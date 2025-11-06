Το αφιέρωμα του Μπάκιγχαμ στο εμβληματικό στυλ της Ελισάβετ

Τα μυστικά της ντουλάπας της αείμνηστης βασίλισσας της Αγγλίας θα αποκαλυφθούν σε μια έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, όπου μαζί με τα περίτεχνα καπέλα και μαντίλια της Ελισάβετ Β’ θα εκτεθούν επιδιορθωμένα παιδικά φορέματα, τουαλέτες υψηλής ραπτικής, τουίντ ταγιέρ αλλά και ένα διαφανές πλαστικό αδιάβροχο του Χάρντι Εϊμις, το οποίο συνδέεται έμμεσα με το «2001: Οδύσσεια του Διαστήματος» (1968) καθώς ο διάσημος βρετανός couturier σχεδίασε στη συνέχεια τα φουτουριστικά ρούχα της ταινίας του Στάνλεϊ Κιούμπρικ.

Πολύ μοντέρνο για την εποχή του, το αδιάβροχο έγινε πρόδρομος των διαφανών ομπρελών με χρωματιστές άκρες που θα χρησιμοποιούσε αργότερα η βασίλισσα, ώστε τα φωτεινά χρώματα των καθημερινών της ενδυμάτων να είναι ορατά ακόμα και τις βροχερές μέρες.

Η έκθεση «Queen Elizabeth II: Her Life in Style», που θα παρουσιαστεί στην Βασιλική Πινακοθήκη του Μπάκιγχαμ από τις 10 Απριλίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου του 2026, θα περιλαμβάνει περίπου 200 αντικείμενα, τα μισά από τα οποία θα εκτεθούν για πρώτη φορά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση που έχει γίνει ποτέ για τα ρούχα και τo «αποτύπωμα» της βασίλισσας Ελισάβετ στον χώρο της μόδας, γράφει η Σιάν Μπράντλεϊ στην βρετανική εφημερίδα The Times.

Η επιμελήτρια της έκθεσης, Καρολίν ντε Γκιτό, περιέγραψε τη δυσκολία της επιλογής των εκθεμάτων από μια τεράστια συλλογή ρούχων, η οποία επηρέασε τους σχεδιαστές που εμπνεύστηκαν από το άμεσα αναγνωρίσιμο «στυλ» της βασίλισσας.

Στα τελευταία της χρόνια, η μονάρχης ήταν γνωστή για τα φωτεινά μονοχρωματικά ταγιέρ της. Κάποτε, φέρεται να είπε χαριτολογώντας στον βιογράφο Ρόμπερτ Χάρντμαν ότι δεν φορούσε ποτέ μπεζ «επειδή κανείς δεν θα ήξερε ποια είμαι».

«Τα φωτεινά χρώματα της επέτρεπαν να ξεχωρίζει και να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη και ορατή σε μεγάλα πλήθη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ημερήσιων εκδηλώσεων και περιπάτων», δήλωσε στους Times η Ντε Γκιτό. Και είπε ότι το αρχείο μόδας της αείμνηστης βασίλισσας, το οποίο βρίσκεται πλέον υπό τη φροντίδα του Royal Collection Trust, αριθμεί περισσότερα από 4.000 αντικείμενα.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συλλογή ενδυμάτων βρετανίδας μονάρχη, που έχει διασωθεί, οπότε, όπως μπορείτε να φανταστείτε, η επιλογή των εκθεμάτων για αυτή την έκθεση ήταν σίγουρα μια πρόκληση», δήλωσε η Ντε Γκιτό.

Εμβληματικά φορέματα και αξεσουάρ μιας ζωής

Οι επιμελητές της έκθεσης επέλεξαν κομμάτια που καλύπτουν όλη τη διάρκεια της ζωής της Ελισάβετ: από παιδικά φορέματα, τσονταρισμένα με κομμάτια υφάσματος που προστέθηκαν καθώς μεγάλωνε, μέχρι λαμπερές βραδινές τουαλέτες που τροποποιήθηκαν για να φορεθούν ξανά σε διαφορετικές περιστάσεις.

Θέλοντας, επίσης, να δείξουν τον «ενεργό ρόλο που έπαιξε η αείμνηστη βασίλισσα στη δημιουργία της γκαρνταρόμπας της», θα παρουσιάσουν -μεταξύ άλλων- σχέδια με χειρόγραφες σημειώσεις της ίδιας και δείγματα υφασμάτων που δίνουν μια εικόνα της διαδικασίας ένδυσης μιας τόσο αναγνωρίσιμης προσωπικότητας.

Η βασίλισσα Ελισάβετ «ήταν η πρώτη γυναίκα ηγεμόνας που χρησιμοποίησε τοπικά και εθνικά εμβλήματα και χρώματα, ή άλλα μοτίβα με διπλωματική σημασία, στις γκαρνταρόμπες των περιοδειών της, αντί να περιορίζεται σε τουαλέτες και βασιλικούς μανδύες στέψης ή σε μεγαλοπρεπή φορέματα που φορούσε στην Αγγλία», είπε η Ντε Γκιτό.

