Οι καταστροφές στη Γλυφάδα με τον φακό του Reuters

Η καταιγίδα που προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι άργησε, αλλά δυστυχώς ήρθε. Και άφησε πίσω της, το βράδυ της Τετάρτης (21.01) απίστευτες καταστροφές και μια νεκρή, επιβεβαιώνοντας ότι η Αττική, επί δεκαετίες χτισμένη άναρχα και χωρίς κανέναν προγραμματισμό, παραμένει ουσιαστικά ανοχύρωτη στις νέες πραγματικότητες του μεσογειακού κλίματος –το γεγονός ότι η καταστροφή ήλθε σε ένα από τα πιο δημοφιλή και ακριβά προάστια, τη Γλυφάδα, εικονογράφησε –και με τον φακό του Reuters– μια άλλη αλήθεια: ότι κανείς δεν γλιτώνει από το νερό αν δεν το έχει σεβαστεί…