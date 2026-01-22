-
Ο Κασσελάκης σε μια εκπομπή που ονομάζεται «Πορτατίφ»: «Υπάρχουν πολλοί γκέι στη Βουλή, αλλά και στην κυβέρνηση που κρύβονται»
Τι κάνεις όταν το κόμμα που έφτιαξες βρίσκεται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας –στη δημοσκοπική περιοχή του 1,1%;– και οι πολιτικές φιλοδοξίες σου καταρρέουν; Επιστρατεύεις το βασικό σου πολιτικό εργαλείο: στροφή στην επικοινωνία με κάθε τρόπο, ιδίως με την προβολή της ιδιωτικής σου ζωής, και δηλώσεις που μπορούν να γίνουν viral. Ο Στέφανος Κασσελάκης, ένα φεγγάρι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ιδρυτής και επικεφαλής του αναιμικού Κινήματος Δημοκρατίας, επέστρεψε στις… εργοστασιακές ρυθμίσεις λοιπόν: επικοινωνία, σε μια φιλότιμη αλλά όχι απαραίτητα αποτελεσματική πια, προσπάθεια να επιστρέψει στην πολιτική επικαιρότητα.
Ο κ. Κασσελάκης έδωσε μια συνέντευξη στο ΚΡΗΤΗ TV, στην εκπομπή «Πορτατίφ» (Νάντια Αϊβάτογλου), μια συνέντευξη που πριν από δύο χρόνια θα καταγραφόταν μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία, αλλά τώρα πέρασε απαρατήρητη. Σχεδόν απαρατήρητη.
Ο πρόεδρος του ΚΙΔΗ υποδέχτηκε την κυρία Αϊβάτογλου στο πολυσυζητημένο σπίτι του στο Κολωνάκι, κάθισε στην πολυθρόνα μαζί με τον σύζυγό του Τάιλερ Μακμπέθ, είπε ότι θα ήθελε να επενδύσει στην Κρήτη, παρατήρησε ότι αυτός και ο Τάιλερ δεν έχουν δεχθεί σοβαρές ομοφοβικές επιθέσεις στην Ελλάδα και εκτίμησε πως «η Πολιτεία είναι έτοιμη για έναν πρωθυπουργό που δεν θα την προδώσει, ανεξαρτήτως του σεξουαλικού του προσανατολισμού».
«Νομίζω ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να αποκτήσει έναν πρωθυπουργό που δεν προέρχεται από τα στεγανά ενός συστήματος που τον έχει προδώσει. Τώρα, εάν αυτό το άτομο τυχαίνει να είναι γκέι ή τυχαίνει να έχει σπουδάσει στο εξωτερικό ή να είναι διαφορετικός από αυτό που προσλαμβάνει ένα κομμάτι της χώρας ως “πλειοψηφία”, ας σκεφτεί ο καθένας και η καθεμία αν τελικά είμαστε όλοι το ίδιο άτομο», είπε ο κ. Κασσελάκης.
Υποστήριξε δε ότι «υπάρχουν πολλοί γκέι στη Βουλή, αλλά και στην κυβέρνηση που κρύβονται, επειδή φοβούνται ότι θα πληγεί η εικόνα τους».
«Είναι λυπηρό που το κάνουν αυτό, αισθάνομαι ότι κάποιος ο οποίος κρύβει την πραγματικότητά του και την αλήθεια του, και συγχρόνως αποφασίζει γι’ αυτά τα θέματα, ότι είναι υποκριτής, πολύ απλά», σχολίασε.
Πέρα, πάντως, από τη διάλεξη περί σεξουαλικού προσανατολισμού, ο κ. Κασσελάκης είπε και κάποια πράγματα με ένα κάποιο μικροπολιτικό ενδιαφέρον –θα μπορούσε ίσως να μιλάμε για ένα άνοιγμά του στον Γιάνη Βαρουφάκη και το ΜέΡΑ25.
«Εχει ενδιαφέρουσες απόψεις που μου έχουν προωθήσει μερικές φορές και θεωρώ ότι μπορώ να υιοθετήσω κομμάτια από τις ιδέες που ο ίδιος έχει καταθέσει», είπε για τον κ. Βαρουφάκη, ο κ. Κασσελάκης, για να προσθέσει ωστόσο: «Από ’κει και πέρα όμως, δεν παύει να είναι ένας άνθρωπος μαζί με τους υπόλοιπους, που δοκιμάστηκαν, και μάλιστα σε μια περίοδο που η εκπροσώπηση της Ελλάδας στο εξωτερικό δεν ήταν καλή. Προσωπικά δεν έχω κολλήματα περί συνεργασιών και τα λοιπά, απλά εγώ θέλω να ξέρω ότι είμαι έντιμος προς τον κόσμο που θα μας στηρίξει».
Ο Βενιζέλος «προσγειώνει» το κόμμα Τσίπρα: «Ναι, δεν το βλέπω να απογειώνεται...»
Περνάμε σε μια πολύ πιο σοβαρή συνέντευξη, αυτή που παραχώρησε ο Βαγγέλης Βενιζέλος, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης (2012-15) και διακεκριμένος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, στη διαδικτυακή εκπομπή των «Νέων» «15 λεπτά» (Γιώργος Παπαχρήστος).
