Η Ναόμι Οσάκα μετέτρεψε το Australian Open σε ντεφιλέ!

Η Ναόμι Οσάκα άφησε άναυδο το κοινό που παρακολουθούσε το τουρνουά Australian Open, αλλά και τους οπαδούς τόσο του τένις όσο και της μόδας σε όλο τον κόσμο, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, όταν εμφανίστηκε στο στάδιο Rod Laver Arena της Μελβούρνης με ένα εκπληκτικό μοντέλο υψηλής ραπτικής πριν από τον πρώτο γύρο του αγώνα της εναντίον της κροάτισσας τενίστριας Αντόνια Ρούζιτς.

«Είναι η πιο εντυπωσιακή και εκπληκτική είσοδος σε πρώτο γύρο του Grand Slam που έχω δει ποτέ», δήλωσε στο podcast Australian Open Daily του BBC Radio 5 Live ο ανταποκριτής του BBC για το τένις Ράσελ Φούλερ.

Η, 16η στην κατάταξη, Ναόμι Οσάκα έκανε ένα statement στο γήπεδο κερδίζοντας τον πρώτο αγώνα με 6-3, 3-6, 6-4, με μια εντυπωσιακή ανατροπή στο τελικό, καθοριστικό σετ. Αλλά το μεγαλύτερο statement ήταν αυτό που έκανε όταν μπήκε στο στάδιο περπατώντας σαν να αιωρείται, κάνοντας τους οπαδούς του τένις να ζητωκραυγάζουν. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που η γιαπωνέζα επαγγελματίας τενίστρια εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της στο Grand Slam. Η Οσάκα πάντα στρέφεται στη μόδα ως μια μορφή αυτοέκφρασης στο γήπεδο, είτε πρόκειται για τη συλλογή της με κουκλάκια Labubu στολισμένα με στρας, ασορτί με μπουφάν και φούστα τύπου bubble, είτε για φούστες με τούλι και τεράστιους φιόγκους.

Αυτή τη φορά ωστόσο στο Australian Open 2026 ξεπέρασε τον εαυτό της, σύμφωνα με τη Vogue, φορώντας ένα μοντέλο του designer Ρομπέρ Γουν, με φανταστικά ρούχα του οποίου έχουν εμφανιστεί επίσης διασημότητες όπως η Μπιγιονσέ, η Αριάνα Γκράντε και η Cardi B. Οπως γράφει η Χάνα Τζάκσον στο κορυφαίο περιοδικό μόδας, το look της Οσάκα –αποτέλεσμα της συνεργασίας της τενίστριας με τη Nike και τον Γουν- είναι εμπνευσμένο από την «ομορφιά και την κομψότητα της μέδουσας για να μην αναφέρουμε τη δύναμή της» αλλά και την αγάπη της κόρης της Οσάκα, Σάι, για αυτές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 大坂なおみ🇭🇹🇯🇵 (@naomiosaka)



Ετσι, αυτό το θαλάσσιο πλάσμα ενσωματώθηκε στο σύνολο με το οποίο εμφανίστηκε η γιαπωνέζα τενίστρια στο γήπεδο της Μελβούρνης μετατρέποντάς το σε πασαρέλα εβδομάδας μόδας. Μάλιστα, παρουσίασε για πρώτη φορά την εμφάνισή της -την οποία ονόμασε «Wun of one»- με ένα tease στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενα λευκό καπέλο με γείσο, ένα πέπλο από τούλι που έφτανε μέχρι το πάτωμα και ένα παρασόλ κάλυπταν την tie-dye πράσινη και μπλε τουνίκ με λευκό πλισέ βολάν, που φορούσε πάνω από μια επίσης πλισέ λευκή παντελόνα.

Η εντυπωσιακή της εμφάνιση περιλάμβανε ακόμη δύο πεταλούδες, μία στο καπέλο και μία στην ομπρέλα της, μια αναφορά του designer από το Χονγκ Κονγκ με έδρα το Λονδίνο και λάτρη του τένις, στην πεταλούδα που στάθηκε στο πρόσωπο της Οσάκα, στη μέση του αγώνα κατά τη διάρκεια της πορείας της προς τον τίτλο του Australian Open το 2021. Να σημειωθεί ότι σε εκείνο τον αγώνα η Οσάκα είχε αντίπαλο την τυνήσια Ονς Τζαμπέρ, την πρώτη γυναίκα αραβικής καταγωγής που έφτασε σε ημιτελικά Γκραν Σλαμ. Η διάσημη γιαπωνέζα τενίστρια σταμάτησε το παιχνίδι όταν η πεταλούδα προσγειώθηκε στο αριστερό της πόδι κατά τη διάρκεια του αγώνα του τρίτου γύρου, την αφαίρεσε απαλά και την ακούμπησε στο πλάι του γηπέδου, προτού αυτή πετάξει ξανά στον αέρα και προσγειωθεί στη μύτη της, γράφει στο BBC Sport η Μπίλι Σιάν.

