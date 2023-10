Μπλίνκεν σε Νετανιάχου: «Είμαστε εδώ, δεν πάμε πουθενά»

Το μήνυμα του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Αντονι Μπλίνκεν, ο οποίος έφτασε στο Τελ Αβίβ νωρίτερα την Πέμπτη, ήταν σαφές και ξεκάθαρο: η υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ θα διατηρηθεί.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας των Ηνωμένων Πολιτειών μίλησε προσωπικά για την εβραϊκή του καταγωγή, όπως και για τη φρίκη που του προκάλεσαν οι επιθέσεις της Χαμάς.

Η καταδίκη της βαρβαρότητας της Χαμάς, την οποία συγκρίνουν τόσο ο ίδιος όσο και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με εκείνη του ISIS, του Ισλαμικού Κράτους, πρέπει να είναι ξεκάθαρη, προσέθεσε.

Ο Μπλίνκεν υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ θα παραδώσουν περισσότερα πυρομαχικά στο Ισραήλ, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την αεράμυνά της. Υποσχέθηκε, επίσης, ότι θα υπάρχει διακομματική συναίνεση στο Κογκρέσο για περισσότερη στρατιωτική βοήθεια.

Υπήρξε όμως και μία επιφύλαξη, όπως μετέδωσε το BBC. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είπε ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά το πώς το κάνειαυτό έχει σημασία. Τόνισε ότι τα δημοκρατικά κράτη διακρίνονται από τους τρομοκράτες τηρώντας διαφορετικές αξίες και λογοδοτώντας όποτε σφάλουν.

«Η ανθρωπιά μας, η αξία που δίνουμε στην ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια… είναι αυτό που μας κάνει αυτό που είμαστε», είπε.

«Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να λαμβάνεται κάθε δυνατή προφύλαξη ώστε να μη πληγούν άμαχοι. Και γι’ αυτό θρηνούμε για την απώλεια κάθε αθώας ζωής, για την απώλεια αμάχων κάθε πίστης, κάθε εθνικότητας», συνέχισε.

Επρόκειτο για μια σαφή απήχηση της έκκλησης του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προς το Ισραήλ την Τετάρτη να σεβαστεί το Δίκαιο του Πολέμου καθώς πολιορκεί τη Γάζα.

Ο Μπλίνκεν προέβη στις παραπάνω δηλώσεις έχοντας στον πλευρό του τον ισραηλινό πρωθυπουργό, επικεφαλής, από το προηγούμενο 24ωρο, κυβέρνησης εθνικής ενότητας, η οποία σχηματόστηκε προκειμένου να αντιμετωπίσει τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς, οι οποίες άφησαν πίσω τους περισσότερους από 1.200 νεκρούς.

Στις δικές του δηλώσεις, ο Νετανιάχου προσκάλεσε τις γειτονικές χώρες στη Μέση Ανατολή να αντιμετωπίζουν τη Χαμάς όπως το ISIS, αποβάλοντας την από την «κοινότητα των εθνών».

Η ηγεσία της Χαμάς εδρεύει σε πολλές χώρες του Κόλπου, ιδιαίτερα στο Κατάρ.

Prime Minister Benjamin Netanyahu to US Secretary of State Antony Blinken: "Just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. And Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated."https://t.co/eZbdaWqZP9 pic.twitter.com/Vbzp6nvOkQ — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 12, 2023

«Είμαστε εδώ»

«Είμαστε εδώ, δεν πάμε πουθενά», διεμήνυσε νωρίτερα ο αμερικανός ΥΠΕΞ κατά την έναρξη της συνάντησης που είχε με τον Νετανιάχου, ο οποίος τον ευχαρίστησε για αυτή τη δήλωσή του.

Ο Μπλίνκεν αναμενόταν να προσπαθήσει να βοηθήσει να διασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων που απήγαγε η Χαμάς –κάποιοι εκ των οποίων είναι Αμερικανοί– και να προωθήσει τις συνομιλίες με την Αίγυπτο, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ασφαλής δίοδος για αμάχους της Γάζας ενόψει της πιθανής χερσαίας εισβολής του Ισραήλ.

Prime Minister Benjamin Netanyahu is currently meeting with US Secretary of State Antony Blinken. At the start of the expanded meeting, Prime Minister Netanyahu thanked @SecBlinken for his statement: 'We are here; we are not going anywhere'.https://t.co/pHudXoVijS pic.twitter.com/q6esbNR9ax — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 12, 2023

Μετά το Ισραήλ, ο Μπλίνκεν θα μεταβεί στην Ιορδανία, όπου θα συναντηθεί με τον βασιλιά Αμπντάλα, καθώς και με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and US Secretary of State Antony Blinken are currently holding an additional expanded meeting – with the participation of Defense Minister Yoav Gallant, National Unity Chairman MK Benny Gantz and MK Gadi Eisenkot. pic.twitter.com/Fej0kPAicy — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 12, 2023

