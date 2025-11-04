Μια ματιά στα «φτωχικά» του Τζορτζ και της Αμάλ Κλούνεϊ

Λίγα ζευγάρια συνδυάζουν τη δύναμη των διασήμων σταρ με την εξυπνάδα και το στυλ, όπως ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ. Ο 62χρονος ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός, βραβευμένος με δύο Οσκαρ και, πιο πρόσφατα, με μια υποψηφιότητα για Tony για την καλύτερη ερμηνεία πρωταγωνιστή σε θεατρικό έργο με το «Καληνύχτα και καλή τύχη», έχει να επιδείξει μια επιτυχημένη καριέρα δεκαετιών στο Χόλιγουντ, με ταινίες ορόσημα όπως η «Συμμορία των 11» (2001), «Μάικλ Κλέιτον» (2007), «Ραντεβού στον Αέρα» (2009), «Οι Απόγονοι» (2011) και «Gravity» (2013), ενώ υπήρξε εδώ και καιρό πρεσβευτής της Omega, αποδεικνύοντας ότι το «παιχνίδι» του με τον χρόνο είναι εξίσου δυνατό με το υποκριτικό του ταλέντο, σχολιάζει στην ιστοσελίδα Robb Report η Αμπι Μόντανεζ.

Πέρα από την οθόνη, όμως, ο αμερικανός ηθοποιός έχει χτίσει μια εξίσου εντυπωσιακή επιχειρηματική αυτοκρατορία. Το 2013 συνίδρυσε την «Casamigos» με τους φίλους του Ραντ Γκέρμπερ και Μάικ Μέλντμαν και τέσσερα χρόνια αργότερα πούλησε τη μάρκα τεκίλα στην πολυεθνική του αλκοόλ Diageo, κάνοντας μια τεράστια συμφωνία της τάξεως του ενός δισ. δολαρίων. Εκτοτε, ο Κλούνεϊ και οι συνεργάτες του στην «Casamigos» επανενώθηκαν ξεκινώντας μια νέα επιχείρηση μη αλκοολούχου μπίρας. Ακόμη, διευθύνει τη δική του εταιρεία παραγωγής, Smokehouse Pictures, ενώ επίσης έχει εξασφαλίσει σημαντικές συμφωνίες προώθησης με μάρκες όπως η Nespresso και η Fiat.

Η 46χρονη σύζυγός του Αμάλ Κλούνεϊ είναι δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γνωστή για την υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου, των προσφύγων και της διεθνούς δικαιοσύνης στην παγκόσμια σκηνή. Παντρεμένοι από το 2014, ο Τζορτζ και η Αμάλ είναι γονείς των οκτάχρονων διδύμων Ελα και Αλεξάντερ, και μαζί διαθέτουν συνολική καθαρή περιουσία που εκτιμάται σε περίπου 550 εκατ. δολάρια.

Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι τα επιτεύγματά τους αντανακλώνται στους χώρους που αποκαλούν σπίτι τους. Από την εμβληματική βίλα στην ιταλική λίμνη Κόμο, μέχρι ένα μεγάλο αγρόκτημα στη γαλλική εξοχή, ένα διατηρητέο αρχοντικό σε ένα νησί του ποταμού Τάμεση στην Αγγλία και πολλές κατοικίες στη Νέα Υόρκη και το Κεντάκι, οι Κλούνεϊ έχουν δημιουργήσει ένα πραγματικά παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο ακινήτων αντάξιο του κορυφαίου status τους.

Εξίσου κομψά, δε, ήταν και τα προηγούμενα καταφύγια του Κλούνεϊ, όπως η κατοικία του στη γειτονιά του Λος Αντζελες, Στούντιο Σίτι, όπου έζησε πολλά χρόνια, την οποία πούλησε το 2024 για 14,5 εκατ. δολάρια στους νιόπαντρους Ολίβια Κάλπο και Κρίστιαν ΜακΚάφρεϊ, και ένα ακίνητο που κατείχε στο Λος Κάμπος του Μεξικού, μαζί με τους Γκέρμπερ, τον Ραντ και τη σύζυγό του Σίντι Κρόφορντ και άλλαξε χέρια το 2015.

Η Αμπι Μόντανεζ έχει συγκεντ0ρώσει στο Robb Report τις πιο αξιοσημείωτες κατοικίες των Κλούνεϊ προσφέροντας μια γεύση από τον τρόπο ζωής ενός από τα πιο διάσημα ζευγάρια του κόσμου. Ιδού:

1. Ιταλία, λίμνη Κόμο

Ο Τζορτζ ενδιαφέρθηκε πρώτη φορά για τη λίμνη Κόμο στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ξοδεύοντας εκατομμύρια για να αποκτήσει τη «Villa Oleandra», μια κατοικία του 18ου αιώνα στη μικροσκοπική κοινότητα Λάλιο, στον δυτικό τμήμα της λίμνης. Πλήρωσε κάπου μεταξύ 7 και 10 εκατ. δολαρίων (εξαρτάται από τον ποιον ρωτάτε), ενώ η απέραντη βίλα των 25 δωματίων σίγουρα χρειαζόταν κάποια ανακαίνιση όταν την αγόρασε από την οικογένεια των μεγιστάνων της κέτσαπ και της μαγιονέζας Heinz.

