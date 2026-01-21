Γιατί χτύπησε το 112 (και) στα τερματικά POS;

Γύρω στις 10 το πρωί ήχησε στα κινητά κατοίκων και εργαζομένων στην Αθήνα η προειδοποίηση του 112 για επικείμενα έντοντα καιρικά φαινόμενα (με την παράλληλη σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων).

Η ειδιποίηση όμως δεν ήχησε μόνο στα κινητά τηλέφωνα, αλλά όπως προκύπτει, το 112 χτύπησε και σε τερματικά POS, προκαλώντας αν μη τι άλλο την έκπληξη των κατόχων τους.

Οπως διευκρινίστηκε λίγο αργότερα, πρόκειται για κάτι που έχει να κάνει με τα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων σύγχρονων τερματικών και όχι με δυσλειτουργία του συστήματος 112.

Ειδικότερα, κύκλοι του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνουν ότι στην ελληνική αγορά διατίθενται πλέον τερματικά POS νέας γενιάς τα οποία διαθέτουν χαρακτηριστικά κινητού τηλεφώνου και λειτουργικό σύστημα Android.

Ετσι, όταν μία τέτοια συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, αντιμετωπίζεται από το δίκτυο ακριβώς όπως ένα smartphone.

Το σύστημα Cell Broadcast -σημειώνεται- δεν έχει τη δυνατότητα να διακρίνει αν πρόκειται για κινητό τηλέφωνο ή για τερματικό POS, καθώς η αποστολή των μηνυμάτων γίνεται σε επίπεδο κυψέλης και αφορά όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτή.

Κατά συνέπεια, εξηγούν από το υπουργείο, η λήψη μηνυμάτων μέσω Cell Broadcast αποτελεί κανονική και αναμενόμενη συμπεριφορά για κάθε συσκευή Android με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Και δεν πρόκειται για σφάλμα του συστήματος 112 ούτε για τεχνική δυσλειτουργία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τέτοιου τύπου τερματικά POS καλούνται να απευθυνθούν στους κατασκευαστές των συσκευών τους, προκειμένου να λάβουν οδηγίες, ρυθμίσεις ή αναβάθμιση λογισμικού (firmware) που θα επιτρέπει, εφόσον το επιθυμούν, την απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων Cell Broadcast.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News