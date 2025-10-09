Ουκρανικό: Νέος γύρος συνομιλίων στην Ουάσινγκτον

Ουκρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει στις ΗΠΑ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ειδικότερα, επικεφαλής της αντιπροσωπείας θα είναι η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο μαζί με τον επικεφαλής του γραφείου του προέδρου, Αντριι Γερμάκ και τον Ουκρανό επίτροπο για την πολιτική των κυρώσεων, Βλάντισλαβ Βλασιούκ.

Τα θέματα στην ατζέντα

Τα ζητήματα που αναμένεται να συζητηθούν, σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο, θα περιλαμβάνουν την αεράμυνα, την ενέργεια και τα επόμενα βήματα σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, καθώς και την πορεία των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

Οπως τονίζει ο Ζελένσκι, στο «τραπέζι» θα τεθεί και το ζήτημα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, όπως αναφέρει, σε εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες για την «Συμμαχία των Προθύμων». «Θα προετοιμάσουμε τις αντίστοιχες ενέργειες και συναντήσεις μας, καθώς και τα αποτελέσματα για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο», γράφει ο Ζελένσκι.

The cooperation with the United States continues. A team led by Prime Minister @Svyrydenko_Y, together with Head of the Office @AndriyYermak and my Commissioner on sanctions policy @VladVlas will be in the U.S. at the beginning of next week. Topics include air defense, energy,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 9, 2025

«Πιστεύω πως ο πρόεδρος Τραμπ μας θέλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και υποστηρίξαμε αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύω πως θέλει πολύ να δει μια κατάπαυση του πυρός και τον τερματισμό του πολέμου. Πιστεύω πως αυτός ήταν ο στόχος που από την αρχή. Είμαστε ευγνώμονες για αυτό», συνεχίζει την ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Πιστεύω πως η συνάντησή μας, σε συνδυασμό με τα πραγματικά γεγονότα, τον έχουν κάνει να καταλάβει σε ευρύτερο βαθμό ότι οι Ρώσοι του «πουλάνε» κάτι που δεν είναι σε θέση να του δώσουν», σημειώνει ο Ζελένσκι.

Και καταλήγει: «Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι μετά τη συνάντησή μας, συνεχίζεται ένας διάλογος σε αρκετά επίπεδα. Και παρεμπιπτόντως, όλοι αναφέρουν ότι, παρά τον κρύο καιρό εκεί έξω, οι σχέσεις μας [με τον Τραμπ] παραμένουν θερμές».

