Τι είναι τα ρωσικά τανκς-χελώνα που πολεμούν στην Ουκρανία

Μία πανοπλία από λαμαρίνα χρησιμοποιεί ο ρωσικός στρατός για να «θωρακίσει» τα… τεθωρακισμένα άρματα μάχης στην Ουκρανία, τα οποία αποκαλούνται «τανκς-χελώνα». Σύμφωνα με τον Economist, παρότι η νέα κατασκευή με τη λαμαρίνα φαίνεται ερασιτεχνική, έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στο παρελθόν.

Η διακεκομμένη θωράκιση –η προσθήκη ενός φύλλου σε μικρή απόσταση από το κύριο στρώμα προστασίας– χρονολογείται από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν χρησιμοποιήθηκε σε πλοία. Οταν ένα βλήμα προσκρούει στο πρώτο στρώμα μετάλλου, αμβλύνεται και εκτρέπεται από την πορεία του, καθιστώντας το λιγότερο αποτελεσματικό όταν φτάσει στην κύρια θωράκιση.

Η διακεκομμένη θωράκιση χρησιμοποιήθηκε στα άρματα μάχης κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο για να τα προστατεύσει από τις κεφαλές «διαμορφωμένου φορτίου» που έφεραν νέα τότε όπλα όπως το μπαζούκα. Η λαμαρίνα κάνει το βλήμα να εκρήγνυται πιο μακριά από τον στόχο, μειώνοντας την αποτελεσματικότητά του.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εκτιμούν ότι η λαμαρίνα θα παρέχει παρόμοια προστασία κατά των ουκρανικών drones. Τα τροποποιημένα άρματα μάχης, κυρίως Τ-72 που ανήκουν στην 5η Ταξιαρχία Μηχανοκίνητων Τυφεκιοφόρων της Ρωσίας, παραμερίζουν αντιαρματικές νάρκες και δημιουργούν ασφαλείς λωρίδες διέλευσης για άλλα οχήματα.

Αυτά τα τανκς συνήθως δέχονται σφοδρά πυρά. Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του ΝΑΤΟ, τα μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη ευθύνονται για περίπου τα δύο τρίτα των κατεστραμμένων ρωσικών αρμάτων μάχης τους τελευταίους μήνες.

Τέτοια drones μεταφέρουν μικρά βλήματα, αλλά δεν είναι αρκετά ισχυρά για να διαπεράσουν την παχιά μετωπική θωράκιση ενός άρματος – αντ’ αυτού, στοχεύουν σε ευάλωτα μέρη, όπως η οροφή και οι πλευρές. Η κατασκευή των αρμάτων-χελώνα που μοιάζει με υπόστεγο, η οποία είναι συνήθως κατασκευασμένη από κυματοειδές μέταλλο, φαίνεται ότι αποσκοπεί στην αποτροπή αυτών των επιθέσεων, σημειώνει ο Economist.

Παρέχει επίσης καμουφλάζ όταν το άρμα είναι ακίνητο και προστατεύει τους ρώσους στρατιώτες, οι οποίοι συχνά μπαίνουν στη μάχη πάνω στα τανκς.

Ορισμένα φέρουν και παρεμβολείς ραδιοσυχνοτήτων για να εμποδίζουν τις επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Look at these stupid looking main battle tanks of the #Russian Army recently deployed to the war fronts in #Ukraine. Nicknamed as 'Turtle Tank, these are in fact old T-72s and T-80s equipped with a cage armor and other protections agains Ukrainian loitering drones. pic.twitter.com/Ax3j5Y6KZB

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) April 25, 2024