Με την πάροδο των χρόνων, οι Κλούνεϊ επέκτειναν την ιδιοκτησία τους στη λίμνη Κόμο αγοράζοντας παρακείμενα ακίνητα, όπως η «Villa Margherita», μετατρέποντάς τη σε ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα στη λίμνη, το οποίο τώρα ξεπερνά τα 9.290 τ.μ.

Η βίλα τους είναι ένα τέλειο μείγμα παλιάς γοητείας και σύγχρονης πολυτέλειας, με εξωτερική πισίνα, γήπεδα τένις, ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, home cinema, ένα τεράστιο γκαράζ για τις vintage μοτοσικλέτες του χολιγουντιανού σταρ και δύο αποβάθρες για σκάφη. Επίσης έχει γίνει δημοφιλές σημείο για πάρτι με διάσημους καλεσμένους, όπως οι Τζένιφερ Ανιστον, Ματ Ντέιμον, Ανταμ Σάντλερ και Λόρα Ντερν, η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι. Και ναι, κάποιες σκηνές της «Συμμορίας των 11» γυρίστηκαν ακριβώς εδώ.

Ωστόσο, η «Villa Oleandra» είναι κάτι περισσότερο από ακόμη ένα λαμπερό καταφύγιο, αφού εδώ γνωρίστηκαν ο Τζορτζ και η Αμάλ, όταν ένας κοινός φίλος την έφερε μαζί του καθοδόν για τις Κάννες. Και παρά τις περιστασιακές φήμες ότι έχει βγει προς πώληση έναντι 107 εκατ. δολαρίων, ο Κλούνεϊ το έχει ξεκαθαρίσει: η βίλα δεν πρόκειται να αλλάξει ιδιοκτήτες.

2. Ηνωμένο Βασίλειο, ένα ιδιωτικό νησί στον Τάμεση

Το 2014, λίγο μετά τον αρραβώνα τους, ο Τζορτζ και η Αμάλ αγόρασαν το «Aberdash House», ένα διατηρητέο αρχοντικό του 17ου αιώνα που βρίσκεται σε ένα ιδιωτικό νησί 22,3 στρεμμάτων στο γραφικό χωριό Σόνινγκ στις όχθες του ποταμού Τάμεση. Προηγουμένως λέγεται ότι ανήκε στον τραπεζίτη Ομάρ Μπαγιούμι, ο οποίος το εκσυγχρόνισε με γυμναστήριο, συγκρότημα σπα και αίθουσα ψυχαγωγίας εξοπλισμένη με αόρατα ηχεία, μαζί με 14 κάμερες CCTV.

Η ιστορική κατοικία των 831 τ.μ. διαθέτει σήμερα 10 υπνοδωμάτια, οκτώ πλήρη μπάνια και επιπλέον δύο WC, δωρικούς κίονες, παρκέ δάπεδα από μαόνι και γύψινα διακοσμητικά της γεωργιανής εποχής (1714-1837). Προσβάσιμo με βάρκα ή με μια διακριτική ξύλινη γέφυρα κρυμμένη πίσω από ηλεκτρονικά παρακολουθούμενες πύλες, το απομονωμένο κτήμα έχει σχεδιαστεί τόσο για ανάπαυση όσο και για ψυχαγωγία. Οι Κλούνεϊ πρόσθεσαν δέντρα για περισσότερη ιδιωτικότητα, ένα σπιτάκι πισίνας που ονομάστηκε «ζώνη για πάρτι», ένα κυκλικό στούντιο γιόγκα και ένα ιδιωτικό boathouse, σύμφωνα με το People. Στο εσωτερικό, ο Τζορτζ έχει ένα «μεταπολεμικό γραφείο», η Αμάλ απολαμβάνει το δικό της φωτεινό γραφείο με δερματόδετα βιβλία έρευνας, ενώ η αίθουσα προβολών 16 θέσεων –εξοπλισμένη με βάζα με γλυκά και μηχανή ποπκόρν– είναι η αγαπημένη της οικογένειας.

3. Νέα Υόρκη, Μανχάταν

Τον Οκτώβριο του 2016, οι Κλούνεϊ αγόρασαν έναντι 14,75 εκατ. δολαρίων ένα διαμέρισμα 315 τ.μ. με τρία υπνοδωμάτια, τρία μπάνια και ένα WC, οροφές σε στιλ σοφίτας και μεγάλα παράθυρα, στο κέντρο του Μανχάταν (στην 100 East 53rd Street), σε έναν από τους υψηλότερους ορόφους ενός ουρανοξύστη 63 ορόφων που σχεδιάστηκε από την Foster + Partners. Η τοποθεσία αποδείχθηκε ιδανική για το ζευγάρι, καθώς βρίσκεται κοντά στα Ηνωμένα Εθνη, όπου η Αμάλ χειριζόταν περιστασιακά υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και στη Νομική Σχολή Κολούμπια, όπου δίδασκε εκείνη την εποχή.

