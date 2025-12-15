Ρότερνταμ: Ενα μουσείο που αφηγείται ιστορίες μεταναστών

Το Κάτεντρεχτ, μια από τις πιο μοντέρνες, γοητευτικές και ζωντανές γειτονιές του κόσμου, που διακρίνεται για το μεταβιομηχανικό shabby chic (νοσταλγικό) design, την έντονη πολιτιστική ζωή και την εκπληκτική θέα στον ορίζοντα του Ρότερνταμ, ήταν παραδοσιακά η έδρα της ολλανδικής ναυτιλίας και βιομηχανίας. Μάλιστα, τη δεκαετία του 1950, μετά την εισροή χιλιάδων κινέζων μεταναστών, η συνοικία έγινε γνωστή ως η Chinatown της πόλης.

Στο ιστορικό κτίριο Fenixloods II, μια αποθήκη του 1923, στεγάζεται σήμερα το Φένιξ, ένα εκπληκτικό νέο μουσείο, τον σχεδιασμό του οποίου ανέλαβε το κινεζικό αρχιτεκτονικό γραφείο MAD Architects. Κάποτε το Fenixloods II ήταν η μεγαλύτερη αποθήκη μεταφόρτωσης στον κόσμο, γνωστή ως San Francisco Warehouse. Εκτεινόταν σε 360 μέτρα κατά μήκος της αποβάθρας και κατασκευάστηκε για τη Holland America Line, η οποία μεταξύ 1880 και αρχών της δεκαετίας του 1920 μετέφερε στις ΗΠΑ περισσότερους από 850.000 ευρωπαίους μετανάστες. Μεταξύ των διασήμων επιβατών της, δε, ήταν και ο Αλμπερτ Αϊνστάιν, ο οποίος στις 23 Μαρτίου 1921 αναχώρησε από το Ρότερνταμ για τη Νέα Υόρκη με το «S.S. Rotterdam».

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου τα γερμανικά στρατεύματα κατέστρεψαν τμήματα των αποβαθρών, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην αποθήκη, και το 1948 μια πυρκαγιά κατέστρεψε μέρος του κτιρίου. Αλλά, όπως ο μυθικός φοίνικας, η αποθήκη αναγεννήθηκε από τις στάχτες της και ανακατασκευάστηκε ως δύο ξεχωριστά κτίρια, που αργότερα ονομάστηκαν Fenixloods I και Fenixloods II.

Οι επισκέπτες του μουσείου Φένιξ, που άνοιξε τις πύλες του στις 16 Μαΐου, βλέπουν τώρα τις αποβάθρες από τις οποίες αναχώρησαν κάποτε εκατομμύρια άνθρωποι για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ενώ πολλοί άλλοι έφτασαν στο Κάτεντρεχτ και στο Ρότερνταμ αναζητώντας μια νέα πατρίδα και μια καλύτερη ζωή.

Αυτή η ιστορία ενέπνευσε τον ιδρυτή των MAD Architects, Μα Γιανσόνγκ, τον πρώτο κινέζο αρχιτέκτονα που σχεδίασε μουσείο στην Ευρώπη. Ο Μα Γιανσόνγκ δημιούργησε το «Tornado», μια φουτουριστική προσθήκη στην παλιά αποθήκη, από γυαλισμένο ατσάλι, και μια από τις νεότερες προσθήκες στον ορίζοντα του Ρότερνταμ, που είναι διάσημο για τη μοντέρνα αρχιτεκτονική του.

Γλυπτό και πλατφόρμα θέασης ταυτόχρονα, το «Tornado» είναι μια σύνθεση με δύο σκάλες που ανεβαίνουν σπειροειδώς, οδηγώντας τους επισκέπτες από το εσωτερικό του μουσείου σε ένα κατάστρωμα πάνω από την οροφή, με πανοραμική θέα τόσο στον ποταμό Μάας όσο και στο «Hotel New York», την παλιά έδρα της ναυτιλιακής Holland America Line.

