Πώς ο Τραμπ διώχνει τους τουρίστες από τις ΗΠΑ

Η παύση λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το πιο πρόσφατο δείγμα του χάους που είναι συνυφασμένο με την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ – περίπου το ένα τέταρτο όλων των κυβερνητικών υπαλλήλων τίθενται σε αναγκαστική άδεια άνευ αποδοχών μέχρι οι διαπραγματεύσεις του προέδρου με τους Δημοκρατικούς καταλήξουν σε συμφωνία.

Το ομοσπονδιακό shutdown επηρεάζει και τον τουρισμό των ΗΠΑ, αν και δεν προκαλεί σημαντικά προβλήματα στις αφίξεις, καθώς τόσο η ασφάλεια των αεροδρομίων όσο και ο έλεγχος των συνόρων θεωρούνται βασικές υπηρεσίες, οπότε λειτουργούν κανονικά, όπως επισημαίνει δημοσίευμα της βρετανικής Telegraph.

Η κατάσταση, όμως, είναι διαφορετική στα μουσεία και στα εθνικά πάρκα της χώρας, που θα πληγούν σοβαρά από την έλλειψη προσωπικού. Στην Ουάσινγκτον, το Smithsonian έχει ανακοινώσει ότι αναμένει να βάλει λουκέτο μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Στο Καπιτώλιο, το κέντρο επισκεπτών έχει ήδη κλείσει, εμποδίζοντας όσους επιθυμούν να επισκεφθούν τη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου.

Δεδομένου ότι εκτείνονται σε πάνω από 80 εκατ. στρέμματα, τα εθνικά πάρκα δεν μπορούν να κλείσουν με τον ίδιο τρόπο. Ωστόσο, ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση τεράστιων σε έκταση πάρκων, όπως το Γέλοουστοουν και το Γιοσέμιτι, σε άριστη κατάσταση, προειδοποιούν τους ταξιδιώτες να μην τα επισκεφθούν, καθώς η έλλειψη δασοφυλάκων δυσκολεύει την παροχή βοήθειας σε επισκέπτες που τυχόν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας.

Τα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ είναι ιδιαιτέρως δημοφιλή στους τουρίστες. Η Telegraph αναφέρει ότι το 2023 είχαν συρρεύσει σε αυτά 331 εκατομμύρια επισκέπτες, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο αριθμητικό ρεκόρ.

Οι σκληρές διαπραγματεύσεις του Τραμπ με τους Δημοκρατικούς νομοθέτες θέτει σε κίνδυνο τη φήμη των ΗΠΑ ως διεθνούς τουριστικού προορισμού, αλλά αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση επιλέγει να θυσιάσει τον τουριστικό τομέα της χώρας για να προωθήσει την ξενοφοβική της ατζέντα. Το έχει κάνει ήδη με την αυστηροποίηση των κανόνων για τις βίζες, στο πλαίσιο των περιορισμών για τη μετανάστευση.

Κάποιοι από τους αιτούντες βίζα υποχρεώνονται να καταβάλουν χρηματική εγγύηση που κυμαίνεται από 250 έως 10.000 δολάρια (215 έως 8.500 ευρώ) κατά περίσταση, ώστε να διασφαλισθεί ότι δεν θα εξαφανιστούν μετά την είσοδό τους στη χώρα.

Δραματική είναι και η αύξηση των ελέγχων στα αεροδρόμια των ΗΠΑ, που έχουν ως αποτέλεσμα ορισμένοι άτυχοι ταξιδιώτες να κρατούνται και να απελαύνονται για λόγους ήσσονος σημασίας. Η Telegrαph αναφέρει ως ενδεικτική την περίπτωση της 28χρονης ουαλής τουρίστριας Μπέκι Μπερκ, που κρατήθηκε για 19 ημέρες όταν οι υπάλληλοι μετανάστευσης ανακάλυψαν ότι σχεδίαζε να αναλάβει εθελοντική εργασία στις ΗΠΑ με αντάλλαγμα δωρεάν διαμονή…

Ενα νέο εμπόδιο για τους τουρίστες είναι η απαγόρευση εισόδου που σχετίζεται με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κυβέρνηση διαψεύδει πληροφορίες ότι έχουν απελαθεί τουρίστες για memes κατά του Τραμπ, αλλά δεδομένου ότι ο ίδιος ο πρόεδρος ζητά ανάκληση βίζας για όσους εκφράζουν «αντιαμερικανικές απόψεις», η Telegraph δεν αποκλείει κάποιοι ελεγκτές να λειτούργησαν με υπερβάλλοντα ζήλο.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ προειδοποίησε ότι μόνο σε «νομοταγείς Αμερικανούς» θα επιτραπεί να παρακολουθήσουν τον τελικό του αμερικανικού ποδοσφαίρου – με τις αρχές μετανάστευσης να περιπολούν το στάδιο διεξαγωγής του.

Ολα αυτά ακούγονται σουρεαλιστικά για μια χώρα που εδώ και δεκαετίες διαφημίζεται ως μια από τις πιο φιλικές προς τον τουρισμό παγκοσμίως. Η στάση των Αμερικανών απέναντι στους απανταχού επισκέπτες της χώρας τους δεν έχει αλλάξει, σημειώνει η Telegraph, αλλά οι εμμονές του Λευκού Οίκου με την παράνομη μετανάστευση δεν αντανακλούν πλέον αυτά τα φιλικά συναισθήματα.

Θα φανταζόταν κανείς ότι ένας πρόεδρος που για πέντε συναπτές δεκαετίες αξιοποιούσε την προσωπική του εικόνα για να προωθήσει τις επιχειρήσεις του θα κατανοούσε την αξία της προστασίας της φήμης των ΗΠΑ ως χώρας φιλικής προς τους τουρίστες – αλλά οι κινήσεις και η ρητορική του, καθώς και ένα μπαράζ αρνητικών δημοσιευμάτων με εμπειρίες κακομεταχείρισης ξένων επισκεπτών, λειτουργούν αποθαρρυντικά για όσους επιθυμούν να κάνουν το ταξίδι.

Αναμενόμενα, αυτές οι εξελίξεις έχουν ήδη φέρει αρνητικά αποτελέσματα. Τα τελευταία στοιχεία από την Καλιφόρνια παρουσιάζουν μείωση ξένων επισκεπτών κατά 8% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ η Νέα Υόρκη αναμένεται να δεχτεί 2 εκατομμύρια λιγότερους τουρίστες σε σύγκριση με το 2024. Ωστόσο, τόσο η Πολιτεία όσο και η πόλη των ΗΠΑ ωχριούν σε σύγκριση με το παραδοσιακά τουριστικό Λας Βέγκας, το οποίο σημειώνει εντυπωσιακή μείωση επισκεπτών κατά 11% φέτος.

Αυτά τα στατιστικά αναμένεται να επιδεινωθούν προϊόντος του χρόνου. Αν, μάλιστα, ο Τραμπ πραγματοποιήσει την απειλή του να στείλει την Εθνοφρουρά στους δρόμους της Νέας Υόρκης, οι εν δυνάμει τουρίστες μάλλον θα αποφύγουν τις ρομαντικές διακοπές τους στη μεγαλούπολη της ανατολικής ακτής τα φετινά Χριστούγεννα.