Η Οσάκα βρίσκεται εδώ και καιρό στην πρωτοπορία του τένις και της μόδας, ανάμεσα σε άλλους αθλητές με εντυπωσιακές εμφανίσεις, από τη συλλογή Björn Borg της Fila και τη μαύρη catsuit φόρμα της Σερένα Γουίλιαμς μέχρι τα σακάκια με το μονόγραμμα του Ρότζερ Φέντερερ. Οι μάρκες πολυτελείας, ανέκαθεν επιθυμούσαν να έχουν πρεσβευτές τους, τους μεγαλύτερους σταρ του αθλητισμού, αλλά οι κλάδοι του τένις, της μόδας και της ομορφιάς ποτέ δεν ήταν τόσο ενωμένοι όσο τώρα, υπογραμμίζει η Καοΐμχι Ο’Νιλ στο New York Times Athletic.

Στο US Open του 2024, η Οσάκα εμφανίστηκε με ένα πράσινο πρωινό σύνολο και αντίστοιχα με ένα ασπρόμαυρο βραδινό σύνολο, διακοσμημένο με έναν αέρινο φιόγκο. Εναν χρόνο αργότερα στη Νέα Υόρκη, έλαμψε ξανά, αυτή τη φορά με κόκκινα κοσμήματα και κρυστάλλινα τριαντάφυλλα στα μαλλιά της την ημέρα, και με ένα μοβ σύνολο με κρυστάλλους ραμμένους στα ρούχα της για τις νυχτερινές προπονήσεις. Και στο French Open εμφανίστηκε με ένα ροζ σύνολο εμπνευσμένο από την εποχή της Σακούρα με τις ανθισμένες κερασιές στην πατρίδα της, την Ιαπωνία. Αλλά ακόμα και στο Γουίμπλετον, με τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα που περιλαμβάνει μόνο λευκά ρούχα, η Οσάκα κατάφερε να εισάγει την υψηλή ραπτική στο γήπεδο με σύνολα, όπως εκείνο του 2024, που συνδύασε με κοσμήματα Louis Vuitton.

Η θέση της Οσάκα στην πρώτη γραμμή της μόδας του τένις ακολουθεί αυτή πολλών σταρ που την καθόρισαν επίσης κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. Η Σερένα Γουίλιαμς, για παράδειγμα, όχι μόνο κέρδισε 23 τίτλους Grand Slam, αλλά προώθησε τη μόδα στο άθλημα, από τα εμβληματικά catsuits μέχρι την λαμπερή αποχαιρετιστήρια εμφάνισή της στο US Open το 2022. Και η Βένους, η οποία κέρδισε επτά τίτλους Grand Slam, έχει πτυχίο στο σχέδιο μόδας, επισημαίνει η Ο’Νιλ στο New York Times Athletic.

Η αμερικανίδα αθλητική συντάκτρια σημειώνει ακόμη ότι το σύνολο της Μαρία Σαράποβα στο US Open του 2006, εμπνευσμένο από την Οντρεϊ Χέπμπορν στο «Πρόγευμα στο Τίφανις» (1961) και διακοσμημένο με κρύσταλλα Swarovski, ήταν ένα από τα πρώτα ρούχα για «νυχτερινούς αγώνες» του τένις και τότε η διάκριση μεταξύ ρούχων ημέρας και νύχτας άνοιξε το δρόμο για τεράστια εξέλιξη στο άθλημα.

Να σημειωθεί τέλος, ότι το 2026, τα ονόματα των αστέρων της Nike στο ανδρικό και το γυναικείο τουρνουά βρίσκονται στο επίκεντρο της εταιρίας αθλητικών ειδών. Και όταν πρόκειται για custom made, υψηλής ραπτικής ρούχα, η Οσάκα -η οποία είναι επικεφαλής του δημιουργικού τμήματος για τα κομμάτια που πλαισιώνουν τις εμφανίσεις της- έχει το μονοπώλιο, όπως απέδειξε για άλλη μια φορά μια καλοκαιρινή νύχτα στη Μελβούρνη.