Κατά τη διάρκεια των παραστάσεών του στο Μπρόντγουεϊ, ωστόσο, ο Τζορτζ φέρεται να έμενε σε ένα πλήρως επιπλωμένο διαμέρισμα στο Mandarin Oriental Residences, στην Πέμπτη Λεωφόρο, με δύο υπνοδωμάτια και δύο μπάνια. Οι παροχές του υπερπολυτελούς κτιρίου περιλαμβάνουν πισίνα στον τελευταίο όροφο με καμπάνες, σπα, γυμναστήριο εξοπλισμένο με Technogym, σαλόνι ομορφιάς και στούντιο γιόγκα, καθώς και ιδιωτικές αίθουσες περιποίησης, όπου οι ένοικοι απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του διάσημου αισθητικού Ιβάν Πολ.

4. Νότια Γαλλία, Προβηγκία

Οι Κλούνεϊ έκαναν κύρια κατοικία τους το Domaine du Canadel, ένα οινοπαραγωγικό κτήμα του 18ου αιώνα στην Προβηγκία, που αγοράστηκε το 2021 έναντι εφτά εκατ. ευρώ. Φωλιασμένο στο χωριό Μπρινιόλ, μόλις λίγα λεπτά από το Château Miraval του Μπραντ Πιτ και κοντά στο Château Marguï του Τζορτζ Λούκας, το κτήμα των 1720 στρεμμάτων διαθέτει έναν αμπελώνα 141 στρεμμάτων, ελαιώνα, μια λίμνη, γήπεδο πετάνκ, γήπεδο τένις, πισίνα και μια κύρια κατοικία 929 τ.μ.

Οι κήποι είναι διακοσμημένοι με μονοπάτια λεβάντας, βεράντες και ζεστά καθιστικά, και το αγροτόσπιτο ανακαινίστηκε εκτενώς το 1993 από τον Μπρουνό Λαφουρκάντ, έναν από τους πιο περιζήτητους ειδικούς στις αναπαλαιώσεις στη νότια Γαλλία, ο οποίος το εκσυγχρόνισε διατηρώντας παράλληλα την αρχική του γοητεία.

Μιλώντας με ειλικρίνεια στο Esquire για την ανατροφή των διδύμων παιδιών του μακριά από τη λάμψη του Χόλιγουντ, ο αμερικανός σταρ εξήγησε ότι η ζωή σε ένα γαλλικό αγρόκτημα προσφέρει μια αίσθηση κανονικότητας και ελευθερίας από τη φήμη. Από τότε που εγκαταστάθηκαν εδώ, οι Κλούνεϊ έχουν αγκαλιάσει πλήρως τον τρόπο ζωής της Προβηγκίας. Μάλιστα, την άνοιξη του 2024, σε συνεργασία με την οινολόγο Λοράνς Μπερλεμόν, οι Κλούνεϊ κυκλοφόρησαν τα πρώτα τους λευκά και ροζέ κρασιά.

5. Κεντάκι

Πριν γίνει βασιλιάς του Χόλιγουντ, ο Τζορτζ ήταν παιδί του Κεντάκι. Γεννήθηκε στο Λέξινγκτον και μεγάλωσε στην Ογκάστα, μια κωμόπολη χιλίων κατοίκων, όπου μετακόμισαν και εξακολουθούν να ζουν εκεί οι γονείς του, Νικ και Νίνα Κλούνεϊ. Ο ηθοποιός διατηρεί τους δεσμούς του με την πατρίδα του και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το δικό του σπίτι είναι κοντά σε εκείνο των γονιών του.

Αν και η ακριβής τοποθεσία παραμένει μυστική και οι λεπτομέρειες σχετικά με το πότε και πόσο αγοράστηκε ασαφείς, ο Τζορτζ έχει μιλήσει με αγάπη για την επιστροφή του στην αγροτική ζωή. Οπως αποκάλυψε, σε συνέντευξή του τον Φεβρουάριο του 2025 στους New York Times: «Μεγαλώνοντας στο Κεντάκι, το μόνο που ήθελα ήταν να φύγω από τη φάρμα, να ξεφύγω από εκείνη τη ζωή. Αλλά τώρα βρίσκομαι πάλι πίσω σε αυτή τη ζωή. Οδηγώ τρακτέρ και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι η καλύτερη ευκαιρία για μια φυσιολογική ζωή».

Η φάρμα του πιστεύεται ότι βρίσκεται κοντά στην παλιά πατρίδα της οικογένειας κατά μήκος του ποταμού Οχάιο, όπου ο Τζορτζ πέρασε τα χρόνια της ενηλικίωσής του και εξακολουθεί να επισκέπτεται περιστασιακά. Και όπως σχολιάζει στο Robb Report η Αμπι Μόντανεζ, για τον ηθοποιό που έχει στην κατοχή του ακίνητα σε όλο τον κόσμο, από τη λίμνη Κόμο μέχρι την Προβηγκία, το Κεντάκι, παραμένει μια υπενθύμιση του τόπου από όπου ξεκίνησαν όλα.

