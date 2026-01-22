Οι καταστροφές στη Γλυφάδα με τον φακό του Reuters

Η καταιγίδα που προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι άργησε, αλλά δυστυχώς ήρθε. Και άφησε πίσω της, το βράδυ της Τετάρτης (21.01) απίστευτες καταστροφές και μια νεκρή, επιβεβαιώνοντας ότι η Αττική, επί δεκαετίες χτισμένη άναρχα και χωρίς κανέναν προγραμματισμό, παραμένει ουσιαστικά ανοχύρωτη στις νέες πραγματικότητες του μεσογειακού κλίματος –το γεγονός ότι η καταστροφή ήλθε σε ένα από τα πιο δημοφιλή και ακριβά προάστια, τη Γλυφάδα, εικονογράφησε –και με τον φακό του Reuters– μια άλλη αλήθεια: ότι κανείς δεν γλιτώνει από το νερό αν δεν το έχει σεβαστεί…
Αργά τη νύχτα της Τετάρτης, η βροχή είχε κοπάσει - και οι κάτοικοι της Ανω Γλυφάδας βγήκαν στον δρόμο για να αναζητήσουν -βυθισμένα στη λάσπη και στα βράχια- τα αυτοκίνητά τους
REUTERS/Louisa Gouliamaki
Τα αμάξια που έτυχε να βρεθούν στην πορεία του χειμάρρου παρασύρθηκαν δεκάδες μέτρα πιο κάτω
REUTERS/Louisa Gouliamaki
