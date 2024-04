Νέα επίθεση στην Αυστραλία: Χτύπησαν επίσκοπο την ώρα του κηρύγματος

Νέα επίθεση συνέβη στην Αυστραλία, αυτή τη φορά στην εκκλησία Good Shepherd στο Σίδνεϊ την ώρα του κηρύγματος το οποίο μεταδιδόταν ζωντανά μέσω Διαδικτύου. Τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν ένα άτομο να επιτίθεται κατά του επισκόπου ο οποίος στέκεται σε άμβωνα και να τον χτυπά πολλαπλώς.

Το BBC αναφέρει ότι ο άγνωστος -που συνελήφθη λίγο αργότερα- είχε μαχαίρι, αν και κάτι τέτοιο δεν είναι ξεκάθαρο στις εικόνες που μεταδίδονται. Τρία μέλη του ποιμνίου -σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το BBC, όλοι άνδρες από 20 έως 70 ετών- φαίνεται πως τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν τον δράστη.

#BREAKING: In Australia ( Sydney) a knife st@being just happened at the Christ the Good Shepherd Church, on a livestream.#SydneyAttack pic.twitter.com/g6jhCERDRu

— Stranger (@amarDgreat) April 15, 2024