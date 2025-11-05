Πετρέλαιο, ναρκωτικά, καταστολή και το ατσάλινο καρέ του Μαδούρο

Στο τελευταίο ρεπορτάζ για τη Βενεζουέλα, η ιταλική Repubblica έγραψε για τους «Τέσσερις της Αποκαλύψεως», οι οποίοι τυγχάνουν και «ο πυρήνας της μπολιβαριανής επανάστασης». Είναι οι Ντιοσντάδο Καμπέγιο, Βλαδίμιρ Παδρίνο Λόπες και τα αδέλφια Ροντρίγκες, η Ντέλσι και ο Χόρχε. Ποιον ρόλο παίζουν ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι;

«Είναι ο ατσάλινος κλοιός ασφαλείας στην κορυφή του καθεστώτος της Βενεζουέλας, με σκοπό την προστασία του Νικολάς Μαδούρο. Μεγαλωμένοι σε διαφορετικά περιβάλλοντα αλλά όλοι επαναστάτες εξαρχής, ανέβηκαν στην εξουσία μαζί με τον διάδοχο του Ούγκο Τσάβες. Και αυτός, τελικά, τους αντάμειψε. Μάλλον ο Μαδούρο φρόντισε να τους αποτρέψει από το να τον προδώσουν», ανέφερε το ρεπορτάζ.

Η Repubblica έδωσε κάποια στοιχεία για το κλίμα που επικρατεί στο Καράκας αυτήν την εποχή: «Κλειδωμένος στο Παλάτι Μιραφλόρες, ο 63χρονος Μαδούρο, πρόεδρος της Βενεζουέλας από το 2013, πρώην οδηγός μετρό, πρώην ηγέτης συνδικάτου, πρώην βουλευτής και πρώην υπουργός Εξωτερικών υπό τον Τσάβες, εναλλάσσει ηχηρές εκκλήσεις για ένοπλη αντίσταση με εγκάρδιες εκκλήσεις για ειρήνη.

»Εχει κινητοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις. Εχει αναπτύξει αντιαεροπορικά όπλα και πυραύλους στα σύνορα με την Κολομβία (επειδή φοβάται ότι από εκεί ενδέχεται να γίνει χερσαία επίθεση), αλλά και στις βόρειες ακτές της χώρας. Εχει συσπειρώσει 2,5 εκατομμύρια Βενεζουελάνους, άνδρες και γυναίκες των λαϊκών πολιτοφυλακών». Γιατί τόσος πυρετώδης κόπος;

Επειδή «οι ΗΠΑ τον θεωρούν αρχηγό του εμπορίου ναρκωτικών. Αυτός ο τίτλος συνοδεύεται από επικήρυξη 50 εκατ. δολαρίων και από ένα ένταλμα σύλληψης. Τα ναρκωτικά είναι, βέβαια, δικαιολογία. Στόχος του Τραμπ είναι η αλλαγή του καθεστώτος, η πρόκληση νέων εκλογών και η νίκη της νομπελίστριας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, στενής συμμάχου των ΗΠΑ. Ετσι η Βενεζουέλα θα πέσει στην αγκαλιά των Αμερικανών χωρίς τουφεκιά».

Κατά το δημοσίευμα, «ο Τραμπ είναι πεπεισμένος ότι ο Μαδούρο ηγείται του Tren de Aragua, μιας ισχυρής εγκληματικής οργάνωσης που γεννήθηκε στη Βενεζουέλα και άπλωσε πλοκάμια σε μεγάλο μέρος της Λατινικής Αμερικής». Ο Μαδούρο, ωστόσο, ασκεί την εξουσία θεωρώντας ότι είναι ο ηγέτης της μπολιβαριανής επανάστασης που του κληροδότησε ο Τσάβες λίγο πριν τον θάνατό του, εκπλήσσοντας πολλούς. «Οι ομιλίες του Μαδούρο έχουν μια σχεδόν μυστικιστική χροιά, αφού πιστεύει ότι είναι ο σύγχρονος κληρονόμος του απελευθερωτή Σιμόν Μπολίβαρ».

Οι βραχίονες ασφαλείας

Για το καρέ της εμπιστοσύνης η ιταλική εφημερίδα έγραψε τα ακόλουθα.

