Πορεία για τα θύματα των τροχαίων στο κέντρο της Αθήνας

Οι συγγενείς των θυμάτων των τροχαίων δυστυχημάτων, καθώς και πλήθος αλληλέγγυου κόσμου διαδήλωσαν το πρωί της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Συγκρούσεων (16/11) που διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο SOS Τροχαία Εγκλήματα.

Σημειώνεται πως η πορεία ήταν προγραμματισμένο να γίνει την προηγούμενη Κυριακή, ωστόσο η ΕΛ.ΑΣ. είχε απαγορέψει εκείνη την ημέρα όλες τις συγκεντρώσεις λόγω της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι διαδηλωτές, κρατώντας πανό με φωτογραφίες θυμάτων που άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο, έκαναν πορεία στο κέντρο της Αθήνας, ξεκινώντας από τη διασταύρωση του Χίλτον, χωρίς να ενοχλούν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Ο σχετικός νόμος προβλέπει για πορείες με σχετικά μικρό αριθμό διαδηλωτών να περιορίζονται σε μία λωρίδα για να μην μπλοκάρεται η κυκλοφορία των οχημάτων.

Δείτε φωτογραφίες:

