Μυτιληναίος: Με κατηγορούν για «αντιευρωπαϊσμό», αλλά είναι η Κομισιόν που δεν λογοδοτεί σε κανέναν!

Νέο σήμα κινδύνου για την Ευρώπη εκπέμπει μέσω ανάρτησής του (δείτε τη πιο κάτω) στο LinkedIn ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μetlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, στηλιτευτόντας την παντελή έλλειψη λογοδοσίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και προς επίρρωση των λεγομένων του, επικαλείται τον CEO της JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον.

Η ανάρτηση:

Κάθε φορά που αναφέρομαι στις σοβαρές ελλείψεις στη δομή και τη λειτουργία των οργάνων της ΕΕ, και ειδικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δέχομαι έντονη κριτική για «αντιευρωπαϊσμό».

Αυτό είναι μακριά από την αλήθεια!

Πιστεύω ακράδαντα σε μια συνεκτική, ομαλή λειτουργία μιας ομοσπονδιακής Ευρώπης, όπου όλοι οι Ευρωπαίοι αισθάνονται ότι το «ευρωπαϊκό έργο» υπάρχει για να υπηρετεί τα συμφέροντά τους και όχι εκείνα της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, η οποία, πια, έχει φτάσει να μη λογοδοτεί σε κανέναν.

Τα λόγια μου πέφτουν σε ώτα μη ακουόντων· ίσως τα ίδια λόγια από τον κορυφαίο παγκόσμιο τραπεζίτη, τον Jamie Dimon, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της JP Morgan και ισχυρό φίλο της Ευρώπης, να ακουστούν πιο δυνατά…

Παραθέτω τα βασικά στοιχεία της ομιλίας του JD το Σάββατο 6/12/25 στο Reagan National Defence Forum, όπως δημοσιεύτηκε από το Bloomberg.

«Η Ευρώπη έχει πια πραγματικό πρόβλημα», τόνισε ο Τζέιμι Ντάιμον μιλώντας το Σάββατο στο Reagan National Defense Forum. «Κάνουν κάποια θαυμάσια πράγματα όσον αφορά το δίχτυ ασφαλείας τους. Αλλά έχουν διώξει τις επιχειρήσεις, έχουν διώξει τις επενδύσεις, έχουν διώξει την καινοτομία. Και αυτό κάπως τούς γυρίζει πίσω».

Ο επικεφαλής της μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ έχει από καιρό δηλώσει ότι ο κίνδυνος μιας κατακερματισμένης Ευρώπης αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Και σε επιστολή του προς τους μετόχους που δημοσιεύθηκε νωρίτερα εφέτος, είχε επαναλάβει ότι η Ευρώπη έχει «ορισμένα σοβαρά ζητήματα να επιλύσει».

Το Σάββατο, εξήρε τη δημιουργία του ευρώ και την προσπάθεια της Ευρώπης για ειρήνη. Προειδοποίησε ωστόσο ότι η μείωση των επενδύσεων στην Αμυνα και οι προκλήσεις στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απειλούν τη Γηραιά Ηπειρο.

Σε περίπτωση κακερματισμού [της Ευρώπης] μπορείτε να πείτε ότι το “Πρώτα η Αμερική” (Αmerica First) δεν θα υπάρχει πια», παρατήρησε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος και CEO της JP Morgan, προειδοποιώντας ότι «ο ευρωπαϊκές κατακερματισμός θα μας βλάψει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, επειδή η Ευρώπη αποτελεί ένα σημαντικό σύμμαχο από κάθε άποψη, συμπεριλαμβανομένων των κοινών αξιών, οι οποίες είναι πραγματικά σημαντικές».

Γι΄αυτό, τόνισε, οι ΗΠΑ πρέπει να βοηθήσουν: «Χρειαζόμαστε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για να τους βοηθήσουμε να γίνουν ισχυροί. Μια αδύναμη Ευρώπη είναι κακή για εμάς», κατέληξε ο Τζέιμι Ντάιμον.

