Ισλανδία: Οργή για το «αστειάκι» του αμερικανού πρέσβη περί «52ης πολιτείας»

Χιλιάδες πολίτες υπέγραψαν μια αίτηση στο διαδίκτυο εκφράζοντας την οργή τους για έναν αστεϊσμό του υποψηφίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του πρέσβη στην Ισλανδία, ο οποίος φέρεται να είπε ότι η σκανδιναβική χώρα θα έπρεπε να γίνει η 52η πολιτεία των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Guardian, λίγες ώρες πριν τη συνάντηση κορυφαίων αξιωματούχων της Γροιλανδίας και της Δανίας με συναδέλφους τους των ΗΠΑ στον απόηχο των απειλών του Τραμπ να καταλάβει το νησί της Αρκτικής, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Politico ανέφερε πληροφορίες εντός της αμερικανικής κυβέρνησης για ένα άλλο νησί της Σκανδιναβίας.

«Ακούσαμε ότι ο πρώην βουλευτής Μπίλι Λονγκ, υποψήφιος του Τραμπ για τη θέση του πρέσβη στην Ισλανδία, αστειεύτηκε στην αίθουσα της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι η Ισλανδία θα γίνει η 52η πολιτεία και ότι ο ίδιος θα γίνει κυβερνήτης της», έγραψε το Politico στη στήλη των πολιτικών του σχολίων.

Η αντίδραση του Ρέικιαβικ ήταν άμεση. Σε δήλωσή του προς τον Guardian, το υπουργείο Εξωτερικών της Ισλανδίας ανέφερε ότι επικοινώνησε με την πρεσβεία των ΗΠΑ για διευκρινίσεις. Στόχος του ήταν «να επαληθεύσει την αλήθεια των φερόμενων σχολίων», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ακολούθησε η διαδικτυακή αίτηση που καλεί την υπουργό Εξωτερικών, Κατρίν Γκουναρσντότιρ, να απορρίψει το διορισμό του Λονγκ στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

«Αυτά τα λόγια του Μπίλι Λονγκ, τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ προορίζει για πρέσβη στην Ισλανδία, ίσως ειπώθηκαν ως αστείο. Ωστόσο, είναι προσβλητικά για τον ισλανδικό λαό, που αγωνίστηκε για την ελευθερία του και ήταν πάντα φίλος των ΗΠΑ», αναφέρει η αίτηση. Μέσα σε λίγες ώρες πάνω από 3.200 Ισλανδοί την είχαν υπογράψει, καλώντας τις ΗΠΑ «να ορίσουν άλλο πρεσβευτή, που δείχνει μεγαλύτερο σεβασμό για την Ισλανδία και τον ισλανδικό λαό».

Ο ρεπουμπλικανός πρώην βουλευτής του Μιζούρι φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για τα σχόλιά του σε συνέντευξή του στην Arctic Today, μια ειδησεογραφική ιστοσελίδα που καλύπτει την περιοχή. Το μέσο ενημέρωσης αναφέρει ότι σύμφωνα με τον Λονγκ τα σχόλια συνιστούσαν αστεϊσμό, στα πλαίσια των αντίστοιχων αστείων για τον Τζεφ Λάντρι, ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ στη Γροιλανδία.

«Δεν υπήρχε ίχνος σοβαρότητας, απλά ήμουν με κάποιους ανθρώπους τους οποίους δεν είχα δει για τρία χρόνια και αστειεύονταν για τον Τζεφ Λάντρι, αποκαλώντας τον κυβερνήτη της Γροιλανδίας – και άρχισαν να αστειεύονται για μένα. Αν κάποιος προσβλήθηκε από το περιστατικό, τότε ζητώ συγγνώμη» ανέφερε ο Λονγκ στο δημοσίευμα του Politico.

Παρότι είπε ότι μπορεί να καταλάβει γιατί τα σχόλια θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντίδραση, ο Λονγκ επέμεινε ότι ήταν ένα αστείο που δεν αξίζει να ληφθεί στα σοβαρά. «Ζητώ συγγνώμη, και αυτό είναι το μόνο μου σχόλιο, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον λαό της Ισλανδίας και ζητώ συγγνώμη που το ερμήνευσαν έτσι. Ημουν με μια ομάδα φίλων και δεν υπήρχε τίποτα σοβαρό σε όλο αυτό», πρόσθεσε.

Την επόμενη ημέρα, ο Σίγκμαρ Γκουομούντσον, ισλανδός βουλευτής του οποίου το κεντρώο κόμμα των Φιλελευθέρων Μεταρρυθμιστών συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό της χώρας, χαρακτήρισε το σχόλιο του Λονγκ ως «όχι ιδιαίτερα επιτυχημένο αστείο», ειδικά δεδομένων των εντάσεων γύρω από τη Γροιλανδία.

«Είναι αυτονόητο ότι πρόκειται για κάτι εξαιρετικά σοβαρό για μια μικρή χώρα όπως η Ισλανδία», δήλωσε στην ισλανδική εφημερίδα Morgunblaðið. «Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα τα επιχειρήματα ασφαλείας που επικαλούνται οι Αμερικανοί σχετικά με τη Γροιλανδία ισχύουν και για την Ισλανδία – αφορούν την τοποθεσία και των δύο νησιών», πρόσθεσε.

Ο βουλευτής περιέγραψε τα σχόλια ως ένδειξη της αυξανόμενης ασέβειας που επιδεικνύουν οι ΗΠΑ απέναντι στην κυριαρχία των μικρών κρατών. «Οι Ισλανδοί πρέπει επίσης να έχουμε το θάρρος, παρά τις φιλικές μας σχέσεις με τις ΗΠΑ, κυρίως μέσω του NATO, να συζητήσουμε πού και πώς εξυπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντά μας στον τομέα της ασφάλειας μέσα σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο», συμπλήρωσε ο Γκουομούντσον.

