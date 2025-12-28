Ουκρανία-Διαβουλεύσεις: Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ και Πούτιν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είχε την Κυριακή ο πρόεδρος των Ηνωμένες Πολιτείες Ντόναλντ Τραμπ, λίγη ώρα πριν από τη συνάντησή του στη Φλόριντα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με δήλωση του ίδιου του Τραμπ, το τηλεφώνημα με τον ρώσο πρόεδρο ήταν «καλό και παραγωγικό», χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας. Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς ακολουθεί η κατ’ ιδίαν συνάντηση του αμερικανού προέδρου με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διπλωματικών διεργασιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ανάρτηση του προέδρου αναφέρει: «Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Πούτιν πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα στις 13:00 [20:00 ώρα Ελλάδος], με τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική τραπεζαρία του Μαρ-α-Λάγκο. Ο Τύπος είναι προσκεκλημένος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος Τραμπ».

