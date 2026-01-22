Φλωρίδης: Η Καρυστιανού τα μπέρδεψε, μεγάλη τιμωρία η συνείδηση του κόσμου που νιώθει εξαπατημένος

Η μεγάλη τιμωρία, για όσους έσπευσαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την τραγωδία στα Τέμπη, είναι η συνείδηση του κόσμου, που σήμερα νιώθει εξαπατημένος, τόνισε σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ την Πέμπτη, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης – από τα πρόσωπα που έχουν συγκεντρώσει ουκ ολίγες φορές τα «πυρά» της αντιπολίτευσης για τις τοποθετήσεις τους στην υπόθεση των Τεμπών.

Ομοίως και για την πρώην, πια, πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών (και εν δυνάμει πολιτικό αρχηγό), Μαρία Καρυστιανού, ο Γιώργος Φλωρίδης εκτίμησε ότι κάπου μπέρδεψε τον πόνο για τον χαμό του παιδιού της με τις πολιτικές επιδιώξεις της.

«Αποδεικνύεται εκ των υστέρων», παρατήρησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, «ότι μπέρδευε τον πόνο της με μια πολιτική επιδίωξη».

Και εν όψει της πραγμάτωσης αυτής της επιδίωξης, δεν θέλησε να πει οτιδήποτε για το κόμμα Καρυστιανού που βρίσκεται στα σκαριά, εξηγώντας:

«Καλούμαι να σχολιάσω κάτι που δεν υπάρχει, στο κοινοβουλευτικό μας σύστημα η αντιπαράθεση γίνεται μεταξύ υπαρκτών κομμάτων».

Στις δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, ο κ. Φλωρίδης θέλησε επίσης να υπογραμμίσει πως δεν επεδίωξε ποτέ την αντιπαράθεση με τους συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη.

«Πολλοί με ρωτούσαν αν αισθάνομαι δικαιωμένος για τη μάχη που έδωσα για τα Τέμπη. Απάντησα πως δεν αισθάνομαι καθόλου δικαιωμένος, γιατί έχασαν τη ζωή τους παιδιά» τόνισε.

Γιατί, «δεν μπορεί να αισθάνεσαι δικαιωμένος σε μια εθνική τραγωδία», ξεκαθάρισε, πριν στρέψει τα βέλη του στους «πάντα έτοιμους» αρχηγούς κομμάτων που έσπευσαν να επενδύσουν πολιτικά στην τραγωδία των Τεμπών προς άγραν ψήφων.

«Πολιτικά κόμματα έκαναν τα πάντα να μην υπάρξει φως και δικαιοσύνη στην υπόθεση αυτή, δούλεψαν μόνο και μόνο για να πλήξουν την κυβέρνηση χωρίς να λογαριάσουν τίποτα. Ολα αυτά που υποστήριξαν και βάσει των οποίων κατέβηκαν στον δρόμο εκατομμύρια πολίτες, ήταν ένα ψέμα. Με αυτό το ψέμα επιχειρήθηκε η απαξίωση της Δικαιοσύνης, την οποία την κουβαλάμε ακόμα. Το ψέμα ήταν ότι υπήρχε παράνομο φορτίο και από αυτό έγινε η έκρηξη και σκοτώθηκαν τα παιδιά και αυτήν τη μεταφορά η κυβέρνηση τη συγκάλυπτε», υπογράμμισε στη σχετική αναφορά του ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Και τώρα, πρόσθεσε, η μεγάλη τιμωρία για τα ψέματα των Τεμπών είναι η συνείδηση του κόσμου που νιώθει εξαπατημένος:

«Η μεγάλη τιμωρία είναι η συνείδηση του κόσμου, αυτός είναι που νιώθει εξαπατημένος. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους με αγνά αισθήματα, πιστεύοντας πως έχει γίνει κάτι φοβερό, επειδή τον παρέσυραν αυτές οι πολιτικές δυνάμεις».

Για μία ακόμη φορά, ο υπουργός Δικαιοσύνης επανέλαβε πως η ανακριτική διαδικασία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ήταν υποδειγματική, καθώς δεν υπάρχει καμία πτυχή που να μην έχει εξεταστεί, ενώ η ανάκριση τελείωσε πολύ πιο γρήγορα από αντίστοιχα ευρωπαϊκά ζητήματα, όπως το προηγούμενο δυστύχημα της Ισπανίας, το οποίο έκανε εννέα χρόνια να φτάσει στο δικαστήριο.

Στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο κ. Φλωρίδης κλήθηκε τέλος να σχολιάσει τις επίμαχες δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις.

«Ο δρόμος για να φτιάξεις ένα κόμμα είναι μακρύς και δύσβατος, αυτό πρέπει να καταλάβει η κυρία Καρυστιανού. Επί του θέματος τοποθετήθηκε η κυβέρνηση μαζί με την ελληνική κοινωνία, αποτελεί ένα θέμα που έχει λυθεί εδώ και 40 χρόνια. Τώρα δεν υπάρχει η συναισθηματική προστασία για την ίδια, επομένως τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Οταν και αν συγκροτηθεί αυτό το κόμμα, τότε θα μπορούμε να πούμε διάφορα», ανέφερε στην απάντησή του.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News