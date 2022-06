Το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ στήνει φράγμα πυρός στον Πούτιν

Η εβδομάδα που διανύουμε αναμένεται να σφραγίσει τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της αμυντικής στρατηγικής του ΝΑΤΟ μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, καθώς τα κράτη της Βαλτικής έχουν ανέβει στα κεραμίδια και προειδοποιούν ότι οι ελάχιστες στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται στα εδάφη τους δεν επαρκούν «ούτε για ζήτω» αν τους επιτεθεί η Ρωσία.

Οι Times του Λονδίνου, σημειώνουν ότι τα υπάρχοντα σχέδια του ΝΑΤΟ είναι βασισμένα στη στρατηγική που περιγράφεται από τη λέξη «tripwire» που προβλέπει την παρουσία μιας μικρής δύναμης η οποία σε περίπτωση επίθεσης από τη Ρωσία αναμένεται ότι θα καταστραφεί, δεσμεύοντας με αυτό τον τρόπο τη Συμμαχία σε μια οργανωμένη πολεμική απάντηση.

Αρα με βάση το σχέδιο «tripwire» που βρίσκεται υπό ολική αναθεώρηση, οι ανίσχυρες δυνάμεις του ΝΑΤΟ είναι κάτι σαν το «σύρμα» που θα κοπεί για να πυροδοτήσει την αντίδραση της Συμμαχίας.

Η στρατηγική αυτή δεν αρέσει καθόλου στα κράτη της Βαλτικής (στην Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία) με την πρωθυπουργό της Εσθονίας Κάτζα Καλάς να προειδοποιεί ότι με βάση αυτό το σχέδιο του ΝΑΤΟ, αν της επιτεθεί ο Πούτιν, «η Εσθονία θα σβηστεί από τον χάρτη» και στη συνέχεια θα γίνει προσπάθεια των Συμμάχων να απελευθερωθεί σε βάθος 180 ημερών.

Και η Καλάς το λέει αυτό γιατί γνωρίζει ότι τα υπάρχοντα πλάνα προβλέπουν την παρουσία μόλις 1.000 στρατιωτών σε κάθε μια από τις τρεις βαλτικές χώρες.

Η μεγαλύτερη αλλαγή μετά τον Ψυχρό Πόλεμο

Το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται λοιπόν να εγκαταλείψει άμεσα την αμυντική επιλογή του «tripwire» στη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει την προσεχή Τετάρτη και Πέμπτη, 29-30 Ιουνίου, στη Μαδρίτη. Τα νέα σχέδια σηματοδοτούν τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της αμυντικής στρατηγικής της συμμαχίας μετά τον Ψυχρό Πόλεμο και προβλέπουν μια ενισχυμένη δύναμη αντίδρασης 40.000 στρατιωτών που θα αφορά την βορειοανατολική του πτέρυγα.

Μετά την εμπειρία της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις σφαγές των αμάχων, τα κράτη της Βαλτικής επισήμαναν σε υψηλούς τόνους στους δυτικούς συμμάχους τους ότι το παρόν δόγμα θα σήμαινε ότι οι χώρες τους θα εξαφανιστούν από το χάρτη. Γιατί γνώριζαν ότι η αδύναμη άμυνα ουσιαστικά προέβλεπε την κατάληψη της Λιθουανίας, της Εσθονίας ή της Λετονίας από τη Ρωσία πριν αρχίσει η προσπάθεια να απελευθερωθούν σε βάθος έξι μηνών.

Η Καλάς μάλιστα, εξηγώντας παρασταστικά τη θέση της, τόνισε ότι οι ίδιοι οι στρατιώτες του ΝΑΤΟ στην Εσθονία της είπαν ότι «δεν τους αρέσει η ιδέα ότι το σχέδιο είναι να πεθάνουν», εφόσον γνωρίζουν ότι θα εξουδετερωθούν πλήρως από μια ρωσική εισβολή.

«Το σχέδιο είναι να μας απελευθερώσουν μετά από 180 ημέρες. Αυτό θα σημάνει την πλήρη καταστροφή των χωρών μας και του πολιτισμού μας. Αιώνες ιστορίας θα εξαφανίζονταν από τον χάρτη, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων και του έθνους μας. Επομένως, αυτή δεν είναι πια η σωστή στρατηγική. Και πρέπει να την αλλάξουμε» δήλωσε χωρίς περιστροφές η Καλάς την περασμένη εβδομάδα.

Οι χώρες της Βαλτικής ζητούν μια επίγεια δύναμη που θα μπορεί να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό της επικράτειάς τους από την πρώτη στιγμή αλλά και την παρουσία ενισχυμένης αεροπορικής ισχύος στην περιοχή ώστε τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να έχουν τη δυνατότητα να καταρρίπτουν, αν χρειαστεί, εχθρικά αεροσκάφη. Η εσθονή πρωθυπουργός και οι ηγέτες των άλλων χωρών της Βαλτικής, σε επιστολές τους προς τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, ζητούν να αναπτυχθούν δυνάμεις που αντιστοιχούν σε αυτές μιας μεραρχίας στις χώρες τους υπό κοινή διοίκηση και συντονισμό με τα δικά τους στρατεύματα.

«Το πιο επικίνδυνο μέρος στον κόσμο»

Στη διάρκεια της συνόδου του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, η Πολωνία και τα κράτη της Βαλτικής θα πιέσουν για ισχυρότερη αμυντική παρουσία της Συμμαχίας στον λεγόμενο «Διάδρομο Σουβάλκι» (Suwalki Gap) που θεωρείται αυτή τη στιγμή από πολλούς αναλυτές «το πιο επικίνδυνο μέρος στον κόσμο».

Map of eastern Europe showing the Suwalki Gap — a zone between Poland and Lithuania, which is squeezed between Kaliningrad and Belarus pic.twitter.com/W9m5GScU0q