Με τη ρευστή, στροβιλιζόμενη μορφή του, το «Tornado» μοιάζει να βρίσκεται σε αέναη κίνηση, συμβολίζοντας τις μετακινήσεις και τις ιστορίες εκατομμυρίων ανθρώπων, οι ζωές των οποίων πήραν μια νέα τροπή στις αποβάθρες που υπάρχουν από κάτω. Λαμπερά εξωτερικά, αλλά απότομα εσωτερικά, τα σκαλοπάτια του «Tornado» συμβολίζουν επίσης ένα ταξίδι που μπορεί επιφανειακά να φαίνεται λαμπερό και περιπετειώδες, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ απαιτητικό.

Ωστόσο, όσο εντυπωσιακή και αν είναι αυτή η κατασκευή, αξέχαστα μένουν στους επισκέπες τα εκθέματα στις αίθουσες του μουσείου. Η συλλογή του Φένιξ ​​περιλαμβάνει πίνακες, γλυπτά, βίντεο, εγκαταστάσεις και φωτογραφίες, τόσο από ανερχόμενα ταλέντα όσο και από διεθνώς φημισμένους καλλιτέχνες, όπως οι Francis Alÿs, Sophie Calle, Shilpa Gupta, William Kentridge, Kimsooja, Steve McQueen, Małgorzata Mirga-Tas, Adrian Paci, Gordonka Yylebarry, Danh Võ και πολλοί άλλοι.

Οπως σχολιάζει, μάλιστα, στην εφημερίδα The Washington Post η Τζέσικα βαν Ντοπ ΝτεΧεσούς, οι εκθέσεις του μουσείου Φένιξ ​​παρέχουν ένα ανθρώπινο πλαίσιο που προκαλεί ενσυναίσθηση, ακόμη και γέλιο, σε μια στιγμή που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμπνέει ακροδεξιούς πολιτικούς στην Ευρώπη να εντείνουν την αντιμεταναστευτική ρητορική τους.

Ωστόσο οι ανατροπές και οι στροβιλισμοί που συμβολίζει το «Tornado» (το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο αρχιτεκτονικό περιοδικό dazeen) τής φάνηκαν πραγματικές, αφού και η ίδια υπάρχει χάρη στη μετανάστευση: τη δεκαετία του 1950 οι γονείς της Βαν Ντοπ ΝτεΧεσούς πήδηξαν κυριολεκικά στο άγνωστο, μετακομίζοντας από το Πουέρτο Ρίκο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αργότερα μετανάστευσε και εκείνη στην Ευρώπη. Το 2006 έφτασε στις Βρυξέλλες με φοιτητική βίζα, νιώθοντας εξαντλημένη μετά τη θητεία της στο Ιράκ ως νεαρή αξιωματικός του Σώματος Πεζοναυτών.

Θυμάται ακριβώς πώς ένιωθε μη γνωρίζοντας κανέναν στο Βέλγιο. Προσπαθούσε να τα βγάλει πέρα με μια γλώσσα που μόλις καταλάβαινε και ταπεινώθηκε πολλές φορές από τη γραφειοκρατική διαδικασία ενσωμάτωσης σε μια νέα χώρα. Τελικά παντρεύτηκε έναν Ολλανδό από το Ρότερνταμ με τον οποίο έζησαν στην Ουάσινγκτον και πλέον στις Βρυξέλλες, αποκαλύπτει η ταξιδιωτική δημοσιογράφος της Washington Post, περιγράφοντας και τη δική της μεταναστευτική ιστορία.

