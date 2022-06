Σύνοδος ΝΑΤΟ: Η Ρωσία είναι η πιο σημαντική και άμεση απειλή για την ασφάλεια των Συμμάχων

Η Ουκρανία μπορεί να υπολογίζει στην υποστήριξη του ΝΑΤΟ «για όσο χρόνο χρειασθεί» δήλωσε την Τετάρτη από την Μαδρίτη ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη Τύπου εν μέσω των εργασιών της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας, απηχώντας τη στάση των συμμετεχόντων σε αυτή, οι οποίοι κατήγγειλαν «με τον πιο έντονο τρόπο» την «αποτρόπαια αγριότητα» της Μόσχας.

Οπως ανέφεραν στο κοινό ανακοινωθέν τους οι ηγέτες των μελών της Συμμαχίας με την ευκαιρία της συνάντησής τους στη Μαδρίτη, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας «υπονομεύει σοβαρά τη διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα» και «συνιστά κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου». «Η αποτρόπαια αγριότητα της Ρωσίας έχει προκαλέσει τεράστιο ανθρώπινο πόνο και μαζικούς εκτοπισμούς, επηρεάζοντας δυσανάλογα τις γυναίκες και τα παιδιά. Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτήν την ανθρωπιστική καταστροφή», προσέθεσαν, σημειώνοντας, παράλληλα, πως οι Σύμμαχοι συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς της διεθνούς κοινότητας προκειμένου «να λογοδοτήσουν όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι για εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας» στο πλαίσιο των συγκρούσεων στη χώρα.

Η Ρωσία κατηγορείται, επίσης, για το ότι έχει «επιδεινώσει σκόπιμα μια επισιτιστική και ενεργειακή κρίση, επηρεάζοντας δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων μέσω των στρατιωτικών της ενεργειών» και καλείται να «σταματήσει αμέσως αυτόν τον πόλεμο και να αποσύρει τις δυνάμεις της από την Ουκρανία». Η Λευκορωσία –κράτος φιλικό στον Πούτιν– επίσης καλείται «να σταματήσει τη συνενοχή της σε αυτόν τον πόλεμο».

Στο πλαίσιο αυτό, η Σύνοδος αποφάσισε να συνεχίσει και να εντείνει περαιτέρω την πολιτική και πρακτική υποστήριξη προς τον στενό εταίρο του ΝΑΤΟ, όπως χαρακτηρίζεται η Ουκρανία, καθώς η χώρα «συνεχίζει να υπερασπίζεται την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα έναντι της ρωσικής επιθετικότητας». Συγκεκριμένα, στο ανακοινωθέν αναφέρεται: «Από κοινού με την Ουκρανία, αποφασίσαμε ένα ενισχυμένο πακέτο στήριξης, το οποίο θα επιταχύνει την παράδοση μη θανατηφόρου αμυντικού εξοπλισμού, θα βελτιώσει την άμυνα της στον κυβερνοχώρο και θα υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό του αμυντικού της τομέα (…). Μακροπρόθεσμα, θα βοηθήσουμε την Ουκρανία και θα στηρίξουμε τις προσπάθειες της στην πορεία της για την ανοικοδόμηση μετά τον πόλεμο».

Σε άλλο σημείο της Διακήρυξης της Συνόδου της Μαδρίτης, επισημαίνεται πως «η Ρωσική Ομοσπονδία αποτελεί την πιο σημαντική και άμεση απειλή για την ασφάλεια των Συμμάχων, για την ειρήνη και τη σταθερότητα στον ευρωατλαντικό χώρο», ενώ, «άμεση απειλή» για τον πληθυσμό των χωρών του ΝΑΤΟ εξακολουθεί να θεωρείται και «η τρομοκρατία, σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της». «Με αποφασιστικότητα και αλληλεγγύη», υπογραμμίζεται, «οι Σύμμαχοι θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τις ρωσικές απειλές και να ανταποκρίνονται στις εχθρικές ενέργειές της» όπως «και να πολεμούν την τρομοκρατία, με τρόπο σύμφωνο με το Διεθνές Δίκαιο».

Γενικότερα, η Συμμαχία αντιμετωπίζει έναν «συστημικό ανταγωνισμό από εκείνους που αμφισβητούν τα συμφέροντα, την ασφάλεια και τις αξίες» της, οι οποίοι, «επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες» αναφέρεται σε άλλο σημείο του ανακοινωθέντος, με το ΝΑΤΟ να εντάσσει ευθέως στις χώρες αυτής της ομάδας την Κίνα.

🔴 Join me LIVE for my press conference at the #NATOSummit

Εξάλλου, οι μετέχοντες στη Σύνοδο Κορυφής επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους «στην πολιτική ανοιχτών θυρών του ΝΑΤΟ» καθώς, όπως έγινε επισήμως γνωστό, αποφασίστηκε η πρόσκληση της Φινλανδίας και της Σουηδίας να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ και συμφωνήθηκε η υπογραφή των Πρωτόκολλων Προσχώρησης.

«Για κάθε ένταξη χώρας στη Συμμαχία, είναι ζωτικής σημασίας ζήτημα το να αντιμετωπίζονται κατάλληλα οι νόμιμες ανησυχίες ασφαλείας όλων των Συμμάχων. Χαιρετίζουμε τη σύναψη του τριμερούς μνημονίου μεταξύ της Τουρκίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας για το σκοπό αυτό. Η ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας θα τις κάνει ασφαλέστερες, όπως θα κάνει ασφαλέστερη και την ευρωατλαντική περιοχή, και το ΝΑΤΟ πιο ισχυρό» αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν, όπου τονίζεται, ακόμη, πως «η ασφάλεια της Φινλανδίας και της Σουηδίας είναι άμεσης σημασίας για τη Συμμαχία, περιλαμβανομένου του διαστήματος της ενταξιακής διαδικασίας».

#NATO leaders took far-reaching decisions to continue adapting the Alliance in the 1st working session at the #NATOSummit

➡️a new #StrategicConcept

➡️a fundamental shift in deterrence & defence

➡️more support to #Ukraine

➡️invites for Finland & Swedenhttps://t.co/AVMm8jysSw pic.twitter.com/iZ1zQ8gqrl

— Oana Lungescu (@NATOpress) June 29, 2022