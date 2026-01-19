«Οχι άλλη τέτοια ανάπτυξη» λέει το Νότιο Αιγαίο

Ομόφωνα «όχι» λένε η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Πάρος, η Ιος, η Μήλος, η Ρόδος και πολλά άλλα νησιά στις λεγόμενες στρατηγικές τουριστικές επενδύσεις και στο επιχειρηματικό real estate.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, η Περιφερειακή Ενωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου τάχθηκε ομόφωνα κατά των σχετικών σχεδίων. Στη συνεδρίαση της 11ης Δεκεμβρίου 2025, με παρόντες τους εκπροσώπους – δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους είκοσι νησιών, υιοθετήθηκε κείμενο που απορρίπτει τις τουριστικές επενδύσεις και το real estate χωρίς προϋποθέσεις.

Οι τοπικές κοινωνίες των νησιών αντιδρούν, αναφέροντας ότι απειλείται η υπόστασή τους και ότι τα «εργαλεία τουριστικής ανάπτυξης» χρησιμοποιούνται χωρίς δημόσιο σχεδιασμό και χωρίς σεβασμό στους τοπικούς όρους δόμησης και τις αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται το τοπίο και να μην προκύπτει τελικά υπεραξία για τα νησιά και τους κατοίκους τους.

Το θέμα έφερε προς συζήτηση ο δήμαρχος Θήρας Νίκο Ζώρζο ο οποίος ξεκίνησε λέγοντας: «Τα τελευταία χρόνια, οι λεγόμενες στρατηγικές επενδύσεις για τον τουρισμό έχουν μετατραπεί σε όχημα αλλοίωσης, του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ιστού των νησιών μας. Ενα θεσμικό πλαίσιο, που υποτίθεται ότι θα έφερνε βιώσιμη ανάπτυξη, χρησιμοποιείται πλέον για να παρακάμπτει τους Δήμους, να αγνοεί τη φέρουσα ικανότητα και να εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος του δημοσίου».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο δήμαρχος, «στην Ιο, το 30% του νησιού έχει συγκεντρωθεί στα χέρια ενός επενδυτή με σχέδια που χαρακτηρίστηκαν στρατηγικές επενδύσεις, παρά τις αρνητικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη Μήλο, η υπόθεση του Σαρακήνικου αποκάλυψε την αυθαιρεσία και τη μη τήρηση των αποφάσεων του ΣτΕ και ανάγκασε το Υπουργείο να ανακαλέσει οικοδομική άδεια, αφού είχε ήδη τραυματιστεί τοπίο μοναδικής ομορφιάς. Στη Σίκινο, ο Δήμος θέσπισε αυστηρούς περιορισμούς στη δόμηση ώστε να φρενάρει την άναρχη ανάπτυξη. Η Φολέγανδρος και η Ανάφη ζουν την ίδια αγωνία, βλέποντας τις πιέσεις να αυξάνονται».

Για το νησί που ο ίδιος διοικεί ο κ. Ζώρζος ανέφερε: «Η Θήρα δεν μένει απαθής. Δηλώνουμε καθαρά ότι είμαστε αντίθετοι με την ένταξη οποιουδήποτε έργου στα καθεστώτα στρατηγικών επενδύσεων όταν αυτό δεν έχει την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας και δεν ελέγχεται ως προς τη συμβατότητά του με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο και τη φέρουσα ικανότητα του νησιού. Το μοντέλο που επιτρέπει να αποφασίζεται η τύχη ενός τόπου από επιτροπές της Αθήνας δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν είναι αναπτυξιακό εργαλείο οι στρατηγικές επενδύσεις, είναι εργαλείο αποδιάρθρωσης και καταστροφής των νησιών μας».

Το συλλογικό όργανο των δημάρχων του Νοτίου Αιγαίου υιοθέτησε την εισήγηση ζητώντας:

1. Αναστολή αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων που δεν έχουν τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών

2. Θεσμική κατοχύρωση της υποχρεωτικής συμμετοχής των Δήμων στη γνωμοδότηση και στην έγκριση τέτοιων έργων

3. Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων μόνο μετά από έλεγχο φέρουσας ικανότητας και με πλήρη συμβατότητα με τα Ειδικά ή Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια

4. Κατάργηση του πλαισίου των στρατηγικών επενδύσεων και απαγόρευση όλων των μορφών που συνδυάζουν τουρισμό και real estate στον νησιωτικό χώρο, όπου οι αντοχές της γης και των κοινωνιών είναι πεπερασμένες.

