Οργή σε Βερολίνο και Φρανκφούρτη για τις συναυλίες του «αντισημίτη» Ρότζερ Γουότερς

Εβραϊκές ομάδες, γερμανοί πολιτικοί και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συμμετείχαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας πριν τη συναυλία του Ρότζερ Γουότερς στη Φρανκφούρτη, κατηγορώντας το πρώην μέλος των Pink Floyd για αντισημιτισμό.

Οι διαδηλωτές διοργάνωσαν τελετή μνήμης για τους 3.000 Εβραίους που τον Νοέμβριο του 1938, το βράδυ που έχει μείνει στην Ιστορία ως η Νύχτα των Κρυστάλλων, συνελήφθησαν και βασανίστηκαν από τους Ναζί και αργότερα εστάλησαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Οι Ναζί είχαν συγκεντρώσει τους Εβραίους στο Festhalle, όπου την Κυριακή έγινε η συναυλία του Γουότερς και η διαδήλωση εναντίον του.

Ο Γουότερς κατηγορείται εδώ και χρόνια για ρατσιστικά και αντισημιτικά σχόλια, ενώ έχει επίσης προκαλέσει την οργή των Εβραίων για την υποστήριξή του στο κίνημα BDS, το οποίο καλεί σε μποϊκοτάζ και κυρώσεις κατά του Ισραήλ, αλλά και λόγω των δηλώσεών του υπέρ του Βλαντίμιρ Πούτιν και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Εναντίον του έχουν καταφερθεί και οι παλιοί του συνεργάτες, πρώην μέλη των Pink Floyd.

Οι δημοτικές αρχές της Φρανκφούρτης και του Μονάχου είχαν εισηγηθεί από τον Μάρτιο την ακύρωση των συναυλιών του Ρότζερ Γουότερς στις πόλεις τους, λόγω των αντισημιτικών του θέσεων, αλλά ο Γουότερς προσέφυγε επιτυχώς σε τοπικά δικαστήρια.

«Με βάση αυτό το ιστορικό υπόβαθρο, η συναυλία δεν θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί σε καμία περίπτωση», δήλωσε ο Σάσα Στάβσκι, μέλος της εβραϊκής κοινότητας της Φρανκφούρτης και επικεφαλής της ομάδας Honestly Concerned, η οποία βοήθησε στην οργάνωση των διαμαρτυριών, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Ελιο Αντλερ, επικεφαλής της εβραϊκής ομάδας WerteInitiative, η οποία υποστήριξε τη διαμαρτυρία, δήλωσε ότι «είναι πολύ απογοητευτικό» το γεγονός ότι η συναυλία πραγματοποιείται όπως είχε προγραμματιστεί, παρόλο που αξιωματούχοι της Φρανκφούρτης και πολλοί άλλοι προσπάθησαν να την αποτρέψουν.

«Τα λόγια και οι εικόνες του διαδίδουν το μίσος κατά των Εβραίων και αποτελούν μέρος μιας τάσης: να δικαιολογηθεί το μίσος κατά του Ισραήλ με το πρόσχημα της προστασίας της ελευθερίας του λόγου ή της τέχνης», δήλωσε ο Αντλερ.

Την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία του Βερολίνου ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα κατά του Γουότερς με την υποψία για υποκίνηση σε βία. Στη συναυλία του στη γερμανική πρωτεύουσα, νωρίτερα τον Μάιο, ο Γουότερς φόρεσε στολή που παρέπεμπε σε αξιωματικό των Ναζί κρατώντας ένα αυτόματο όπλο.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τις υποψίες ότι η εμφάνισή του θα μπορούσε να αποτελέσει εξύμνηση, δικαιολόγηση ή έγκριση της ναζιστικής κυριαρχίας και, ως εκ τούτου, διατάραξη της δημόσιας ειρήνης.

Roger Waters, once of Pink Floyd, is a rampant bigot and Jew-hater. He dressed as an SS officer, firing a mock automatic weapon, put a Star of David on a pig, and engaged in Holocaust revisionism by co-opting the name of Anne Frank.

And he did it at a concert in BERLIN. pic.twitter.com/4KIJrxiJZw

— Peter Tedeschi (@PeterTedeschi) May 25, 2023