«Συγκινητική στιγμή ενότητας» για την ΕΕ η πρώτη ημέρα των εμβολιασμών

«Μία Ενωση για όλους» απέδειξε πως είναι η ΕΕ, σήμερα, με την ταυτόχρονη έναρξη των εμβολιασμών σε όλα τα κράτη-μέλη, τα οποία, από την έναρξη της πανδημίας έως τώρα, έχουν χάσει συνολικά 335.000 πολίτες τους από κορονοϊό.

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, σημείωσε: «Ασχημη ημέρα σήμερα για όσους δεν πίστευαν στην Ευρώπη. Μία ημέρα να θυμόμαστε. Μια Ενωση για όλους. Μια κοινότητα αλληλεγγύης».

A day to remember. A Union for all. A Community of solidarity.

Bad day today for those who didn't believe in Europe.

Μέσω των εμβολιασμών, «θα συνεχίσουμε να σώσουμε ζωές και να γυρίσουμε σελίδα στην πανδημία» τόνισε η επίτροπος Υγείας της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου.

This is how we will continue to save lives and turn the page on the pandemic.

Deliveries of #COVID19 vaccines have been made to all Member States.

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί: σήμερα οι εμβολιασμοί ξεκινούν στην ΕΕ, μετά την έγκριση του εμβολίου BioNTech/Pfizer για χρήση στην ΕΕ», επισήμανε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

We are #StrongerTogether : today vaccinations start in the EU, following the authorisation of the BioNTech/Pfizer #COVID19 vaccine for use in the EU.

Επίσης, η Κομισιόν ανέφερε: «Εχουμε ενεργήσει με ενότητα σε όλη αυτή την πανδημία. Σήμερα αρχίζουμε να γυρίζουμε μαζί τη σελίδα σε αυτό το κεφάλαιο, μαζί».

The first vaccinations against COVID-19 are beginning across the European Union today.

We have acted in unity throughout this pandemic. Today we begin to turn the page on this chapter, together.

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 27, 2020