Η αμερικανική «επανάσταση» του Λιονέλ Μέσι

Με το σφύριγμα της λήξης του αγώνα στο Φορτ Λόντερντεϊλ ο σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ σηκώθηκε βιαστικά από τη θέση του και κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο του «Chase Stadium» για να σφίξει στην αγκαλιά του τον άνθρωπο που έκανε το πιο τρελό του όνειρο να βγει αληθινό: τον Λιονέλ Μέσι. Η φωτογραφία -μια από τις πιο εμβληματικές εικόνες που θα παραδώσει το 2025 στην Ιστορία του ποδοσφαίρου- έκανε τον γύρο του Κόσμου.

Οταν ο επενδυτικός του όμιλος, Miami Beckham United, απέκτησε την Ιντερ Μαϊάμι, πριν από σχεδόν οκτώ χρόνια, ο σύλλογος ήταν… ένα άδειο πουκάμισο, ένα franchise. Εμφανίστηκε στην αμερικανική λίγκα (MLS) μόλις το 2020. Ο Μπέκαμ και οι συνεταίροι του, οι δισεκατομμυριούχοι Χόρχε και Χοσέ Μας, δαπάνησαν πολλά χρήματα για να δημιουργήσουν μια αξιόμαχη ομάδα, η οποία αποτελείτο κυρίως από ταλαντούχους αμερικανούς και λατίνους ποδοσφαιριστές. Αλλά κανείς τότε -εκτός από τον ίδιο τον θρυλικό πρώην παίκτη, τον πρώτο Αγγλο που κατέκτησε τις κορυφές σε τέσσερις διαφορετικές χώρες- δεν πίστευε ότι θα ερχόταν τόσο σύντομα η μέρα που η Ιντερ Μαϊάμι θα στεφόταν πρωταθλήτρια.

Αρχισε να φαίνεται πιθανό μόλις αφίχθη στη Φλόριντα ο οκτάκις θριαμβευτής της «Χρυσής Μπάλας», τον Ιούνιο του 2023. Οταν ο Μέσι συμφώνησε να συνεχίσει τη μυθική του καριέρα στις ΗΠΑ, ο Μπέκαμ βρισκόταν στην Ιαπωνία. Ηταν πέντε τα ξημερώματα, γράφει το BBC Sport, και τα μηνύματα στο κινητό του τηλέφωνο το έκαναν να κουδουνίζει ασταμάτητα. Η σύζυγός του, Βικτόρια, του ζήτησε να το κλείσει. Εκείνος, όμως, που ζούσε με την αγωνία της απάντησης του αργεντινού σούπερ-σταρ, ανακάθισε στο κρεβάτι, διάβασε τα νέα και ξέσπασε σε κλάματα.

Ο 43χρονος Τσάβι Ασένσι, ο οποίος τον Απρίλιο του 2021 ανέλαβε τη θέση του εμπορικού διευθυντή στην Ιντερ Μαϊάμι έπειτα από μια δεκαετία στην Μπαρτσελόνα, θυμάται: «Τότε ήμασταν, απλώς, ένας σύλλογος του MLS. Αγνωστος στους πολλούς, ακόμη και στους Αμερικανούς. Μέσα σε λίγες ώρες, μας έμαθε όλος ο κόσμος. Ολα τα media έγραφαν για αυτή τη μεταγραφή. Ολοι οι φίλαθλοι, από τα Φίτζι έως την Αλάσκα και από την Παταγονία έως τη Μογγολία, μιλούσαν για εμάς».

Ο Μέσι χρειάστηκε μόλις επτά ματς για να οδηγήσει την ομάδα με τα ροζ στην κατάκτηση του Leagues Cup, του πρώτου της «ασημικού». Την επόμενη σεζόν (2024) η Ιντερ Μαϊάμι κέρδισε το Supporters’ Shield και τον τίτλο στην Ανατολική Περιφέρεια. Και τώρα σήκωσε το MLS Cup, το πιο σημαντικό τρόπαιο στο αμερικανικό soccer, με τρόπο εντυπωσιακό. Εφτασε στον τελικό σκοράροντας τουλάχιστον τέσσερα γκολ σε κάθε έναν από τους τρεις γύρους των πλέι-οφ, και εκεί νίκησε τους Βανκούβερ Γουάιτκαπς με 3-1, με δύο ασίστ του «Pulga».

