Mετά τον Μπλίνκεν στο Ισραήλ έφτασε και ο αμερικανός υπουργός Αμυνας

Μία ημέρα μετά την επίσκεψη του Αντονι Μπλίνκεν, έφτασε στο Τελ Αβίβ και ο αμερικανός υπουργός Aμυνας, Λόιντ Οστιν, σε ένδειξη αλληλεγγύης στη χώρα, μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς.

Ο Οστιν αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον ισραηλινό ομόλογό του, Γιοάβ Γκαλάντ.

Η επίσκεψη του Όστιν έχει στόχο να υπογραμμίσει «την ακλόνητη υποστήριξη των ΗΠΑ στον λαό του Ισραήλ και τη δέσμευσή τους για να διαθέτει το Ισραήλ ό,τι χρειάζεται για να αμυνθεί», ανέφερε το αμερικανικό Πεντάγωνο σε ανακοίνωσή του.

Just landed in 🇮🇱 Tel Aviv. Today, I’ll meet w/ Prime Minister @netanyahu, Minister @YoavGallant & other senior leaders to demonstrate that America’s support for Israel’s security is ironclad & talk to them face-to-face about their defense needs. We stand w/ the people of Israel. pic.twitter.com/O4y68Pckkw

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 13, 2023