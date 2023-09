Η… κατά λάθος Οδύσσεια του Διαστήματος για έναν αστροναύτη και δύο κοσμοναύτες

Ο αστροναύτης της NASA και οι δύο κοσμοναύτες της Roscosmos άφησαν πίσω τους τη Γη τον Σεπτέμβριο του 2022 με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), όπου θα παρέμεναν για έξι μήνες. Ή έτσι τουλάχιστον, νόμιζαν. Ομως, το Διάστημα είχε άλλα σχέδια…

Ενα χρόνο -και έναν πόλεμο στον οποίο βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα- αργότερα, οι τρεις άντρες προσγειώθηκαν την Τετάρτη στη στέπα του Καζακστάν, αφού έσπασαν το ρεκόρ μεγαλύτερης διαμονής στον ISS.

«Σήμερα στις 14:17 ώρα Μόσχας [και ώρα Ελλάδας] η κάψουλα του σκάφους Σογιούζ MS-23 (…) με τους κοσμοναύτες της Roscosmos Σεργκέι Προκόπιεφ και Ντμίτρι Πετέλιν και τον αστροναύτη της NASA Φρανσίσκο Ρούμπιο, που πέρασαν έναν χρόνο στον ISS, προσγειώθηκε στην περιοχή της πόλης Τζεζκαζγκάν στο Καζακστάν», ανέφερε η Roscosmos.

Ο επικεφαλής της NASA, Μπιλ Νέλσον, έκανε λόγο για μια «ιστορική στιγμή στη διερεύνηση του διαστήματος».

«Ο Φρανκ Ρούμπιο ολοκλήρωσε το ταξίδι του των 371 ημερών στο διάστημα, δημιουργώντας ένα νέο ρεκόρ της πιο μακράς διαστημικής πτήσης που πραγματοποίησε αμερικανός αστροναύτης. Καλωσήλθες στο σπίτι σου, Φρανκ!» έγραψε στο Twitter.

Το προηγούμενο ρεκόρ μακροβιότερης παραμονής στο Διάστημα για αμερικανό αστροναύτη, σημειώθηκε το 2022 από τον Μαρκ Βαντ Χέι, ο οποίος παρέμεινε επί 355 ημέρες στον ISS.

Το απόλυτο ρεκόρ της πιο μακράς διαμονής στο διάστημα κατέχει ο ρώσος κοσμοναύτης Βαλέρι Πολιακόφ, με 437 ημέρες, από τα μέσα της δεκαετίας του 90.

Ο λόγος που οι Φρανκ Ρούμπιο, Σεργκέι Προκόπιεφ και Ντμίτρι Πετέλιν έμειναν στον Σταθμό 370 ημέρες, 21 ώρες και 22 λεπτά, είναι η… κυκλοφοριακή συμφόρηση στο Διάστημα.

Frank Rubio, a NASA astronaut, safely returned to Earth after spending 371 days in space, a record in spaceflight for American astronauts. The trip was only supposed to last six months, but technical difficulties kept his crew in orbit a little longer. https://t.co/BRbetRYHc6 pic.twitter.com/ZSfOXFvx9Z

— The New York Times (@nytimes) September 28, 2023