Η Βρετανία φοβάται (ακόμα και) τη νέα πρεσβεία της Κίνας

Η παροιμιώδης βρετανική καχυποψία αποκρυσταλλώνεται στην είδηση που αφορά το κτίριο της νέας κινεζικής πρεσβείας στο Λονδίνο. Ο εκεί ανταποκριτής της Corriere della Sera μετέδωσε ότι ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα εγκρίνει, τελικά, την κατασκευή αυτού του νέου οικοδομήματος στην καρδιά της πρωτεύουσας, στη θέση του πρώην Βασιλικού Νομισματοκοπείου, αφού έχει λάβει τη σχετική έγκριση από τις μυστικές υπηρεσίες του.

Οι πράκτορες άναψαν στην Ντάουνιγκ Στριτ 10 το πράσινο φως μεν, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα ληφθούν ειδικά μέτρα πρόληψης. Τι ακριβώς πρέπει να προληφθεί; Οτι η κινεζική πρεσβεία δεν θα καταστεί άντρο κατασκόπων. Και αυτό διότι οι ντόπιοι συνάδελφοί τους φοβούνται το κρίσιμο χωροταξικό στοιχείο της υπόθεσης: η πρεσβεία θα γειτνιάζει με δίκτυο οπτικών ινών που μεταφέρει ευαίσθητα data του λονδρέζικου οικονομικού κόμβου, δηλαδή του Σίτι.

Σημειωτέον ότι και η αμερικανική κυβέρνηση ασχολήθηκε με το κτίριο της κινεζικής πρεσβείας, εκφράζοντας τις ανησυχίες της. Το Πεκίνο, ωστόσο, απείλησε με ακαθόριστες «συνέπειες», αν το έργο δεν προχωρήσει. Ο ανταποκριτής σχολίασε ότι η πολιτική του Στάρμερ στο «Κινεζικό» έχει αντιφάσεις: από τη μια πελυρά θέλει τις εμπορικές σχέσεις με τους Κινέζους, από την άλλη όμως «γνωρίζει την απειλή που συνιστούν οι κατασκοπευτικές δραστηριότητες του Πεκίνου».

Αυτή η διφορούμενη στάση του Στάρμερ, συνέχισε το δημοσίευμα της Corriere, αποκαλύφθηκε πρόσφατα σε δίκη δύο Βρετανών που κατηγορήθηκαν για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Το δικαστικό στόρι ναυάγησε, αφού η βρετανική κυβέρνηση αρνήθηκε να χαρακτηρίσει την ασιατική χώρα απειλή για την εθνική ασφάλεια της Νήσου. Και πρόσφατα αποκαλύφθηκε «συντονισμένη εκστρατεία κινέζων πρακτόρων στα social media, με σκοπό τη στρατολόγηση πληροφοριοδοτών από το Κοινοβούλιο».

Τον ερχόμενο Ιανουάριο ο Στάρμερ θα ταξιδέψει στο Πεκίνο, κατέληξε το δημοσίευμα της Corriere, και αυτή θα είναι η πρώτη επίσκεψη βρετανού πρωθυπουργού από το 2018. «Ομως θα είναι ένα ταξίδι γεμάτο αντιπαραθέσεις, ένα σημείο των καιρών…»

