερικό ή να είναι διαφορετικός από αυτό που προσλαμβάνει ένα κομμάτι της χώρας ως “πλειοψηφία”, ας σκεφτεί ο καθένας και η καθεμία αν τελικά είμαστε όλοι το ίδιο άτομο», είπε ο κ. Κασσελάκης.

Υποστήριξε δε ότι «υπάρχουν πολλοί γκέι στη Βουλή, αλλά και στην κυβέρνηση που κρύβονται, επειδή φοβούνται ότι θα πληγεί η εικόνα τους».

«Είναι λυπηρό που το κάνουν αυτό, αισθάνομαι ότι κάποιος ο οποίος κρύβει την πραγματικότητά του και την αλήθεια του, και συγχρόνως αποφασίζει γι’ αυτά τα θέματα, ότι είναι υποκριτής, πολύ απλά», σχολίασε.

Πέρα, πάντως, από τη διάλεξη περί σεξουαλικού προσανατολισμού, ο κ. Κασσελάκης είπε και κάποια πράγματα με ένα κάποιο μικροπολιτικό ενδιαφέρον –θα μπορούσε ίσως να μιλάμε για ένα άνοιγμά του στον Γιάνη Βαρουφάκη και το ΜέΡΑ25.

«Εχει ενδιαφέρουσες απόψεις που μου έχουν προωθήσει μερικές φορές και θεωρώ ότι μπορώ να υιοθετήσω κομμάτια από τις ιδέες που ο ίδιος έχει καταθέσει», είπε για τον κ. Βαρουφάκη, ο κ. Κασσελάκης, για να προσθέσει ωστόσο: «Από ’κει και πέρα όμως, δεν παύει να είναι ένας άνθρωπος μαζί με τους υπόλοιπους, που δοκιμάστηκαν, και μάλιστα σε μια περίοδο που η εκπροσώπηση της Ελλάδας στο εξωτερικό δεν ήταν καλή. Προσωπικά δεν έχω κολλήματα περί συνεργασιών και τα λοιπά, απλά εγώ θέλω να ξέρω ότι είμαι έντιμος προς τον κόσμο που θα μας στηρίξει».

[απολαύστε υπεύθυνα]