Στο τελευταίο ματς των δυο φίλων του, Σέρχιο Μπουσκέτς και Τζόρντι Αλμπα, τους οποίους είχε συνοδοιπόρους και στην Μπαρτσελόνα, ο 38χρονος Μέσι πρόσθεσε στη μυθική του συλλογή το 48ο τρόπαιό του. Για τον Χαβιέ Μαστσεράνο ήταν ο πρώτος τίτλος της προπονητικής του καριέρας. Σε αυτόν τον θρίαμβο συνέβαλαν πολλοί. Αλλά κανείς δεν θα διαφωνήσει ότι ο άνθρωπος που άλλαξε το status της Ιντερ Μαϊάμι, είναι ο θαυματουργός «Λίο». Παρά τα χρόνια που βαραίνουν τα πόδια του, μετράει 77 γκολ (τα έξι με απευθείας εκτέλεση φάουλ) και 43 ασίστ σε 88 εμφανίσεις. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, έχει συμμετοχή σε 120 γκολ.

Τα «θαύματα» του Μέσι στις ΗΠΑ, τονίζει το BBC Sport, άρχισαν με το που πάτησε το πόδι του στο Μαϊάμι. Εκτοτε, σχεδόν όλα τα παιχνίδια της ομάδας του είναι sold-out, παρά το γεγονός ότι οι τιμές των εισιτηρίων εκτοξεύθηκαν από τα 46 ευρώ στα 170-230 ευρώ. Στους εκτός έδρας αγώνες της, οι γηπεδούχοι συχνά μετακομίζουν προσωρινά σε στάδια μεγαλύτερης χωρητικότητας, επειδή τα δικά τους δεν χωράνε όσους θέλουν να απολαύσουν τις υπέροχες παραστάσεις του Αργεντινού. Τον περασμένο Απρίλιο η Κολούμπους Κρου υποδέχθηκε την Ιντερ Μαϊάμι 240 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδό της, 20.371 θέσεων, στην έδρα των Κλίβελαντ Μπράουνς (ομάδας του NFL), και «έκοψε» 60.000 εισιτήρια.

Το 2024 οι θεατές των αγώνων του MLS ξεπέρασαν τα 11,4 εκατομμύρια, που είναι αριθμός – ρεκόρ, οι συνδρομητές των live streaming μεταδόσεων διπλασιάστηκαν ήδη από τις 10 πρώτες εμφανίσεις του, τα εμπορικά έσοδα της λίγκας αυξήθηκαν κατά 41% (με τη φανέλα του Μέσι να είναι το best-seller προϊόν), και η μέση τιμή των εισιτηρίων κατά 1.700%. Οι Αμερικανοί άρχισαν να παίρνουν το soccer στα σοβαρά, και τα νέα από το MLS βρήκαν τη θέση τους στην καθημερινή αθλητική ειδησεογραφία. Η VIP εξέδρα της Ιντερ Μαϊάμι έγινε τόπος συνάντησης διασημοτήτων από όλα τα σπορ και τη show biz, και το διαδικτυακό κοινό του συλλόγου εκτοξεύθηκε από τα 2 εκατομμύρια, στα 50 εκατομμύρια. Ο σαββατιάτικος θρίαμβος δεν ήταν παρά η τελευταία πράξη της «επανάστασης» που έφερε ο Μέσι στην αμερικανική λίγκα.

«Ευχαριστώ τον Θεό, που αποκτήσαμε τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών», δήλωσε ο Μπέκαμ μεθυσμένος από ενθουσιασμό. «Του είπα ότι θα ήθελα να παραμείνει στο Μαϊάμι όταν θα αποσυρθεί, αλλά μου απάντησε ότι το μόνο πράγμα που σκέφτεται, είναι να ζήσει κοντά στο Καμπ Νου. Κανείς παίκτης δεν αγαπάει την Μπαρτσελόνα περισσότερο από τον Μέσι. Εχει το logo της στο πόδι του, ακόμη και στο μπουκάλι του νερού του».

Τον Οκτώβριο ο αργεντινός «μάγος» υπέγραψε την επέκταση της συνεργασίας του με την Ιντερ Μαϊάμι έως τον Δεκέμβριο του 2028. Το καινούργιο της γήπεδο θα είναι έτοιμο μέσα στο 2026 και, όπως εκτιμάται, θα συμβάλει στην αύξηση του ετήσιου μπάτζετ του συλλόγου από τα 185 εκατομμύρια ευρώ σήμερα, σε πάνω από 250 εκατ. ευρώ σε λίγα χρόνια.

Οταν ο Μέσι θα επιστρέφει στην αγαπημένη του Βαρκελώνη, η Ιστορία της Ιντερ Μαϊάμι -και του MLS- θα διακρίνεται στην π.Μ και τη μ.Μ εποχή.

