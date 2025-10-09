Τραμπ και Μέση Ανατολή: Μια ειρήνη «φτιαγμένη για την τηλεόραση»

Γνωρίζοντας, πλέον, τον αμερικανό πρόεδρο, δεν προκαλεί σε κανέναν εντύπωση ότι η ανακοίνωση μιας ιστορικής συμφωνίας για τη Μέση Ανατολή έγινε μπροστά στις κάμερες και στα κοινωνικά δίκτυα· στην εποχή του Ντόναλντ Τραμπ, η πολιτική του θεάματος αντικαθιστά τη διακριτική τέχνη της διεθνούς διαπραγμάτευσης.

Ο Τραμπ προήδρευε μιας συνεδρίασης για τη βία της Antifa σε αριστερών τάσεων πόλεις, με τις κάμερες στραμμένες επάνω του, όταν ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, τον πλησίασε, κάτι του ψιθύρισε στο αυτί και του έδωσε ένα σημείωμα. «Μόλις έλαβα ένα μήνυμα από τον υπουργό Εξωτερικών», ανακοίνωσε, ζητώντας σιωπή από το ακροατήριο, «που λέει ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία στη Μέση Ανατολή και θα με χρειαστούν σύντομα».

Ενας φωτογράφος του Associated Press, χρησιμοποιώντας τηλεφακό, κατέγραψε το περιεχόμενο του σημειώματος: «Πολύ κοντά», έγραφε , με τις δύο πρώτες λέξεις υπογραμμισμένες. «Χρειαζόμαστε την έγκρισή σας για μια ανάρτηση στο Truth Social, ώστε να είστε εσείς ο πρώτος που θα ανακοινώσει τη συμφωνία» συνέχιζε.

Ετσι γράφεται η Ιστορία σε αυτόν τον Λευκό Οίκο, σημειώνει η Telegraph: όχι με επίσημες συνεντεύξεις Τύπου ή προεδρικές ομιλίες από το Οβάλ Γραφείο, αλλά με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ίδιου του προέδρου.

Η στιγμή θεωρήθηκε τόσο επείγουσα, που ο Τραμπ απάντησε σε μόλις έντεκα ακόμη ερωτήσεις, για το κλείσιμο της κυβέρνησης, την τιμωρία της Αntifa και, φυσικά, τις ελπίδες του για το Νομπέλ Ειρήνης, πριν αποχωρήσει για να ασχοληθεί με το «ζήτημα της ειρήνης στη Γάζα».

This is the moment US Secretary of State Marco Rubio handed a note to President Donald Trump during a meeting at the White House, before the President announced a deal to end the war in Gaza was close. pic.twitter.com/q1JKiwO262 — The National (@TheNationalNews) October 8, 2025

Ενας από τους δημοσιογράφους που επιλέγονται προσεκτικά για τις προεδρικές εκδηλώσεις του υπενθύμισε ότι έχει προταθεί από πολλές χώρες για το Νομπέλ. «Από πολλές, από πάρα πολλές χώρες», απάντησε ο Τραμπ με ικανοποίηση. Συνέχισε δηλώνοντας ότι είχε «τερματίσει επτά πολέμους» και βρισκόταν «στα πρόθυρα του όγδοου». «Nομίζω ότι κανείς στην Ιστορία δεν έχει επιτύχει κάτι τέτοιο, αλλά ίσως βρουν έναν λόγο να μη μου το δώσουν» πρόσθεσε ειρωνικά.

Λίγα λεπτά αργότερα έφυγε για το Οβάλ Γραφείο, συνοδευόμενος από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον Ρούμπιο. Ακόμη και για έναν πρόεδρο που έχει μιλήσει αμέτρητες φορές για «ειρήνη στη Μέση Ανατολή», η ημέρα αυτή ήταν ξεχωριστή, σημειώνει η Telegraph: ένα απολύτως τηλεοπτικό γεγονός, σκηνοθετημένο για τα ΜΜΕ και τα κοινωνικά δίκτυα.

Και τότε ήρθε η ανάρτηση στο Truth Social και οι οθόνες των δημοσιογράφων σε όλη την Ουάσιγκτον «άναψαν». Ταυτόχρονα, χιλιάδες χρήστες έσπευσαν να δουν αν πράγματι είχε επιτευχθεί ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Αντί όμως για διπλωματική ανακοίνωση, εμφανίστηκε ένα πολιτικό βίντεο με τη φωνή του αφηγητή να καταγγέλλει: «Οι Δημοκρατικοί, το κόμμα των ανοιχτών συνόρων, των διεμφυλικών και της ανομίας στους δρόμους, κλείνουν την κυβέρνηση για να ικανοποιήσουν την ριζοσπαστική Αριστερά».

Αποδείχθηκε ότι ήταν ψευδής συναγερμός· είτε ο Τραμπ διασκέδαζε τρολάροντας τον κόσμο, είτε απλώς ανέβηκε ένα προγραμματισμένο εκ των προτέρων βίντεο.

Ωστόσο, δεν χρειάστηκε να περάσει πολύς χρόνος για να έρθει η πραγματική ανακοίνωση: πενήντα λεπτά αργότερα, ο Τραμπ δημοσίευσε το μεγάλο του μήνυμα. «Ανακοινώνω με υπερηφάνεια ότι το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου μας», έγραψε. Οι όμηροι, σύμφωνα με την ανάρτηση, θα απελευθερωθούν και οι Ισραηλινές Δυνάμεις θα αποσυρθούν «σε μια συμφωνημένη γραμμή».

Το μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου 20 σημείων, που περιλαμβάνει ειρηνευτική δύναμη σταθεροποίησης, ανθρωπιστική βοήθεια και ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, παραμένει ακόμη ανοιχτό για διαπραγμάτευση. Οπως άφησε να εννοηθεί ο ίδιος ο Τραμπ, αυτά είναι ζητήματα για μια άλλη ημέρα.

