Πέθανε ο Λι Εβανς, ολυμπιονίκης του 1968 στα 400 και ακτιβιστής για τα δικαιώματα των μαύρων

Ο Αμερικανός Λι Εβανς, ένας από τους μακροβιότερους ρέκορντμεν όλων των εποχών στον στίβο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και ακτιβιστής για τα δικαιώματα των μαύρων, πέθανε, σε ηλικία 74 ετών.

Ο Εβανς άφησε εποχή όταν έσπασε για πρώτη φορά στα χρονικά, το όριο των 44 δευτερολέπτων στα 400 μέτρα, στους Ολυμπιακούς της Πόλης του Μεξικού, το 1968. Τότε, είχε σημειώσει ένα ασύλληπτο παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 43.86, το οποίο παρέμεινε επί 20 χρόνια πριν το καταρρίψει ο Μπουτς Ρέινολντς στη Βαρκελώνη.

A clip on Lee Evans from the NBC Sports film "1968," voiced by Serena Williams, and more on Evans at the Mexico City Olympics here: https://t.co/vEcAfPz3sC pic.twitter.com/SoE5CIcM3Z

Στους αγώνες του 1968, όπου οι συναθλητές του Τόμι Σμιθ και Τζον Κάρλος είχαν υψώσει τις γροθιές τους φορώντας μαύρα γάντια όταν ανέβηκαν στο πόντιουμ των 200μ., ο Εβανς και οι συμπατριώτες του Λάρι Σμιθ και Ρον Φρίμαν επέλεξαν να φορέσουν μαύρους μπερέδες για να δείξουν την αλληλεγγύη τους στους Σμιθ και Κάρλος και στους Μαύρους Πάνθηρες. Με τους Σμιθ και Κάρλος, ήταν συναθλητής στο πανεπιστήμιο San Jose State της Καλιφόρνιας.

Στο Μεξικό ο Εβανς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και με την ομάδα των ΗΠΑ στην σκυταλοδρομία 4×400μ. Μαζί με τους Τζέιμς, Φρίμαν και Βινς Μάθιους έτρεξαν σε 2.56.16 και έσπασαν το παγκόσμιο ρεκόρ που κράτησε για 24 χρόνια.

Ο Εβανς πέθανε την Τετάρτη στη Νιγηρία, όπου ήταν προπονητής σε σχολείο, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οταν σταμάτησε να αγωνίζεται, πέρασε χρόνια στην Αφρική, δουλεύοντας για τον ΟΗΕ, και προπονώντας αθλητές του στίβου, ανάμεσά τους και την εθνική ομάδα της Νιγηρίας, ενώ αργότερα, έκανε το ίδιο στη Σαουδική Αραβία.

Τη δεκαετία του ’60, ήταν ενεργό μέλος της Ολυμπιακής Ομάδας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, παλεύοντας για ίσα δικαιώματα για τους μαύρους αθλητές και πρωτοστάτησε στις διαμαρτυρίες στη διοργάνωση του 1968.

🙏🏾It is with profound sadness that I learned of passing of 2-time Olympic Champion & founding “Olympic Project For Human Rights “ member/advocate (2nd from left) LEE EVANS. His legacy of contributions to sports & the struggle for social justice is indelible and enduring-R.I.P.🙏🏾 pic.twitter.com/FEFAR1JMap

— Dr Harry Edwards (@drharryedwards) May 19, 2021