Ενα από αυτά τα ενδύματα, μια λευκή τουαλέτα φόρεμα που σχεδίασε ο σερ Νόρμαν Χάρτνελ για ένα επίσημο δείπνο στο Καράτσι το 1961, ενσωμάτωνε τα εθνικά χρώματα του Πακιστάν μέσω μιας σμαραγδένιας πτυχής που κατέβαινε κατά μήκος της πλάτης. Ο Χάρτνελ, εξάλλου, ο πιο επιδραστικός σχεδιαστής της βασίλισσας, σχεδίασε το νυφικό και τις τουαλέτες για τη στέψη της Ελισάβετ.

Στα σημαντικότερα εκθέματα περιλαμβάνονται επίσης μια τουαλέτα στο χρώμα του πράσινου μήλου που φόρεσε σε ένα επίσημο δείπνο, που δόθηκε για τον αμερικανό πρόεδρο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ στη βρετανική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον το 1957 και μια γαλάζια τουαλέτα με φούστα κρινολίνο και ασορτί μπολερό για τον γάμο της πριγκίπισσας Μαργαρίτας το 1960. Μάλιστα, αυτή ήταν η τελευταία φορά που η βασίλισσα φόρεσε μακρύ φόρεμα σε βασιλικό γάμο στην Αγγλία, σημειώνει στην Telegraph η Βικτόρια Γουάρντ.

Ακόμη θα εκτεθούν το φόρεμα παρανύμφου από λαμέ ασημί ύφασμα και τούλι, που φόρεσε η Ελισάβετ σε ηλικία οκτώ ετών και τρία βραδινά φορέματα του Ιαν Τόμας της δεκαετίας του 1970 με έντονα σχέδια.

Από την παρακμή της αυλικής μοδίστρας στους σύγχρονους βρετανούς designers

Το αρχείο αφηγείται το ενδυματολογικό στυλ που καλύπτει την εποχή από τον «θάνατο» της λονδρέζας μοδίστρας της βασιλικής αυλής στις αρχές του 20ού αιώνα, μέχρι τη γέννηση της βρετανικής υψηλής ραπτικής από τη δεκαετία του 1940 έως τη δεκαετία του 1970, και τη μετάβαση στους σύγχρονους βρετανούς σχεδιαστές μόδας από τη δεκαετία του 1980 και μετά.

Στην έκθεση θα παρουσιαστεί επίσης το καθημερινό στυλ της βασίλισσας. Η κατηγορία αυτή θα περιλμβάνει μεταξύ άλλων ένα ολόμαλλο σακάκι Harris tweed και μια σκωτσέζικη φούστα Balmoral tartan, που φορούσε τη δεκαετία του 1950, καθώς και το σκούρο πράσινο παλτό, σχεδιασμένο από την προσωπική της ενδυματολόγο Αντζελα Κέλι που φορούσε η Ελισάβετ στις επίσημες φωτογραφίες τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Επιπλέον, θα παρουσιαστούν κομμάτια των Ερντέμ Μοράλιογλου, Ρίτσαρντ Κουίν και Κρίστοφερ Κέιν, οι οποίοι επηρεάστηκαν από το χαρακτηριστικό στυλ της Ελισάβετ Β’.

Οι τρεις σχεδιαστές με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμβάλουν επίσης στην πολυτελή έκδοση «Queen Elizabeth II: Fashion and Style» για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Ελισάβετ (1926-2022), η οποία θα περιλαμβάνει και ένα αφιέρωμα από την ιέρεια της μόδας ντέιμ Αννα Γουίντουρ.

Ο Μοράλιογλου δήλωσε στην Telegraph: «Η γκαρνταρόμπα της εκλιπούσας Μεγαλειότητας είναι ένα στιγμιότυπο μιας πολύ μακράς ζωής, μιας ζωής καθήκοντος, και από πολλές απόψεις είναι μια κάψουλα του χρόνου. Αποτυπώνει μια πολύ συγκεκριμένη και σημαντική στιγμή στην ιστορία».

Ο Ρίτσαρντ Κουίν, ο οποίος ήταν και ο νικητής του πρώτου βραβείου «Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ» για το Βρετανικό Design, -η αείμνηστη βασίλισσα είχε παρακολουθήσει το ντεφιλέ του Κουίν στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου το 2018-, δήλωσε: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το στυλ της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ και η προώθηση της βρετανικής υψηλής ραπτικής κατά τη διάρκεια των 90 ετών είχαν τεράστιο αντίκτυπο στη βρετανική μόδα. Απόλυτη σφραγίδα έγκρισης, πάντα έριχνε φως στους βρετανούς σχεδιαστές, τονίζοντας τη σημασία τους και τη σημασία της βρετανικής μόδας σε όλο τον κόσμο».

Ο Κρίστοφερ Κέιν πρόσθεσε, τέλος: «Η γκαρνταρόμπα της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζωντανά αρχεία στη σύγχρονη ιστορία της μόδας. Από την παρακμή της αυλικής μοδίστρας μέχρι την άνοδο των σχεδιαστών μόδας όπως ο Χάρτνελ και ο Χάρντι Έιμις, τα ρούχα της αφηγούνται την ιστορία της Βρετανίας και της μεταβαλλόμενης ταυτότητάς της μέσα από τη μόδα. Για σχεδιαστές και φοιτητές, δε, προσφέρει ένα masterclass στη σιλουέτα, την κατασκευή, την επανάληψη, τον συμβολισμό και, ίσως το πιο σημαντικό, την αυτοσυγκράτηση».

