Οταν ο Ελον Μασκ αναπαράγει θεωρίες συνωμοσίας για την Ελλάδα

Ηταν που ήταν «εκκεντρικός» –ο ευφημισμός για τον παράξενο όταν πρόκειται για πλούσιο–, ο ιδιοκτήτης της Tesla και της Space X, Ελον Μασκ, το απέδειξε μέσα από την πλατφόρμα X (το πρώην Twitter, το οποίο αγόρασε πριν δύο χρόνια): σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας, βασιζόμενος σε ένα άρθρο ιστοσελίδας γνωστής για τα fake news της.

Στην ανάρτησή του, ο 52χρονος επιχειρηματίας επεσήμανε ότι «η Ελλάδα είναι μία από τις δεκάδες χώρες που αντιμετωπίζουν πληθυσμιακή “κατάρρευση” εξαιτίας της υπογεννητικότητας». Επικαλέστηκε δε δημοσίευμα της ιστοσελίδας The People’s Voice. Σύμφωνα με έρευνα της ιστοσελίδας Buzzfeed News, η οποία δημοσιεύθηκε το 2017, η συγκεκριμένη ιστοσελίδα –η οποία δημιουργήθηκε το 2014, ως Your News Wire– χαρακτηρίστηκε ως η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή fake news στο Facebook.

Κανένα πρόβλημα για τον βαθύπλουτο Μασκ, που λατρεύει κάθε τι το «ψεκασμένο».

Greece is one of dozens of countries experiencing population collapse due to low birth rates https://t.co/2qFA087SLJ

— Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2024