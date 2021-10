Η Σκάρλετ Γιόχανσον, τα σινεμά και ο πόλεμος με τις πλατφόρμες

Το πείραμα των μεγάλων κινηματογραφικών στούντιο του Χόλιγουντ, με την ταυτόχρονη έξοδο των νέων ταινιών στις αίθουσες και τις online πλατφμόρμες τους, έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες από τους αιθουσάρχες που βλέπουν τα κέρδη τους να μειώνονται, αλλά και την πειρατεία να αυξάνεται.

Μετά την περίπτωση των φιλμ «Black Widow» με τη Σκάρλετ Γιόχανσον και «Godzilla vs Kong», το οποίο βγήκε την ίδια ημέρα σε κινηματογράφους και στο Ιντερνετ, και έτσι την αντέγραψαν από την πρώτη στιγμή οι πειρατές σε εξαιρετική ποιότητα, η Disney και η WarnerBros αποφάσισαν να περιμένουν τουλάχιστον ένα μήνα πριν διαθέσουν τις ταινίες τους στις πλατφόρμες –αν και οι αιθουσάρχες ζητούν 90 ημέρες. Αυτό θα γίνει για όλο το 2021 και στην περίπτωση της Warner και για το 2022.

Τα στούντιο έχασαν εκατομμύρια δολάρια από την πειρατεία των δύο φιλμ, ενώ η Γιόχανσον μήνυσε την Disney για διαφυγόντα κέρδη, καθώς τα ποσοστά της θα προέρχονταν μόνο από τις πωλήσεις εισιτηρίων στις αίθουσες και όχι από τις πλατφόρμες.

Οπως σημειώνουν οι Financial Times, οι αιθουσάρχες χρησιμοποίησαν τις δύο ταινίες για να δείξουν στα στούντιο πώς αυτή η τακτική βλάπτει οικονομικά και τις ίδιες τις εταιρείες παραγωγής και διανομής.

Ετσι, η νέα ταινία της Marvel από την Disney, «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings», βγήκε αρχικά αποκλειστικά στις αίθουσες. Ναι μεν την αντέγραψαν πειρατές, αλλά με κάμερα, από την οθόνη κινηματογράφου, με τα γνώριμα στους χρήστες κακής ποιότητας αποτελέσματα. Η ταινία πήγε πολύ καλά στα ταμεία, αποφέροντας 196,5 εκατ. δολάρια τον Σεπτέμβριο στις ΗΠΑ.

Ομως, οι επενδυτές φαίνεται ότι χαίρονται ιδιαίτερα από τα κέρδη που προέρχονται από συνδρομητικές πλατφόρμες, όπως η HBO Max της Warner Bros, η Disney+ και η Paramount+ της ViacomCBS, καθώς είναι πεπεισμένοι ότι αυτό είναι το μέλλον της κινηματογραφικής βιομηχανίας και όχι οι σκοτεινές αίθουσες. Ηδη κάποια στούντιο σχεδιάζουν την έξοδο ταινιών μόνο στις πλατφόρμες και όχι στις αίθουσες, ενώ ο Μπομπ Τσάπεκ, διεθύνων σύμβουλος της Disney, παραδέχθηκε ότι η πλατφόρμα streaming της εταιρείας «είναι στρατηγικά ό,τι πιο σημαντικό κάνουμε τώρα».

Η πανδημία υποχρέωσε τα στούντιο να στραφούν στις πλατφόρμες πιο γρήγορα από τα αρχικά τους σχέδια, καθώς οι κινηματογραφικές αίθουσες έκλεισαν σε μεγάλο τμήμα του πλανήτη, συχνά για πολλούς μήνες. Η Disney είδε 115 εκατομμύρια άτομα να εγγράφονται στην πλατφόρμα της αυτό το διάστημα.

Τα στούντιο, πάντως, δεν θεωρούν ότι έχει αυξηθεί η πειρατεία εξαιτίας της ταυτόχρονης κυκλοφορίας ταινιών στο Διαδίκτυο, αλλά τονίζουν ότι είναι απλώς εμφανής, και σε πολύ καλή ποιότητα, πιο γρήγορα από ό,τι παλιότερα.

