Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Απεβίωσε ο γνωστός ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ, σε ηλικία 73 ετών, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο, ενώ νοσηλευόταν στο ογκολογικό νοσοκομείο Αγιοι Ανάργυροι.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, από οικογένεια με εβραϊκές ρίζες, όπου πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Ακολούθως σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου (απόφοιτος του 1976). Ο Εσκενάζυ πρωταγωνίστησε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1980, ενώ συμμετείχε και σε θεατρικές παραστάσεις (στο Ηρώδειο κ.ά.), όπως και σε κινηματογραφικές ταινίες αλλά και βιντεοταινίες, με πιο χαρακτηριστική από όλες την βιντεοταινία παραγωγής 1988 με τίτλο: Ο δρόμος προς τη δόξα – το αστέρι.

Συνεργάστηκε από νωρίς με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως οι Κώστας Καζάκος και Τζένη Καρέζη, ενώ ξεχώρισαν οι συμμετοχές του σε σειρές όπως «Ο Συμβολαιογράφος» και «Φως του Αυγερινού». Επίσης, έχει δώσει φωνή σε μεταγλωττίσεις κινουμένων σχεδίων.

Από τον γάμο του απέκτησε δύο παιδιά, τον Λέοντα (1983) και τη Σάρα (1987). Μεταξύ 2001 και 2011 δημιούργησε τη δική του θεατρική στέγη και σχολή, αφήνοντας παρακαταθήκη για νέους ηθοποιούς.