Ο πιο πιστός βοηθός του είναι ο Ντιοσντάδο Καμπέγιο, 62 ετών, πρώην στρατιώτης, πρώην σοσιαλιστής ακτιβιστής και νυν υπουργός Εσωτερικών. Είναι σκληρός τύπος, ο πιο ριζοσπαστικός της τετράδας, με σκαμπανεβάσματα στη μακρά πολιτική καριέρα του. Πολλοί πίστευαν ότι ήταν ο προφανής κληρονόμος του Τσάβες. Ομως επί μακρόν παρέμεινε στο περιθώριο. Τελικά η αφοσίωσή του ανταμείφθηκε.

Αμέσως μετά το αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών, διορίστηκε από τον ίδιο τον Μαδούρο επικεφαλής της Εσωτερικής Ασφαλείας. Επιβλέπει την αστυνομία και τις ειδικές δυνάμεις. Εχει επικηρυχθεί από τις ΗΠΑ με αμοιβή 20 εκατ. ευρώ και με ένταλμα σύλληψης για διακίνηση ναρκωτικών ως μέλος του καρτέλ De Los Soles. «Των ήλιων, δηλαδή, που κοσμούν τις επωμίδες των αξιωματικών του στρατού».

Ο προαναφερθείς υποστηρίζεται από τον Λόπες, 61 ετών, στρατηγό και υπουργό Αμυνας. «Αυτός είναι λιγότερο θορυβώδης από την υπόλοιπη παρέα, λειτουργεί στη σκιά και είναι στενά συνδεδεμένος με τις μυστικές υπηρεσίες της Κούβας. Επίσης είναι το πρόσωπο που έχει αναπτύξει στρατιωτικούς δεσμούς με τους Ρώσους. Είναι ο διοικητής των μπολιβαριανών ενόπλων δυνάμεων».

Η ιντελιγκέντσια

«Οι δύο τελευταίοι από τους Τέσσερις της Αποκαλύψεως είναι η Ντέλσι και ο Χόρχε Ροντρίγκες, 56 και 60 ετών αντίστοιχα. Η πρώτη είναι δικηγόρος και σοσιαλίστρια ακτιβίστρια, ικανή στον διάλογο και στη διπλωματία. Ο Μαδούρο την ήθελε κοντά του και τη διόρισε αντιπρόεδρό του. Ελέγχει το πετρέλαιο ως υπουργός Υδρογονανθράκων και αποτρέπει τις απάτες και τις κλοπές από υψηλόβαθμους αξιωματούχους του τομέα. Ταξιδεύει στο εξωτερικό για να κάνει συμφωνίες και να προωθήσει την εικόνα του καθεστώτος. Εχει πληγεί από τις ΗΠΑ με μια σειρά οικονομικών μέτρων.

»Ο αδελφός της είναι ο θεωρητικός, ψυχίατρος και ποιητής. Είναι επίσης αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας. Το 2018, οι ΗΠΑ του επέβαλαν ατομικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαγορεύσεων στη βίζα και τη δέσμευση λογαριασμών στο εξωτερικό. Αλλες δύο προσωπικότητες περιστρέφονται γύρω από την κεντρική ομάδα: ο γενικός εισαγγελέας Ταρέκ Γουίλιαμ Σάαμπ, 61 ετών, δικηγόρος, πολιτικός και επίσης ποιητής, υπεύθυνος για την καταστολή. Και ο Αλεξ Σάαμπ, 54 ετών, οικονομικός εμπειρογνώμονας, το σκοτεινό μυαλό του Μαδούρο, ο άνθρωπος που γνωρίζει τα μυστικά του αφεντικού».

Για τον τελευταίο που ανέφερε, η Repubblica έγραψε ότι είχε συλληφθεί και εκδοθεί στις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών, αλλά συνεργάστηκε με την DEA. «Ο Μαδούρο δεσμεύθηκε προσωπικά να τον φέρει πίσω στην πατρίδα του, επειδή φοβήθηκε ότι μπορεί να ανοίξει το στόμα του και να αποκαλύψει τους ‘‘σκελετούς στα ντουλάπια’’. Φόβος βάσιμος. Λέγεται ότι αυτός παρείχε πολλά από τα στοιχεία που οδήγησαν στο ένταλμα σύλληψης του Μαδούρο με την κατηγορία του εμπόρου ναρκωτικών, αλλά και στο ανάλογο που εξεδόθη για τον Καμπέγιο».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News