Δάκρυα και χαμόγελα

Η δημιουργία του Φένιξ χρηματοδοτήθηκε από το Iδρυμα Droom en Daad («Ονειρο και Δράση»), το οποίο επικεντρώνεται στην τέχνη. Επικεφαλής του project είναι ο Βιμ Πάιμπες, πρώην διευθυντής του Rijksmuseum του Αμστερνταμ, και στόχος του να γίνουν γνωστές παγκόσμιες ιστορίες και να «τεθούν ερωτήματα αντί να δίνονται απαντήσεις», μέσω της τέχνης και των εκθεμάτων που αποτυπώνουν όλο το φάσμα των συναισθημάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση – από την απελπισία και τον πόνο μέχρι την ελπίδα και την αγάπη.

«Η μετανάστευση δεν είναι καλή ή κακή, είναι δεδομένη», δήλωσε ο Πάιμπες. «Οσο υπάρχουμε, μετακινούμαστε. Είναι μέρος του DNA μας», τόνισε στην Washington Post.

Σε αντίθεση με τα τέλεια ανακαινισμένα σπίτια του 17ου αιώνα που πλαισιώνουν τα στενά κανάλια του Αμστερνταμ, το Ρότερνταμ προσφέρει μια διαφορετική εικόνα της Ολλανδίας. Εδώ, ο επιβλητικός ποταμός Μάας διασχίζει την πόλη, ανάμεσα σε λαμπερούς ουρανοξύστες και ρουστίκ ποταμόπλοια.

Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσετε την επίσκεψή σας είναι να πάρετε ένα θαλάσσιο ταξί από το Ναυτικό Μουσείο προς το Φένιξ. Μόλις φτάσετε στο μουσείο μπορείτε να ανεβείτε στην ταράτσα και να απολαύσετε την εκπληκτική θέα της πόλης, προτείνει η Βαν Ντοπ ΝτεΧεσούς στο ταξιδιωτικό άρθρο της.

Στην πρώτη αίθουσα του μουσείου, γράφει, παρουσιάζεται μια φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Η Οικογένεια των Μεταναστών», με εικόνες μεταναστών, από ένα νεαρό ζευγάρι που παντρεύεται στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο Λίβανο μέχρι ένα παιδί που κλαίει στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού. Πορτρέτα Πορτορικανών που εγκαταστάθηκαν στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1930 –υπογραμμίζοντας ότι η μετανάστευση δεν περιορίζεται από σύνορα ή διαβατήρια– προκάλεσαν ιδιαίτερη συγκίνηση στη δημοσιογράφο, καθώς οι γονείς της έκαναν ένα παρόμοιο ταξίδι όταν άφησαν το Πουέρτο Ρίκο για μια καλύτερη ζωή στη δυτική Νέα Υόρκη.

Ο «Λαβύρινθος της Βαλίτσας» είναι μια ξεχωριστή εγκατάσταση που οδηγεί τους επισκέπτες μέσα από έναν λαβύρινθο με πάνω από 2.000 βαλίτσες, η παλαιότερη από τις οποίες χρονολογείται στο 1898. Εδώ οι επισκέπτες καλούνται να σταματήσουν και να ακούσουν τις ιστορίες όσων δώρισαν τις αποσκευές τους για το project.

Τα καλλιτεχνικά έργα που εκτίθενται σε όλο το μουσείο μάς διδάσκουν ότι η μετανάστευση είναι μια σύνθετη εμπειρία. Το «Λεωφορείο» του αμερικανού καλλιτέχνη πολυμέσων Ρεντ Γκρουμς, ειδικά, ο οποίος δημιούργησε ένα υφασμάτινο λεωφορείο με μια ομάδα διαφορετικών ανθρώπων που συναντήθηκαν στο «Μεγάλο Μήλο», ζωντάνεψε στη Βαν Ντοπ ΝτεΧεσούς αναμνήσεις της από τη Νέα Υόρκη.

Το ίδιο και η εγκατάστασή «Φορτηγό με Μποτάρι – Μετανάστες», της Κορεάτισσας Κιμσουτζά, που απεικονίζει ένα παλιό λευκό φορτηγό Peugeot γεμάτο με μποτάρι (bottari), ένα παραδοσιακό κορεάτικο ύφασμα περιτυλίγματος που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αντικειμένων.

