Μινεσότα: Η ICE συλλαμβάνει «εγκληματία» ετών 5

Μετά την εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης Αμερικανίδας Ρενέ Γκουντ, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (η περιβόητη ICE) επεκτείνει τη δράση της και στα… νηπιαγωγεία της Μινεσότα!

Συνέλαβε ένα πεντάχρονο αγόρι καθώς επέστρεφε στο σπίτι του από το σχολείο, και τον μετέφερε μαζί με τον πατέρα του σε κέντρο κράτησης στο Τέξας, σύμφωνα με τους υπεύθυνους του σχολείου.

Ο Λίαμ Ράμος, μαθητής του νηπιαγωγείου, και ο πατέρας του συνελήφθησαν έξω από το σπίτι τους, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη η Ζίνα Στένβικ, υπεύθυνη της σχολικής περιφέρειας στο Κολούμπια Χάιτς, προάστιο της Μινεάπολης. Ο Λίαμ, γράφει ο βρετανικός Guardian, είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά της σχολικής περιφέρειας που έχουν συλληφθεί από πράκτορες της ICE τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Οπως περιέγραψε η Στένβικ, πατέρας και γιoς είχαν μόλις φτάσει στο σπίτι από το νηπιαγωγείο, όταν ένας πράκτορας έβγαλε τον Λίαμ από το αυτοκίνητο, τον οδήγησε μέχρι την εξώπορτα και του είπε να χτυπήσει το κουδούνι «για να δουν αν υπήρχε κάποιος άλλος στο σπίτι – ουσιαστικά χρησιμοποιώντας ένα πεντάχρονο παιδί ως δόλωμα»…

Ο μεγαλύτερος αδελφός του Λίαμ, μαθητής γυμνασίου, επέστρεψε στο σπίτι 20 λεπτά αργότερα.

Ο Μαρκ Προκός, δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια, δήλωσε ότι η οικογένεια έχει ενεργή αίτηση ασύλου και παρουσίασε έγγραφα που δείχνουν ότι πατέρας και γιος εισήλθαν στις ΗΠΑ από επίσημο σημείο εισόδου. «Η οικογένεια έκανε ό,τι έπρεπε σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν. Δεν ήρθαν εδώ παράνομα. Δεν είναι εγκληματίες», είπε. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει εντολή απέλασης εις βάρος τους.

Οι σχολικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα δύο φωτογραφίες από το περιστατικό: στη μία φαίνεται ο Λίαμ, με μπλε σκουφί, έξω από την εξώπορτα με έναν μασκοφόρο πράκτορα στο πλευρό του· στην άλλη, ο Λίαμ στέκεται δίπλα σε ένα αυτοκίνητο, με έναν άνδρα να κρατά το σακίδιό του.

«Γιατί να συλλάβεις ένα πεντάχρονο παιδί; Μπορεί αυτό το παιδί μπορεί να χαρακτηριστεί βίαιος εγκληματίας», είπε η Στένβικ.

Κατά τη συνήθη τακτική, το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, εξέδωσε ανακοίνωση το βράδυ της Τετάρτης, η οποία ανέφερε ότι η ICE διεξήγαγε «στοχευμένη επιχείρηση» για τη σύλληψη του πατέρα του Λίαμ, τον οποίο χαρακτήρισε «παράνομο αλλοδαπό». «Η ICE δεν στόχευσε ένα παιδί», ανέφερε η ίδια ανακοίνωση, με τον ισχυρισμό ότι «ο πατέρας διέφυγε πεζός – εγκαταλείποντας το παιδί του» και ότι «για την ασφάλεια του παιδιού, ένας από τους αξιωματικούς της ICE παρέμεινε μαζί του, ενώ οι άλλοι συνέλαβαν [τον πατέρα]».

Η σχολική περιφέρεια δημοσιοποίησε δήλωση της δασκάλας του Λίαμ, η οποία είπε σοκαρισμένη: «Ο Λίαμ είναι ένας λαμπρός μικρός μαθητής. Είναι τόσο ευγενικός και στοργικός. Μπαίνει κάθε μέρα στην τάξη και απλώς φωτίζει την αίθουσα. Το μόνο που θέλω είναι να επιστρέψει εδώ και να είναι ασφαλής».

Η κράτηση ενός τόσο μικρού παιδιού θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις, είπε ο Προκός. «Μόλις οι συμμαθητές του μάθουν ότι η κυβέρνηση τον πήρε μακριά… δεν είμαι ειδικός για να μιλήσω για το πόση ζημιά θα προκαλέσει αυτό. Δεν αφορά μόνο την οικογένεια, αλλά ολόκληρη την κοινότητα και όλα αυτά τα παιδιά που τώρα θα βιώσουν δευτερογενές τραύμα».

Την Τρίτη, σύμφωνα με τον Guardian, ένας 17χρονος μαθητής του Κολούμπια Χάιτς συνελήφθη από «οπλισμένους και μασκοφόρους πράκτορες» χωρίς την παρουσία γονέων, όπως είπε η Στένβικ. Στις 14 Ιανουαρίου, πράκτορες της ICE «εισέβαλαν σε διαμέρισμα και συνέλαβαν μια 17χρονη μαθήτρια λυκείου και τη μητέρα της», ενώ στις 6 Ιανουαρίου «ένα δεκάχρονο κορίτσι της Δ’ Δημοτικού φέρεται να συνελήφθη από την ICE καθ’ οδόν προς το δημοτικό σχολείο μαζί με τη μητέρα της», πρόσθεσε η ίδια.

«Πράκτορες της ICE περιφέρονται στις γειτονιές μας, κάνουν κύκλους γύρω από τα σχολεία μας, ακολουθούν τα λεωφορεία μας, μπαίνουν στους χώρους στάθμευσης και παίρνουν τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας είναι τραυματισμένα. Ορισμένες οικογένειες επιλέγουν να μένουν στο σπίτι από φόβο για την ICE. Το αίσθημα ασφάλειας στην κοινότητά μας και γύρω από τα σχολεία μας έχει κλονιστεί», είπε η Στένβικ.

