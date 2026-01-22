Επικεφαλής της JP Morgan: «Ρίξτε ταχύτητες» στην Tεχνητή Nοημοσύνη για να «σωθεί η κοινωνία»

Ο Τζέιμι Ντάιμον, επικεφαλής της JP Morgan, εκτιμά ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη «ίσως εξελιχθεί πολύ γρήγορα για την κοινωνία» και προκαλέσει «κοινωνικές αναταραχές», εκτός αν οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις υποστηρίξουν τους απολυμένους εργαζομένους.

Αν και οι εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα έχουν τεράστια οφέλη, από την αύξηση της παραγωγικότητας έως τη θεραπεία ασθενειών, η τεχνολογία αυτή ίσως χρειαστεί να εισαχθεί σταδιακά για να «σώσει την κοινωνία», είπε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Ο Ντάιμον δήλωσε ότι οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να αγνοήσουν την ΤΝ ή να «κρύψουν το κεφάλι τους στην άμμο».

Η επενδυτική τράπεζα της Γουόλ Στριτ πιθανότατα θα έχει λιγότερους υπαλλήλους σε πέντε χρόνια, καθώς θα έχει εισάγει την Τεχνητή Νοημοσύνη, είπε ο ίδιος.

«Οι ανταγωνιστές σας θα την χρησιμοποιήσουν και οι χώρες θα την χρησιμοποιήσουν», είπε. «Ωστόσο, μπορεί να προχωρήσει πολύ γρήγορα για την κοινωνία και αν προχωρήσει πολύ γρήγορα για την κοινωνία, τότε οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις [πρέπει] να συνεργαστούν και να βρουν έναν τρόπο να επανεκπαιδεύσουν τους ανθρώπους και να την προχωρήσουν σταδιακά», σημείωσε.

Ο Ντάιμον πρόσθεσε ότι οι κυβερνήσεις μπορεί να χρειαστεί να στηρίξουν οικονομικά τους εργαζομένους και να προσφέρουν επανεκπαίδευση, μετεγκατάσταση και πρόωρη συνταξιοδότηση.

Οι δύο εκατομμύρια επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών στις ΗΠΑ είναι ένα παράδειγμα ενός τομέα που μπορεί να χρειαστεί υποστήριξη, καθώς τα αυτόνομα φορτηγά βγαίνουν στους δρόμους, ανέφερε.

«Αν δύο εκατομμύρια άνθρωποι χάσουν ταυτόχρονα τη δουλειά τους και από το εισόδημα των 150.000 δολαρίων τον χρόνο πέσουν στα 25.000 δολάρια, θα έχετε κοινωνικές αναταραχές. Οπότε, προχωρήστε σταδιακά», συνέστησε ο επικεφαλής της JP Morgan.

Ανησυχία για την ICE

Ο Ντάιμον, ο οποίος μίλησε πριν τον Ντόναλντ Τραμπ, άσκησε συγκρατημένη κριτική στην όλο και πιο επιθετική στάση του προέδρου των ΗΠΑ απέναντι στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και στις απαιτήσεις του να καταλάβει τη Γροιλανδία.

«Αν ο στόχος είναι να τους κάνουμε πιο δυνατούς και όχι να κατακερματίσουμε την Ευρώπη, νομίζω ότι είναι εντάξει», είπε ο Ντάιμον. «Θα χρησιμοποιούσα την ηθική μας πειθώ, την οικονομική μας πειθώ, την νοημοσύνη και το στρατό μας για να ωθήσω την Ευρώπη να κάνει τα πράγματα που είναι σωστά για την Ευρώπη. Η ηγεσία της Ευρώπης πρέπει να το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει η Αμερική».

Ο ίδιος εξέφρασε επίσης τις ανησυχίες του για τα αυστηρά μέτρα του Trump κατά της μετανάστευσης, καλώντας να ηρεμήσουν οι «εσωτερικές οργές» για το θέμα.

«Δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω, πέντε ενήλικες άνδρες να χτυπούν μικρές γυναίκες», δήλωσε ο Ντάιμον, αναφερόμενος σε σκηνές βίας με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Η σύλληψη εγκληματιών είναι σωστή, είπε, αλλά τόνισε πως θα ήθελε να δει στοιχεία που να δείχνουν ποιοι έχουν συλληφθεί και αν έχουν πράγματι παραβιάσει το νόμο.

Ο Ντάιμον ανέφερε ότι πολλοί μετανάστες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία των ΗΠΑ, όπως στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, της φιλοξενίας και της γεωργίας. «Ολοι τους γνωρίζουμε. Είναι καλοί άνθρωποι και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι», είπε χαρακτηριστικά.

Χουάνγκ: Απειλή η έλλειψη εργατικού δυναμικού

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κατασκευής ημιαγωγών Nvidia, τα μικροτσίπ της οποίας χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία πολλών συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, υποστήριξε ότι η απειλή είναι η έλλειψη εργατικού δυναμικού και όχι οι μαζικές αποζημιώσεις.

Υποβαθμίζοντας τους φόβους για απώλειες θέσεων εργασίας λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Χουάνγκ δήλωσε στη συνάντηση στο Νταβός ότι «η ενέργεια δημιουργεί θέσεις εργασίας, η βιομηχανία ημιαγωγών δημιουργεί θέσεις εργασίας, η υποδομή δημιουργεί θέσεις εργασίας».

O Χουάνγκ πρόσθεσε: «Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανάπτυξη υποδομών στην Ιστορία της ανθρωπότητας, η οποία θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας».

Πολλές από αυτές τις θέσεις εργασίας σχετίζονται με τεχνικά επαγγέλματα, όπως υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, οικοδόμοι, χαλυβουργοί, τεχνικοί δικτύων και άτομα που εγκαθιστούν εξοπλισμό για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, είπε ο Χουάνγκ. Αυτό έχει ήδη οδηγήσει σε αύξηση των μισθών σε αυτόν τον τομέα στις ΗΠΑ, πρόσθεσε, για τα άτομα που ασχολούνται με την κατασκευή εργοστασίων ημιαγωγών ή κέντρων δεδομένων ΤΝ.

Ο Χουάνγκ υποστήριξε επίσης ότι η ρομποτική Τεχνητής Νοημοσύνης είναι μια ευκαιρία που παρουσιάζεται «μία φορά σε μια γενιά» για την Ευρώπη, καθώς η ήπειρος διαθέτει μια «απίστευτα ισχυρή» βιομηχανική βάση παραγωγής.

«Αυτή είναι η ευκαιρία σας να ξεπεράσετε τώρα την εποχή του λογισμικού», υποστήριξε, έναν τομέα στον οποίο η Σίλικον Βάλεϊ έχει από καιρό ξεπεράσει την Ευρώπη.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News