Το ηλεκτρικό smart ετοιμάζεται. Θα γίνει κι αυτό αταξικό success story;

Η μεγαλύτερή του επιτυχία ήταν ότι έγινε αταξικό. Με άλλα λόγια, μπορούσες να δεις τον οποιονδήποτε μέσα και αυτός ο οποιοσδήποτε να αισθάνεται καλά που είναι εκεί μέσα. Κοινώς, είτε είναι φοιτητής είτε είναι κοπελίτσα είτε ζευγάρι είτε εφοπλιστής είτε άνεργος είτε μάστορας είτε είναι οποιοσδήποτε άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Η επιτυχία του smart ήταν ότι δεν ταυτίστηκε με κάτι σαν το αυτοκίνητο του πτωχοποιημένου – έστω κι αν η χώρα ήταν.

Οι Γερμανοί το είχαν πακετάρει πολύ σωστά εμπορικά. Πλέον, το ζητούμενο επαναλαμβάνεται και για την επόμενη γενιά, αυτήν που τώρα ετοιμάζουν. Μόλις έβγαλαν στον αέρα τις πρώτες κατασκοπευτικές φωτογραφίες. Για την ακρίβεια, φωτογραφίες με καμουφλάζ.

Το βασικό σχήμα -όσο μπορεί κανείς να καταλάβει- παραμένει λίγο-πολύ το ίδιο. Και ορθώς. Διθέσιο, εξ ου και το νέο βαφτιστικό “hashtag2” ή #2, Μικρό μεταξόνιο, κοφτό πίσω μέρος. Αδιάψευστα smart.

Άραγε θε μπορέσει ως ηλεκτρικό να επαναλάβει την επιτυχία; Θα δείξει. Όμως, για την ώρα, έχει ένα σημαντικό ατού. Μπορεί και δύο. Το πρώτο ότι ως αυτοκίνητο πόλης δεν υπάρχουν τρομερές απαιτήσεις για αυτονομία του. Με το smart θες να κάνεις τη δουλειά σου, με κάτι ντιζαϊνάτο και ξεχωριστό που θα μπορεί να δηλώσει αισθητική ταυτότητα.

Βέβαια, πλέον έχουν μπει και οι κινέζοι μέσα, των οποίων τε αυτοκίνητα δεν δείχνουν ότι είναι oriental και ξεχασμένα στα αισθητικά χρονοντούλαπο της ιστορίας. Κάθε άλλο.

Το δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι το smart ήδη κατέχει το brand – το σχήμα και το όνομα. Κι αυτά μετρούν πολύ στην πορεία ενός προϊόντος. Για την ώρα, οι δοκιμές στην πίστα συνεχίζονται αδιάκοπα και μένει να φανεί πώς θα μπορέσει η smart να τοποθετήσει το νέο της παιδί απέναντι σε μια αγορά μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων που αντικαθιστούν τα μικρά θερμικά.

Η ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης της smart πραγματοποιεί εκτεταμένες δοκιμές και διαδικασίες επικύρωσης σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις ανά τον κόσμο με αυτόν τον στόλο. Σε δοκιμαστικό κέντρο στην Κίνα, οι μηχανικοί εστιάζουν στα βασικά οδηγικά χαρακτηριστικά: στη ρύθμιση της ανάρτησης και του χειρισμού για μέγιστη ευελιξία στην πόλη, στον έλεγχο της δομικής ακαμψίας και στη βελτιστοποίηση του συστήματος πέδησης. Το αμιγώς ηλεκτρικό smart #2 παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στα τέλη του 2026.

Το αν θα καταφέρει να χωρέσει μέσα στις δύο του θέσεις όλον αυτόν τον κοινωνικό πλουραλισμό που λέγαμε παραπάνω και να το πουλήσει αυτό ως κινητό statement, θα είναι και το μεγάλο στοίχημα.

Προς το παρόν, κρατήστε μόνο αυτές τις φωτoγραφίες. Τουλάχιστον, όσο μπορείτε να καταλάβετε από αυτό που βλέπετε.

