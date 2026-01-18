Λονδίνο: Αγρια Δύση ή κοσμοπολίτικη μητρόπολη που σφύζει από ζωή;

Είναι δυνατόν η ζωή στο Λονδίνο να είναι πλέον μια κόλαση; Διαβάζοντας όσα γράφει ο Λουίτζι Ιπόλιτο, ανταποκριτής, επί σειρά ετών, της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera στη βρετανική πρωτεύουσα, μάλλον είναι.

Το πρώτο που αναφέρει σχετικά ο ιταλός δημοσιογράφος είναι οι ολοένα περισσότεροι λαθραίοι, χωρίς εισιτήριο, επιβάτες στους συρμούς του μετρό, οι οποίοι παραβιάζουν ανενόχλητοι τις μπάρες στις εισόδους των σταθμών.

Ζήτημα, όμως, στο Λονδίνο αποτελεί πλέον και το να διασχίζει κανείς δρόμους, ακόμη και από διαβάσεις και με τον φωτεινό σηματοδότη πράσινο για τους πεζούς, με όποιον δεν κοιτάζει προσεκτικά αριστερά και δεξιά, να κινδυνεύει να χτυπηθεί από τα χιλιάδες ηλεκτρικά scooters, πολλά από οποία είναι κλεμμένα και κινούνται ανεξέλεγκτα στους δρόμους και τις λεωφόρους της βρετανικής μητρόπολης, περνώντας και με κόκκινο, παρά το γεγονός ότι η χρήση ιδιωτικών scoοters απαγορεύεται στο Λονδίνο.

Σε μάστιγα έχουν εξελιχθεί και οι κλοπές κινητών στον δρόμο, καθώς πάντα και παντού, ακόμη και στο Πικαντίλι Σέρκους, ακόμη και έξω από το υπερπολυτελές ξενοδοχείο The Ritz London, καιροφυλακτούν αδίστακτοι κλέφτες οι οποίοι αρπάζουν τα κινητά μέσα από τα χέρια όσων δεν βρίσκονται σε επιφυλακή.

Οι Λονδρέζοι καθώς και οι δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη κάθε χρόνο, δεν είναι ασφαλείς ούτε καν εντός των συρμών του μετρό, με τις Αρχές να προειδοποιούν, μέσω πινακίδων, τους ανθρώπους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα κινητά τους τηλέφωνα, τους φορητούς υπολογιστές, ακόμη και τα ακουστικά, τα οποία μπορούν να τους τα αρπάξουν ακόμα και ενώ τα φορούν.

Οσο για τις κλοπές από καταστήματα, ο Λουίτζι Ιπόλιτο κάνει λόγο για κανονικό πλιάτσικο, αναφέροντας ενδεικτικά πως στο εύπορο Γουέστ Χάμπστεντ, μια γειτονιά στο Βορειοδυτικό Λονδίνο, υπάρχει ο «κλέφτης της γειτονιάς», ένας νεαρός κουκουλοφόρος ο οποίος δρα ανενόχλητος, έχοντας στο στόχαστρό του κυρίως ένα κομμωτήριο στο οποίο εισέρχεται τακτικά και αρπάζει διάφορα προϊόντα περιποίησης (τα οποία στη συνέχεια μάλλον πουλάει) δίχως κανείς να τολμάει να τον σταματήσει, ενώ είναι μάταιο να ειδοποιηθεί η αστυνομία, δεδομένου ότι οι κλοπές κάτω των διακοσίων στερλινών (230 ευρώ) στην πράξη δεν διώκονται ποινικά.

Κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς τα μεγάλα καταστήματα δαπάνησαν εκατομμύρια για την ασφάλειά τους, αλλά σε ένα κατάστημα της αλυσίδας Waitrose στην πολυσύχναστη Φιντσλέι Ρόουντ, ένας άντρας εθεάθη να φεύγει με τα χέρια του γεμάτα εκλεκτά ουίσκι, περνώντας, μάλιστα, ακριβώς μπροστά από τον φύλακα, ο οποίος δεν μπήκε καν στον κόπο να τον κυνηγήσει, φοβούμενος ότι ο ληστής θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν οπλισμένος. Και, ναι, αυτή η μυρωδιά που κυριαρχεί στους δρόμους του Λονδίνου, είναι η μυρωδιά της μαριχουάνας, η χρήση της οποίας είναι, πλέον, κυριολεκτικά ανεξέλεγκτη.

«Καλώς ορίσατε στην Αγρια Δύση που είναι σήμερα το Λονδίνο, κληρονόμος του μακρινού “Swinging London” της δεκαετίας του 1960 και της “Cool Britannia” της δεκαετίας του 1990», σχολιάζει ο ιταλός ανταποκριτής στην πρωτεύουσα της Βρετανίας.

