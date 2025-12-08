Βραζιλία: Ενοπλοι έκλεψαν οκτώ έργα του Ματίς από έκθεση σε βιβλιοθήκη 

Δύο ένοπλοι άνδρες έκλεψαν την Κυριακή πολλά έργα τέχνης, μεταξύ των οποίων και οκτώ του Ανρί Ματίς, από μια βιβλιοθήκη στο Σάο Πάολο, μία ακόμα ληστεία που συγκλόνισε τον κόσμο της τέχνης μετά την κλοπή κοσμημάτων από το Λούβρο τον Οκτώβριο.

Τουλάχιστον οκτώ έργα του Ματίς εκλάπησαν από τη βιβλιοθήκη Mário de Andrade κατά τη διάρκεια των ωρών επίσκεψης μιας έκθεσης που επρόκειτο να ολοκληρωθεί την Κυριακή, σύμφωνα με εκπρόσωπο της βραζιλιάνικης πρεσβείας στη Σεούλ.

Εκλάπησαν επίσης, πέντε έργα του βραζιλιάνου μοντερνιστή ζωγράφου Καντίντο Πορτινάρι, σύμφωνα με τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης.

Δεν ήταν άμεσα σαφές ποια έργα είχαν κλαπεί ή αν οι Αρχές είχαν συλλάβει τους υπόπτους.

Η βιβλιοθήκη φιλοξενούσε από τον Οκτώβριο μια κοινή έκθεση με το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Σάο Πάολο με τίτλο «Από το βιβλίο στο μουσείο».

Η έκθεση περιελάμβανε έργα από περισσότερους από 30 καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Ματίς, ο Πορτινάρι και ο γάλλος ζωγράφος Φερνάν Λεζέ.

Ενα από τα έργα του Ματίς που εκτέθηκαν, ήταν ένα αντίγραφο του «Jazz», ενός άλμπουμ με χαρακτικά και καλλιγραφία που περιλαμβάνει 20 έγχρωμες εικόνες με στένσιλ τα οποία απεικονίζουν τσίρκο, καουμπόι και διάφορα ζώα, σύμφωνα με τον κατάλογο της έκθεσης. Το βιβλίο εκδόθηκε το 1947.

«Απείλησαν φρουρό και ζευγάρι ηλικιωμένων που επισκεπτόταν την έκθεση», διευκρίνισε η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο. Κατόπιν «κατευθύνθηκαν σε γυάλινη βιτρίνα όπου είχαν τοποθετητεί» τα έργα και έγγραφα, τα τοποθέτησαν σε «τσάντα από καμβά» και «βγήκαν από την κεντρική είσοδο», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο G1, οι δράστες αναγνωρίστηκαν χάρη σε κάμερες του συστήματος παρακολούθησης και οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό τους.

Η έκθεση, που εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο, συγκέντρωνε σπάνια βιβλία και έργα της περιόδου 1940-1950.

Σύμφωνα με τη Folha de São Paulo, στα έργα που έχουν κλαπεί, συγκαταλέγονται κολάζ από το άλμπουμ Jazz του Ματίς, που δημοσιεύτηκε στη Γαλλία το 1947. Εκτιμάται πως παγκοσμίως δεν υπάρχουν παρά 300 αντίτυπα.

«Η πολιτισμική και καλλιτεχνική αξία τους είναι ανεκτίμητη», υπογράμμισε ο κριτικός τέχνης και συντηρητής έργων τέχνης Ταντέου Κιαρέλι, που επικαλέστηκε η εφημερίδα. «Η κλοπή τους είναι πολύ λυπηρή», πρόσθεσε.

Το άλμπουμ Jazz είναι μέρος «σπάνιων», «θεμελιωδών» καλλιτεχνικών άλμπουμ, που αντιπαραβάλλονταν με «βραζιλιάνους καλλιτέχνες και ερευνητές του ευρωπαϊκού μοντερνισμού», σύμφωνα με σημείωμα των επιμελητών της έκθεσης.

Οι πέντε κλεμμένες γκραβούρες του Πορτινάρι, ενός από τους πιο γνωστούς βραζιλιάνους εικαστικούς, κοσμούσαν το βιβλίο Menino de Engenho («Το αγόρι της φυτείας», 1959), του Ζουζέ Λινς ντο Χέγκου, σύμφωνα με τον Δήμο του Σάο Πάολο.

«Πρόκειται για σπάνια έργα, είναι ελάχιστα πιθανό να τα αγοράσει κάποιος», σύμφωνα με τον Κιαρέλι.

«Εύκολοι στόχοι» τα μουσεία

Ο Κρίστοφερ Μαρινέλο, δικηγόρος με έδρα το Λονδίνο και διευθύνων σύμβουλος της Art Recovery International (διεθνής οργάνωση ανάκτησης έργων τέχνης) δήλωσε στους New York Times ότι οι κλέφτες συχνά θεωρούν τα μουσεία ως εύκολους στόχους λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης για την ασφάλεια. «Δεν φοβούνται την ασφάλεια ή τις αρχές επιβολής του νόμου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, γίνονται βίαιοι», είπε.

Τα κλεμμένα έργα πωλούνται για μόλις 5% έως 10% της αξίας που θα μπορούσαν να αποφέρουν αν πωλούνταν σε δημοπρασία ή σε νόμιμο αγοραστή, είπε ο Μαρινέλο.

Παρόμοια έργα του Ματίς έχουν πουληθεί σε δημοπρασία για εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, ενώ ένας από τους πίνακές του απέφερε 81 εκατομμύρια δολάρια.

Μία κλοπή μπορεί επίσης να επηρεάσει τη συμπεριφορά των αγοραστών έργων τέχνης, είπε η Ναόμι Ούστερμαν, αναπληρώτρια καθηγήτρια σπουδών τέχνης και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Erasmus του Ρότερνταμ στην Ολλανδία.

Οι αγοραστές είναι πιθανό να θεωρούν πιο επικίνδυνη την ιδιοκτησία ενός έργου αυτού του καλλιτέχνη, είπε η Ούστερμαν, η οποία ανέλυσε δεδομένα σχετικά με δημοπρασίες και κλεμμένα έργα τέχνης σε μια περίοδο 15 ετών.

Οσο υψηλότερο είναι το ρίσκο, τόσο λιγότερα χρήματα είναι διατεθειμένος να πληρώσει ένας συλλέκτης, ανέφερε.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News