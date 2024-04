Σίδνεϊ: «Τρομοκρατική ενέργεια» η επίθεση 15χρονου σε ιερέα με μαχαίρι

Επίθεση με μαχαίρι κατά την οποία τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι σε εκκλησία στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, ήταν «τρομοκρατική ενέργεια», ανακοίνωσε την Τρίτη η αστυνομία της πόλης, που προχώρησε στη σύλληψη του 15χρονου δράστη.

Ενας επίσκοπος και ο έφηβος δράστης ήταν ανάμεσα στους ανθρώπους στους οποίους προσφέρθηκαν ιατρικές φροντίδες για τραύματα, χωρίς πάντως «να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους», έπειτα από την επίθεση που διαπράχθηκε την Δευτέρα, κατά τη διάρκεια κηρύγματος που αναμεταδιδόταν απευθείας στο Ιντερνετ, σε ασσυριακή εκκλησία της πόλης.

A knife attack on an Assyrian church bishop during a service in Sydney was a terrorist act motivated by suspected religious extremism, Australian police said https://t.co/9WqATABGyO pic.twitter.com/ilTwdGfLcE — Reuters (@Reuters) April 16, 2024

Σύμφωνα με αυστραλιανά ΜΜΕ, το μαχαίρι του 15χρονου, που φέρεται να ήταν πτυσσόμενο, δεν άνοιξε τα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης και έτσι τα χτυπήματά του στον ιερέα δεν ήταν θανατηφόρα.

A closer look at Bishop Mar Mari Emmanuel’s attack reveals a possible reason for his survival. The attacker’s knife malfunctioned initially, giving the crowd more time to save him. #stabbing #SydneyAttack 🇦🇺pic.twitter.com/qHuaRjwxEI — Ace (@ThatUchihaGuy) April 16, 2024

Αμέσως έπεσαν πάνω στον δράστη παρευρισκόμενοι στη λειτουργία, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν και τον τραυμάτισαν.

Australian police said a knife attack on an Assyrian church bishop and some followers in Sydney was a terrorist act motivated by suspected religious extremism, as the country reeled from a second stabbing incident in three days https://t.co/uPdaBGaEz6 pic.twitter.com/Jn8NYx0zcQ — Reuters (@Reuters) April 16, 2024