Βούτυρο στο ψωμί των λαϊκιστών

Οπώς είναι αναμενόμενο, αυτή η νέα κανονικότητα έχει καταστεί πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, με τη λαϊκιστική Δεξιά να επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση προς όφελός της. Ο γνωστός Νάιτζελ Φάρατζ, το κόμμα του οποίου (Reform UK) προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις με σημαντική, μάλιστα, διαφορά, κάνει λόγο για «Λονδίνο της ανομίας» ενώ ο ανεξάρτητος δεξιός βουλευτής Ρούπερτ Λόου, υποστηρίζει πως, εξαιρουμένων ορισμένων πολυτελών περιοχών στο κέντρο της πόλης, το Λονδίνο καθίσταται «ολοένα πιο τριτοκοσμικό». Αίσθηση το τελευταίο διάστημα έχουν προκαλέσει και τα βίντεο του βουλευτή των Συντηρητικών Ρόμπερτ Τζέρνικ, ο οποίος άρχισε να κάνει περιπολίες στις εισόδους σταθμών του μετρό κατά επίδοξων λαθρεπιβατών.

Συγχρόνως, περισσότερο λάδι στη φωτιά ρίχνει και ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας πως η εγκληματικότητα στο Λονδίνο έχει εκτοξευτεί και ότι υπάρχουν περιοχές στις οποίες δεν τολμάει να εισέλθει ούτε καν η αστυνομία. Παρόμοια άποψη έχει εκφράσει και ο Ελον Μασκ, δηλώντας πως το Λονδίνο είναι «γεμάτο εγκληματίες» και «δεν μοιάζει καθόλου με Βρετανία».

Και για όλα αυτά φταίει ο «απαίσιος» Σαντίκ Καν, όπως χαρακτήρισε ο Τραμπ από το βήμα, μάλιστα, της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ, τον μουσουλμάνο δήμαρχο του Λονδίνου τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Πλούτος και ζωντάνια

Ωστόσο, στην πραγματικότητα, όπως γράφει ο ιταλός δημοσιογράφος στο Λονδίνο, η μανία της εγχώριας και της παγκόσμιας (ακρο)δεξιάς με τη βρετανική πρωτεύουσα πιθανότατα εδράζεται στο γεγονός ότι η κατεξοχήν μητρόπολη της Βρετανίας και ολόκληρης της Ευρώπης είναι ένα μοναδικό χωνευτήρι ανθρώπων και πολιτισμών, το οποίο διαμορφώθηκε από τη μετανάστευση, με μόλις το 37% των πολιτών του να είναι λευκοί Βρετανοί.

Σύμφωνα με τον Σαντίκ Καν, ο Τραμπ «ζηλεύει επειδή δεν υπάρχει καμία παγκόσμια πόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες που να μπορεί να ανταγωνιστεί το Λονδίνο», το οποίο δέχεται επίθεση από βρετανούς «μη πατριώτες» δεξιούς πολιτικούς, ακριβώς επειδή είναι «ποικιλόμορφο, προοδευτικό, φιλελεύθερο, πολυπολιτισμικό και επιτυχημένο».

Και είναι αλήθεια πως το City κάνει χρυσές δουλειές, όπως είναι επίσης αλήθεια ότι βρετανικές νεοφυείς επιχειρήσεις υπερέχουν των αντίστοιχων επιχειρήσεων της ηπειρωτικής Ευρώπης, καθώς και ότι η καλλιτεχνική-πολιτιστική σκηνή του είναι ίσως η πιο πλούσια και ενδιαφέρουσα σε όλον τον κόσμο, ενώ το Λονδίνο διαπρέπει, πλέον, και στη γαστρονομία, δεδομένου ότι στην πόλη λειτουργούν πολλά από τα καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο.

Δεν είναι τυχαίο, οπότε, ότι παραμένει ο πιο δημοφιλής προορισμός στις μηχανές αναζήτησης. Αλλά τώρα ορισμένοι ανησυχούν ότι οι τουρίστες αλλά και οι επενδυτές θα μπορούσαν να θορυβηθούν από όλα όσα λέγονται και γράφονται για το «άνομο» Λονδίνο, επιλέγοντας εναλλακτικούς προορισμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, την προηγούμενη εβδομάδα ο επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, σερ Μαρκ Ρόουλι, σε μια πρωτοφανή κίνηση, κάλεσε ανταποκριτές μεγάλων ξένων εφημερίδων, περιλαμβανομένης και της Corriere della Sera, στην έδρα της υπηρεσίας του, πάνω στον Τάμεση, για να καταδείξει με στοιχεία ότι «το Λονδίνο καθίσταται ολοένα πιο ασφαλές».

Και είναι αλήθεια ότι οι ανθρωποκτονίες βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδό από το 2014, με το σχετικό ποσοστό να είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο της Νέας Υόρκης αλλά και του Μιλάνου. Καταγράφεται επίσης μείωση των ενόπλων επιθέσεων ενώ μειωμένες είναι και οι κλοπές κινητών, τουλάχιστον σε σχέση με το 2022-23, περίοδο κατά την οποία κλάπηκαν 64.000 κινητά τηλέφωνα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως θα τερματιστεί η πολεμική – και επειδή μεταξύ των πιο σφοδρών επικριτών του Λονδίνου συγκαταλέγεται και ο Ντόναλντ Τραμπ.

