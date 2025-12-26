Powerball: Εγινε δισεκατομμυριούχος με δελτίο 2 δολαρίων

Ενας παίκτης του Powerball στο Αρκάνσας κέρδισε τζακ ποτ ύψους 1,817 δισ. δολαρίων στην κλήρωση της παραμονής των Χριστουγέννων, τερματίζοντας το σερί τριών μηνών της λοταρίας χωρίς νικητή πρώτου επάθλου.

Οι τελικές πωλήσεις δελτίων ανέβασαν το ποσό περισσότερο απ’ ό,τι αρχικά αναμενόταν, καθιστώντας το ως το δεύτερο μεγαλύτερο τζακ ποτ στην ιστορία των ΗΠΑ και το μεγαλύτερο έπαθλο Powerball για το 2025, σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο powerball.com.

Ο νικητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εφάπαξ καταβολή μετρητών ύψους 834,9 εκατ. δολαρίων.

«Συγχαρητήρια στον νεότερο νικητή τζακ ποτ του Powerball! Πρόκειται πραγματικά για ένα εξαιρετικό, ζωής-αλλάζον έπαθλο», δήλωσε ο Ματ Στρόουν, πρόεδρος της Powerball Product Group και διευθύνων σύμβουλος της Λοταρίας της Αϊόβα, μετέδωσε ο Guardian.

«Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους τους παίκτες που συμμετείχαν σε αυτό το σερί τζακ ποτ, κάθε δελτίο που αγοράζεται συμβάλλει στη χρηματοδότηση δημόσιων προγραμμάτων και υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα», πρόσθεσε.

Το τεράστιο έπαθλο ήρθε έπειτα από 46 συνεχόμενες κληρώσεις στις οποίες κανένας παίκτης δεν κατάφερε να ταιριάξει και τους έξι αριθμούς. Η τελευταία φορά που υπήρξε νικητής τζακ ποτ στο Powerball ήταν στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν παίκτες από το Μιζούρι και το Τέξας μοιράστηκαν έπαθλο 1,787 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με το Powerball, η τελευταία φορά που κάποιος κέρδισε τζακ ποτ την παραμονή των Χριστουγέννων ήταν το 2011. Η λοταρία έχει επίσης αναδείξει νικητές ανήμερα των Χριστουγέννων τέσσερις φορές, με πιο πρόσφατη το 2013.

Οι πιθανότητες επιτυχίας στο Powerball -1 στις 292,2 εκατομμύρια- είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να δημιουργούν πολύ μεγάλα τζακ ποτ, καθώς τα ποσά αυξάνονται κάθε φορά που δεν υπάρχει νικητής και μεταφέρονται στην επόμενη κλήρωση, έγραψε ο Guardian.

Αξιωματούχοι της λοταρίας σημειώνουν, πάντως, ότι οι πιθανότητες είναι σημαντικά καλύτερες για τα πολυάριθμα μικρότερα έπαθλα του παιχνιδιού.

«Με το έπαθλο τόσο υψηλό, αγόρασα ένα δελτίο κάπως παρορμητικά. Γιατί όχι;» δήλωσε ο Κρις Γουίντερς, καλλιτέχνης γυαλιού από την Ιντιανάπολις.

Το κόστος κάθε δελτίου είναι 2 δολάρια, ενώ το παιχνίδι προσφέρεται σε 45 πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς και στην Ουάσινγκτον, το Πουέρτο Ρίκο και τις αμερικανικές Παρθένες Νήσους.

