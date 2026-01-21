Μήπως οι μέρες του Γκουαρντιόλα στο Μάντσεστερ τελειώνουν;

Στο απόκοσμο γηπεδάκι της Μπόντο/Γκλιμτ στον Αρκτικό Κύκλο σημειώθηκε το πιο απρόσμενο αποτέλεσμα του πρώτου σκέλους της 7ης αγωνιστικής στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Το βράδυ της Τρίτης η Μάντσεστερ Σίτι ηττήθηκε (3-1) από την ομάδα του νορβηγικού Βορρά, και τώρα κινδυνεύει να μην προκριθεί απευθείας στους «16» της διοργάνωσης, αλλά να μπλέξει στα πλέι-οφ. Πιθανότατα θα το πάθει, αν την προσεχή Τετάρτη δεν καταφέρει να νικήσει τη Γαλατασαράι στο «Ετιχαντ».

Η Σίτι ταξίδεψε στη μικρή πόλη των 55.000 κατοίκων χωρίς οκτώ βασικά της στελέχη, χωρίς τον τιμωρημένο της αρχηγό, Μπερνάρντο Σίλβα, και χωρίς το νέο της απόκτημα, Αντουάν Σεμένιο, που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό το στάδιο του τουρνουά. Ο Πεπ Γκουαρντιόλα ήταν υποχρεωμένος να παρατάξει την πιο νεαρή ενδεκάδα που εμφάνισαν ποτέ οι «Σίτιζενς» στο Τσάμπιονς Λιγκ. Χρησιμοποίησε τέσσερις παίκτες 21 ετών και κάτω. Στο 62’ έχασε και τον Ρόδρι, που αποβλήθηκε με δύο κίτρινες κάρτες (η Σίτι είχε δεχθεί, ήδη, τα τρία γκολ). Ολα αυτά, όμως, δεν αλλάζουν τη θλιβερή -για τη Σίτι- πραγματικότητα.

Ενας από τους «γίγαντες» της Πρέμιερ Λιγκ, κατακτητής του τροπαίου το 2023, ταπεινώθηκε από μια ομάδα που πριν από μια δεκαετία αγωνιζόταν στη Β’ Κατηγορία του νορβηγικού πρωταθλήματος. Που τον περασμένο Νοέμβριο έχασε τον τίτλο στη χώρα της και τώρα κάνει τις χειμερινές της διακοπές. Που δεν έχει δώσει επίσημο ματς εδώ και έξι εβδομάδες, και μέχρι χθες δεν είχε να επιδείξει ούτε μια νίκη στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Το BBC Sport παρομοιάζει αυτή την ήττα με το πάθημα της εθνικής Αγγλίας που είχε χάσει (2-1) από τους Νορβηγούς στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1981. Τότε που ένας νορβηγός σπορτκάστερ καλούσε… τον ναύαρχο Νέλσονα, τον Ουίνστον Τσόρτσιλ και την τότε πρωθυπουργό της Βρετανίας, Μάργκαρετ Θάτσερ, «να δουν τα χάλια των αγοριών τους».

Το «κάζο» της Σίτι στο Μπόντο (Μπούντε, με νορβηγική προφορά) ήρθε σαν συνέχεια μιας σειράς προβληματικών εμφανίσεων. στην Πρέμιερ Λιγκ μετά τα Χριστούγεννα. Στις αρχές Δεκεμβρίου είχε πλησιάσει την κορυφή της βαθμολογίας σε απόσταση μόλις δύο βαθμών. Είχε μπροστά της ένα (θεωρητικά) ευκολότερο αγωνιστικό πρόγραμμα από εκείνο της Αρσεναλ, και πολλοί πίστευαν ότι ήταν θέμα χρόνου να την προσπεράσει. Αλλά μετά τις 27 Δεκεμβρίου νίκησε μόνο δύο φορές: μια στο Κύπελλο Αγγλίας και άλλη μια στο Λιγκ Καπ. Στο αγγλικό πρωτάθλημα, ούτε μια.

Ακόμη και ο Ερλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος συνήθιζε να σκοράρει με εξωπραγματική συχνότητα, δεν έχει πετύχει γκολ σε open play («ανοικτό» παιχνίδι) εδώ και ένα μήνα, τονίζει το BBC Sport. Στα οκτώ τελευταία ματς της Σίτι ευστόχησε μόνο μια φορά, με εκτέλεση πέναλτι.

Η απογοητευτική πορεία της Σίτι την περασμένη σεζόν, που τερμάτισε τρίτη, 13 βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ, είχε αποδοθεί εν πολλοίς στη μακροχρόνια απουσία του Ρόδρι, ο οποίος ήταν κομβικός στα πλάνα του Γκουαρντιόλα. Σήμερα, παρά τους αλλεπάλληλους τραυματισμούς που πλήττουν την ομάδα, τέτοια δικαιολογία δεν υπάρχει. Σίγουρα, όχι όταν η Σίτι αποτυγχάνει απέναντι σε αντιπάλους που είναι πολύ κατώτεροί της.