Δουλεμπόριο και δεσμά

Η μετανάστευση μπορεί να εκληφθεί εσφαλμένα ως μια αποκλειστικά εθελοντική διαδικασία, αλλά το δουλεμπόριο είναι επίσης μια μορφή μετανάστευσης, επισημαίνει η Βαν Ντοπ ΝτεΧεσούς στην Washington Post. Η πολυπλοκότητα εκείνης της εποχής μπορεί επίσης να φανεί στο μουσείο, με διαφορετικά έργα τέχνης και αντικείμενα, όπως πραγματικά δεσμά που χρησιμοποιήθηκαν για να ακινητοποιούν τους αφρικανούς σκλάβους και μια ιστορική απεικόνιση του δουλεμπορικού πλοίου «Brookes», ώστε να αναδείξουν τις φρικτές συνθήκες μεταφοράς τους.

Ακόμη, έργα τέχνης από ζάχαρη της νοτιοαφρικανής καλλιτέχνιδος Ζεναέκα Σινγκ δείχνουν την πορεία από τη δουλεία στη σύγχρονη καταναγκαστική εργασία, με μισθωτούς υπηρέτες από την Ινδία να καταφτάνουν στη Νότια Αφρική και στην Καραϊβική. Οπως το έθεσε συνοπτικά ο Πάιμπες, «τα δείχνουμε όπως είναι, αποτελούν μέρος της Ιστορίας».

Το μουσείο ενισχύει την άποψη ότι οι μετανάστες έχουν μοναδικές ιστορίες, προκλήσεις και χαρές. Και η απεικόνιση αυτών των εμπειριών μέσω της τέχνης επιτρέπει στους θεατές να σχηματίσουν τις δικές τους ερμηνείες.

Κοινότητα και κουζίνα

Τέλος, δίπλα στο Φένιξ υπάρχει το «Plein», ένας χώρος όπου φιλοξενούνται εκδηλώσεις όπως μαθήματα ολλανδικής γλώσσας και κοινοτικά δείπνα που ετοιμάζονται από πρόσφυγες.

«Παρατηρήσαμε ότι πολλοί πρόσφυγες δεν μπορούν να μαγειρέψουν τα δικά τους φαγητά στα κέντρα ασύλου, γι’ αυτό διοργανώνουμε δείπνα που ετοιμάζονται από μετανάστες σεφ, με αντίτιμο 5 ευρώ», δήλωσε η διευθύντρια του Φένιξ, Ανε Κρέμερς, «και πάντα ξεπουλάμε».

Κάθε Τρίτη στο «Plein» ένας διαφορετικός μάγειρος ετοιμάζει φαγητά της πατρίδας του

Επίσης, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το «Plein» φιλοξενεί το «Taalcafé» («Καφενείο της γλώσσας»), όπου δεν γίνονται μαθήματα αλλά χαλαρές συζητήσεις καθοδηγούμενες από εθελοντές που βοηθούν ξένους να μάθουν ολλανδικά. Ο τούρκος σεφ Μακσούτ Ακσάρ, δε, διευθύνει το εστιατόριο του μουσείου «O Anatolian Café & Bakery», το οποίο αντικατοπτρίζει τις γαστρονομικές παραδόσεις των πολλών μειονοτήτων σε όλη την Ανατολία, και όπου μπορεί κανείς να απολαύσει γεύματα όπως νόστιμα κιοφτέ από αρνίσιο κιμά με σάλτσα ταχίνι-πιγιάζ για λιγότερα από 25 ευρώ.

«Αυτή η περιοχή υπήρξε πατρίδα πολλών πολιτισμών λόγω της γεωπολιτικής σημασίας της. Αυτή η οπτική υπογραμμίζει πόσο γρήγορα μπορεί κανείς να γίνει μετανάστης, λόγω των μεταβαλλόμενων συνόρων και των πολιτικών καταστάσεων», σημειώνει ο Ασκάρ.