Αφού, λοιπόν, ο κ. Βενιζέλος εξήγησε για πολλοστή φορά από πού του προκύπτει ότι η χώρα είναι «μη διακυβερνήσιμη» και αφού επέμεινε ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που έχει καλλιεργήσει το συγκρουσιακό κλίμα και δεν υπάρχουν συναινέσεις, κλήθηκε να προχωρήσει σε κάποιες κρίσεις για τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αλλά και για τα δύο άλλα κόμματα που αναδύονται, δηλαδή το κόμμα Καρυστιανού και το κόμμα Τσίπρα –και για αυτό το τελευταίο η ετυμηγορία ήταν μάλλον απογοητευτική.
Οχι ότι για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι χαρακτηριστικό πως στη δημοσιογραφική του κ. Παπαχρήστου ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να είναι πρώτο, ο κ. Βενιζέλος απάντησε ότι «πρέπει να είμαστε ρεαλιστές»…
Ακολουθεί ο διάλογος:
Γ. Παπαχρήστος: «Εσωτερικά. ΠΑΣΟΚ σε κρίση. Μία ακόμα. Πρέπει να είναι η πεντακοσιοστή τριακοστή δεύτερη κρίση!»
Βαγγέλης Βενιζέλος: «Το ΠΑΣΟΚ είναι σε κρίση γιατί ανέλαβε δυσανάλογο μεγάλο βάρος στη διαχείριση της κρίσης».
Γ.Π.: «Και είναι αυτό που διαιωνίζεται τελικά».
Β.Β.: «Βεβαίως, γιατί υπάρχει μια ασυμμετρία. Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να διασωθεί. Σας θυμίζω απλώς ότι αν είχε γίνει δεκτή η πρότασή μου τον Μάιο του 2010 να ψηφιστεί το πρώτο μνημόνιο με 180, δηλαδή και από τη Νέα Δημοκρατία, θα είχαμε μοιραστεί δίκαια το βάρος της κρίσης».
Γ.Π.: «Είναι λογικές οι φιλοδοξίες που αναπτύσσονται και οι οποίες φάνηκαν και χθες σε μια συνεδρίαση που είχε;»
Β.Β.: «Ολες οι φιλοδοξίες είναι λογικές. Πρέπει όλοι στο ΠΑΣΟΚ να αντιληφθούν ότι ο ρόλος του κόμματος είναι σπουδαίος για τη χώρα».
Γ.Π.: «Με ποιον πρέπει να πάει το ΠΑΣΟΚ;»
Β.Β.: «Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι για να πάνε καλά πρέπει να το θέλουν όλοι. Εάν δεν το θέλουν, δεν θα πάνε καλά. Άρα δεν θα υπάρχουν νικητές και ηττημένοι».
Γ.Π.: «Συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ή συνεργασία με την υπόλοιπη…»
Β.Β.: «Οι πρώτες εκλογές, έτσι τις έχει προσδιορίσει και ο κύριος Μητσοτάκης, είναι εκλογές καταγραφής δυνάμεων. Πρέπει λοιπόν στην καταγραφή δυνάμεων το ΠΑΣΟΚ να πάει όσο γίνεται καλύτερα. Γιατί αυτό θα το αναδείξει…»
Γ.Π.: «Πρώτο κόμμα;»
Β.Β.: «Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, με επιδίωξη και με όραμα και ρεαλιστές ταυτόχρονα. Πρέπει να έχει την καλύτερη δυνατή επίδοση. Γιατί αυτό θα ενδυναμώσει τη θέση του ως καταλύτη και ρυθμιστή των εξελίξεων. Κι ως πρωταγωνιστή των εξελίξεων».
Γ.Π.: «Κόμμα Τσίπρα».
Β.Β.: «Ναι, δεν το βλέπω να απογειώνεται».
Γ.Π.: «Κόμμα Καρυστιανού».
Β.Β.: «Εντάξει, δεν ξέρω ποια ακριβώς αντίληψη περί πολιτικής θα υιοθετήσει. Πάντως σίγουρα απευθύνεται στις αντισυστημικές δυνάμεις και σίγουρα είναι άλλοι εκφραστές των αντισυστημικών δυνάμεων που ανησυχούν πάρα πολύ για το κόμμα αυτό, για την πιθανότητα να υπάρξει δηλαδή. Όχι ότι δεν θα διεισδύσει και στον συστημικό χώρο. Θα αναταραχθούν τα ύδατα. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Διότι αλλιώς κρίνεσαι στην κοινωνία των πολιτών ως μια συμπαθής περίπτωση και αλλιώς κρίνεσαι με αυστηρά πολιτικούς όρους».
Γ.Π.: «Ποιος πρέπει να ανησυχεί από την ύπαρξη ενός κόμματος Καρυστιανού;»
Β.Β.: «Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα κοινωνίας. Η κοινωνία πώς θέλει να εκφραστεί πολιτικά; Στην Κύπρο η κοινωνία εκφράστηκε πολιτικά με τον Φειδία. Εχουμε δει και πάρα πολλά κόμματα την περίοδο αυτή και την περίοδο της κρίσης τα οποία ήταν προσωποπαγή και τα οποία είχανε εφάπαξ παρουσία».
