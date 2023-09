Ρωσία: Επιθέσεις ουκρανικών drones σε πόλεις και στρατιωτικό αεροδρόμιο

Η Ρωσία απέτρεψε την Παρασκευή νέα νυχτερινή επίθεση της Ουκρανίας με drone στην περιφέρεια της Μόσχας, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές.

Σήμερα «οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας του Λιουμπέρτσι (ανατολικά της Μόσχας) απέτρεψαν νέα απόπειρα αποστολής drone» εναντίον της Μόσχας, έγραψε στο Telegram ο Σεργκέι Σομπιάνιν. «Δεν υπάρχουν τραυματίες ή ζημιές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες», πρόσθεσε.

Το ίδιο βράδυ, ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη επιτέθηκαν και σε άλλες περιοχές, ανάμεσά τους στο αεροδρόμιο του Πσκοφ, όπου δύο βράδια νωρίτερα, οι Ουκρανοί είχαν καταστρέψει τέσσερα μεγάλα μεταγωγικά αεροσκάφη των Ρώσων.

Another Ukrainian wave of drone attacks against Russia is underway. At least 5 drones have been spotted flying over the Bryansk region in Russia. pic.twitter.com/gwmestdQFd — Visegrád 24 (@visegrad24) August 31, 2023

Το αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας επέβαλε περιορισμούς στις πτήσεις για μικρό χρονικό διάστημα σήμερα το πρωί λόγω της επίθεσης.

8/31: Sleepless night in Russia. Drones attack again. – Bryansk, same as previous night's attack

– Pskov, reports of gunfire on drones

– Krestov, airspace control posts UAV attacks

– Kurchatov, attacked by 2 drones

– Lyubertsy, drone sighted explosions heard pic.twitter.com/oeTawlrnpZ — War&Peace (@realpeacenotwar) September 1, 2023

Στην περιφέρεια Κουρσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία, ο κυβερνήτης Ρομάν Σταροβόιτ επεσήμανε ότι «δύο ουκρανικά drones» στοχοθέτησαν την πόλη Κουρτσάτοφ, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε κυβερνητικό κτίριο και μία πολυκατοικία, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Στην Κουρτσάτοφ υπάρχει πυρηνικό εργοστάσιο.

In Ukraine, ordinary civilian drones are proving indispensable in their war effort. This week, I visited a training facility at an undisclosed location to see first hand how this 21st century tech is transforming the battlefield — often at the hands of some unlikely pilots. pic.twitter.com/C4n75UfXqh — Christiane Amanpour (@amanpour) August 31, 2023

Ακόμη ένα ουκρανικό drone καταρρίφθηκε την Πέμπτη το βράδυ στην περιφέρεια Μπριάνσκ, που επίσης συνορεύει με την Ουκρανία, χωρίς και πάλι να υπάρξουν θύματα ή ζημιές, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Αλεξάντρ Μπογκομάζ.

Initial Reports regarding a possible New Drone Attack tonight against the International Airport in the Pskov Region of Western Russia which was Attacked by a Massive Ukrainian Drone Attack several days ago; Locals reported hearing Automatic Gunfire and Anti-Air Guns near the… pic.twitter.com/8uooagoniM — OSINTdefender (@sentdefender) August 31, 2023

Ο Σομπιάνιν δήλωσε πως θέλει να επεκταθεί και να ενισχυθεί η αντιαεροπορική άμυνα της Μόσχας, λόγω της αύξησης των ουκρανικών επιθέσεων με drones.

Ukraine expects to produce and purchase 200,000 drones per year, – Head of the State Service for Special Communications #ukrainecounteroffensive pic.twitter.com/uYTi361P8M — UATV English (@UATV_en) August 30, 2023

«Φέτος έχουμε κάνει πολλά για να προστατεύσουμε τη Μόσχα από drones και απόπειρες τρομοκρατικών ενεργειών», ανέφερε ο Σομπιάνιν σε αντιπροσώπους υπηρεσιών και εταιρειών του δήμου, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο ίδιος εξήγησε πως τοποθετούνται νέα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τις τελευταίες εβδομάδες, κάποιες φορές και σε καθημερινή βάση.

