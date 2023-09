Τασκένδη: Τρομακτική έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο – ένας νεκρός και 162 τραυματίες

Ενας έφηβος σκοτώθηκε και 162 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ σε αποθήκη στην Τασκένδη, πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν, κοντά στο αεροδρόμιο, μετά την οποία ξέσπασε πυρκαγιά και έσπασαν τα τζάμια γειτονικών διαμερισμάτων.

Ενας έφηβος σκοτώθηκε όταν έπεσε πάνω του η κάσα ενός παραθύρου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, ενώ πρόσθεσε ότι 24 άλλοι άνθρωποι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, αν και δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Ακόμη 138 άτομα έλαβαν φροντίδα για τα τραύματά τους.

Σύμφωνα με τις αρχές, η πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη εταιρείας στον χώρο των τελωνείων του αεροδρομίου, το οποίο, όπως μετέδωσε το επίσημο ουζμπεκικό πρακτορείο UZa, λειτουργεί «κανονικά».

Ειδικό εργαστήριο έχει δημιουργηθεί στο σημείο του συμβάντος για να ερευνηθούν τα αίτια της έκρηξης, επεσήμανε το υπουργείο αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, το οποίο έσπευσε να τονίσει ότι «η κατάσταση είναι πλήρως υπό έλεγχο».

A Customs Warehouse near the International Airport in the Uzbekistan Capital of Tashkent is reported to have Exploded earlier tonight after a Storage Building filled with Electric Cars and Batteries was possibly struck by Lightning; the Shockwave from the Explosion is said to… pic.twitter.com/IAWsbHw4ud — OSINTdefender (@sentdefender) September 28, 2023

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια τεράστια πύρινη σφαίρα να φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό.

Τα τζάμια πολλών σπιτιών στην περιοχή έσπασαν, ενώ σε κάποια σημειώθηκαν ζημιές στο εσωτερικό τους. Ασθενοφόρα απομάκρυναν επί ώρες τους τραυματίες, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που βρισκόταν στο σημείο.

🇺🇿 #Uzbekistan #explosion

“According to one version, the cause of the explosion was a lightning strike”: A strong explosion that caused a fire occurred in one of the warehouses in Tashkent. Windows in houses around the warehouse were broken and some buildings were damaged. pic.twitter.com/2spGsZL21g — Mahmood Khan (@Mahmood88239370) September 28, 2023

Εκρήξεις εξακολουθούσαν να ακούγονται κάποιες ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, ενώ οι πυροσβέστες έδιναν μάχη για να την σβήσουν.

«Ξύπνησα τη νύχτα, πίστεψα ότι έγινε σεισμός, μετά είδα τη φωτιά. Ο γιος μου τραυματίστηκε στο πόδι», δήλωσε ο Κουτέποφ Μουστάφο, ένας συνταξιούχος 72 ετών που ζει κοντά στο σημείο της έκρηξης και το σπίτι του υπέστη ζημιές.

This is what a warehouse in #Tashkent, #Uzbekistan looks like now after an explosion The explosion and fire injured 163 people. pic.twitter.com/MAhL52coY1 — NEXTA (@nexta_tv) September 28, 2023

