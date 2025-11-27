Πώς να σταματήσεις τον Εμπαπέ;

Εξι λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Τόσα χρειάστηκε ο Κιλιάν Εμπαπέ για να γυρίσει τον δείκτη του σκορ από το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού στο 3-1:υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης και να κάνει το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», που… έβραζε μετά το υπέροχο τέρμα του Τσικίνιο, να σιγήσει.

Ηταν το δεύτερο πιο γρήγορο «χατ-τρικ» στα χρονικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Το 2022 ο Μοχάμεντ Σαλάχ είχε βάλει τρία γκολ στη Ρέιντζερς σε 6 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Ο Εμπαπέ δεν κατέρριψε (για μισό λεπτό) το ρεκόρ του αιγύπτιου σούπερ-σταρ της Λίβερπουλ, όμως μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα άλλο: τέσσερα «χατ-τρικ» σε εκτός έδρας αγώνα δεν είχε πετύχει κανείς πριν από αυτόν στο Κύπελλο Πρωταθλητριών/Τσάμπιονς Λιγκ.

Στο δεύτερο μέρος του αγώνα της Τετάρτης στο Φάληρο ο «εξωγήινος» γάλλος φορ σκόραρε ακόμη μια φορά και συμπλήρωσε «καρέ» τερμάτων, κάτι εξαιρετικά σπάνιο σε μια διοργάνωση τέτοιου επιπέδου. Η Ρεάλ έχει κατακτήσει 15 κούπες, είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα της Ευρώπης (με διαφορά από τη δεύτερη), όμως κανένας παίκτης της στο παρελθόν δεν είχε πετύχει τέσσερα γκολ σε ευρωπαϊκό της παιχνίδι μακριά από τη Μαδρίτη.

Με μόλις έξι τελικές προσπάθειες ο Εμπαπέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα τέσσερις φορές δίνοντας συνέχεια στις καταπληκτικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί από την αρχή της σεζόν. Εφτασε τα 22 γκολ σε 18 συμμετοχές του με τη Ρεάλ σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι, μέχρι στιγμής, ο πρώτος σκόρερ του εφετινού Τσάμπιονς Λιγκ, με 9 γκολ σε 5 ματς. «Είμαι καλά, είμαι χαρούμενος. Μου αρέσει να σκοράρω, και οι συμπαίκτες μου με βοηθούν πολύ σε αυτό με τις υπέροχες πάσες τους», δήλωσε μετά τη νίκη (4-3) της Ρεάλ επί του Ολυμπιακού.

Τους συμπαίκτες του, δεν τους ανέφερε τυχαία. Ακούγεται -και γράφεται- εδώ και αρκετό καιρό πως οι ποδοσφαιριστές της «Βασίλισσας» κατηγορούν τον προπονητή τους, Τσάμπι Αλόνσο, ότι έχει κατασκευάσει μια «Ρεάλ του Εμπαπέ», στην οποία όλοι και όλα κινούνται γύρω από εκείνον. Ισπανικά media ρίχνουν λάδι στη φωτιά αποκαλύπτοντας διαρκώς κάποια προνόμια που του παρέχει το «αυτοκρατορικό» του συμβόλαιο, σαν αυτά που έχουν απολαύσει μόνο οι δύο κορυφαίοι ποδοσφαιριστές του 21ου αιώνα: ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Οπως, για παράδειγμα, ότι ο Γάλλος έχει λόγο ακόμη και στις μεταγραφές της ομάδας του. Θέλησε, λοιπόν, να δείξει ότι αναγνωρίζει και εκτιμά τη συμβολή τους στις επιτυχίες.

Δεν ήταν ανάγκη. Η μισή Μαδρίτη (οι υποστηρικτές της Ρεάλ) δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία ότι ο Εμπαπέ δεν είναι, απλώς, ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Εδώ και αρκετό καιρό είναι ο άνθρωπος που σχεδόν σε κάθε ματς φροντίζει να την κρατάει μακριά από περιπέτειες. Το ίδιο συνέβη και χθες. Ο Βινίσιους έπαιξε εξαιρετικά, όμως ο κυριότερος λόγος που η Ρεάλ νίκησε τον Ολυμπιακό ήταν ο 27χρονος Γάλλος. Το τονίζει σήμερα σύσσωμος ο ισπανικός Τύπος, ο οποίος παραδέχεται ότι οι «μερένγκες» υπέφεραν στο Φάληρο.

Χάρη (κυρίως) στον Εμπαπέ, η Ρεάλ έφυγε νικήτρια από την Ελλάδα για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια. Στις επτά προηγούμενες επισκέψεις της στη χώρα μας μετρούσε πέντε ισοπαλίες και δύο ήττες: μια από την ΑΕΚ το 1985, και μια από τον Ολυμπιακό το 2005. Αυτή τη φορά ήρθε στην Αθήνα ντεφορμέ και αποδεκατισμένη. Χωρίς τον «κέρβερο» γκολκίπερ της, Τιμπό Κουρτουά, χωρίς τον Μιλιτάο, χωρίς τον Χάουσεν, χωρίς βασικούς της παίκτες που απουσιάζουν εδώ και καιρό (Ρούντιγκερ, Καρβαχάλ, Μασταντουόνο, Αλάμπα) και με τον Μπέλιγχαμ να παρουσιάζει πρόβλημα τραυματισμού την τελευταία στιγμή. Αλλά με τα τέσσερα γκολ του Εμπαπέ, σκαρφάλωσε στην πέμπτη θέση της ενιαίας βαθμολογίας της League Phase, μόλις τρεις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Αρσεναλ.

Ο Ολυμπιακός δικαιούται να υπερηφανεύεται ότι δεν τρόμαξε από την «κλάση» της μεγάλης του αντιπάλου, ούτε μετά το 1-3, και ότι στο τέλος την υποχρέωσε να καταφύγει σε καθυστερήσεις για να κρατήσει τη νίκη – κάτι σπάνιο για τη Ρεάλ. Αλλά ο δρόμος του προς τα νοκ-άουτ παιχνίδια του Τσάμπιονς Λιγκ έχει στενέψει επικίνδυνα. Βρίσκεται στην 33η θέση της κατάταξης των 36 ομάδων έχοντας συγκεντρώσει μόλις 2 βαθμούς.

Την περασμένη σεζόν η τελευταία ομάδα που προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης (η Μπριζ) συγκέντρωσε 11 βαθμούς. Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ, η οποία επίσης είχε φτάσει στους 11, αποκλείστηκε στην ισοβαθμία. Με αυτό το δεδομένο, θα έχει ελπίδες να τερματίσει σε μια από τις 24 προνομιούχες θέσεις μόνο αν νικήσει και στα τρία ματς που απομένουν. Με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν (9 Δεκεμβρίου), τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο (20 Ιανουαρίου 2026) και τον Αγιαξ στο Άμστερνταμ (28 Ιανουαρίου 2026). Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News