Θα καταφέρει ο Γκουαρντιόλα να διορθώσει τα πράγματα; Ή, μήπως, δεν έχει, καν, το κουράγιο να κατασκευάσει (για τέταρτη φορά στα 10 χρόνια που εργάζεται στο Μάντσεστερ) μια καινούργια ομάδα που θα κυριαρχεί στην Αγγλία και την Ευρώπη; Ενα video που κυκλοφόρησε προσφάτως στο Διαδίκτυο δείχνει ότι, ίσως, ο καταλανός προπονητής ετοιμάζεται να γράψει τον επίλογο σε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της μυθικής του καριέρας. Να κλείσει τον κύκλο των μεγαλύτερων θριάμβων του.

Το video τραβήχτηκε στις 4 Ιανουαρίου, στο ημίχρονο του αγώνα εναντίον της Τσέλσι, στα αποδυτήρια του «Ετιχαντ». Ο Γκουαρντιόλα παραπονιέται στους παίκτες του για την απόδοσή τους, παρότι εκείνη τη στιγμή η Σίτι προηγείται στο σκορ με 1-0. Τους λέει, μεταξύ άλλων, ότι δείχνουν να μη σέβονται τους θεατές στην εξέδρα, όσους αγόρασαν από το υστέρημά τους ένα εισιτήριο για να τους απολαύσουν, και εκείνους που έκαναν ένα μεγάλο ταξίδι για χάρη τους. Τους μιλάει ήρεμα. Δεν προσπαθεί να τους αφυπνίσει, ούτε τους δίνει οδηγίες τακτικής, που αφορούν τον ρόλο τους στο παιχνίδι. Τους εκφράζει, απλώς, την απογοήτευσή του για το θέαμα που παρουσιάζουν.

Ο Γκουαρντιόλα μοιάζει να νιώθει ότι οι παίκτες του δεν αντιλαμβάνονται τη φιλοσοφία του για το ποδόσφαιρο. Που ήταν πάντοτε η ίδια, ήδη από τα χρόνια του στη Βαρκελώνη: δεν παίζουμε μόνο για να κερδίσουμε τους βαθμούς – παίζουμε την καλύτερη μπάλα που μπορούμε, προσφέρουμε θέαμα, και αν το κάνουμε αυτό, θα έρθει και η νίκη. Φαίνεται να πιστεύει ότι οι ποδοσφαιριστές του δεν συμμερίζονται το σκεπτικό του. Και αυτό είναι κάτι που δεν διορθώνεται.

Εχει σαρώσει τους τίτλους στην Ισπανία, τη Γερμανία και την Αγγλία. Εχει γευθεί όλους τους θριάμβους που θα μπορούσε να ονειρευτεί ένας προπονητής. Δεν έχει ανάγκη από ακόμη περισσότερα τρόπαια, αλλά από την ικανοποίηση που σε όλες του τις δουλειές αναζητούσε: να βλέπει τις ιδέες του να παράγουν ένα απολαυστικό ποδοσφαιρικό θέαμα, κάτι που έχει πάψει να συμβαίνει εδώ και αρκετό καιρό.

Από την Μπαρτσελόνα έφυγε κάποτε όταν διαπίστωσε ότι δεν είχε τίποτα καινούργιο να εισφέρει στο παιχνίδι της. Από την Μπάγερν Μονάχου, όταν αντιλήφθηκε ότι οι Βαυαροί θα εκτιμούσαν ένα τρόπαιο Τσάμπιονς Λιγκ πολύ περισσότερο από τη σούπερ θεαματική ομάδα που τους έφτιαξε. Τώρα, αν πράγματι πιστεύει ότι δεν βρίσκεται στο ίδιο «μήκος κύματος» με τους παίκτες του, μάλλον δεν έχει κανέναν λόγο να παραμείνει σε μια ομάδα που δεν τον εκφράζει.

Πριν από ένα μήνα, που η Σίτι απείχε μόλις δύο βαθμούς από την πρωτοπόρο Αρσεναλ, τον είχαν ρωτήσει αν σκοπεύει να αποχωρήσει από το Μάντσεστερ στο τέλος της σεζόν. Είχε αποφύγει να απαντήσει ευθέως. «Αυτή τη στιγμή είμαι επικεντρωμένος στον αγώνα με τη Γουέστ Χαμ και, στη συνέχεια, στο να νικήσω τον πατέρα μου (στο γκολφ)», αποκρίθηκε. Αλλά είχε πει και κάτι άλλο, που σήμερα φαίνεται σημαντικό: «Είμαι εδώ. Ποιος ξέρει τι θα συμβεί στο μέλλον; Είτε έχω δεκαετές συμβόλαιο είτε εξάμηνο, στο ποδόσφαιρο τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν πολύ γρήγορα».

